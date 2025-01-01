Хачанов уступил в Гонконге финалисту ТБШ. А Потапова впервые одолела скандальную украинку

В Брисбене свои матчи выиграли также Полина Кудерметова и Дарья Касаткина. Мирра Андреева в паре с Дианой Шнайдер уже пробились в полуфинал.

В среду, 1 января, на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) продолжаются матчи второго круга. На этой стадии престижных хардовых соревнований состоялось и российское дерби. 27-я ракетка мира Людмила Самсонова встречалась с Полиной Кудерметовой, которая сейчас занимает лишь 107-е место в женской мировой табели о рангах.

До сегодняшнего дня россиянки пересекались на корте лишь однажды. В прошлом сезоне Людмила в двух партиях закрыла соотечественницу в 1/8 финала травяного турнира в нидерландском Хертогенбосхе со счётом 6:4, 6:1.

Людмила подходила к российскому дерби с Кудерметовой-младшей не с самой приятной серией из четырёх поражений, которая тянется ещё с сентября 2024 года. При этом первая партия в матче с Полиной осталась именно за Самсоновой. Девушки обменялись брейками в начале противостояния, а затем уверенно брали подачи, дойдя до тай-брейка. На «теннисном пенальти» удачливее оказалась именно Людмила, которой удалось с третьего сетбола оставить партию за собой — 7:6 (9:7).

А вот следующий сет Самсонова провалила. Пятый гейм партии Людмила отдала под ноль, а затем не взяла ни одного гейма на приёме — 2:4. У 27-й ракетки мира был шанс сделать обратный брейк при счёте 5:3 в пользу Кудерметовой, но она не реализовала двойной брейк-пойнт. Вскоре Полина приняла на сет, использовав свой единственный шанс — 6:3.

Первые четыре гейма решающей партии проходили в равной борьбе, девушки спокойно брали свои подачи. Однако при счёте 3:2 в свою пользу Кудерметова сделала брейк под ноль — 4:2. Затем 21-летняя россиянка взяла ещё три гейма подряд, таким образом одержав волевую победу над более именитой соотечественницей со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 6:2 за 2 часа 18 минут.

Оппонентка Полины по третьему раунду определялась в матче между Питон Стирнс (США) и Дарьей Касаткиной (Россия). Американка является не самой простой соперницей для девятой ракетки мира, ведь она выиграла у неё две встречи в прошлом сезоне, хотя ранее всё время терпела неудачи в битвах с полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции 2022 года.

В самом дебюте нового очного противостояния между теннисистками Дарья сделала брейк — 1:0. Непродолжительное время она удерживала преимущество, однако после счёта 3:2 в свою пользу проиграла три гейма подряд, позволив Питон подавать на сет — 5:3 в пользу Стирнс. Но Касаткина, известная своим бойцовским характером, сумела сделать камбэк в партии. Дарья сначала сравняла цифры на табло — 5:5, а в 12-м гейме отыграла двойной сетбол на своей подаче, в итоге добравшись до тай-брейка. Для победы в партии первой ракетке России понадобилось четыре (!) сетбола — 7:6 (9:7).

В стартовом гейме второго сета Касаткина заработала тройной брейк-пойнт, однако свои шансы реализовать нашей соотечественнице не удалось — 1:0 в пользу 47-й ракетки мира. Затем спортсменки взяли по одной своей подаче. Стирнс повела со счётом 2:1. При этом на протяжении всей партии наблюдалась чехарда брейков. И всё же в 10-м гейме Питон сохранила свою подачу, не отдав Дарье ни одного очка и оставив сет за собой — 6:4.

Третий сет битвы между американкой и россиянкой получился драматичным. Девушки постоянно обменивались брейками, поочерёдно выходя вперёд в счёте. Одним из самых затяжных геймов в решающей партии оказался шестой. Можно даже сказать, что он стал марафонским! Касаткиной лишь с девятого (!) брейк-пойнта удалось взять чужую подачу — 4:2. Затем в поединке снова начал происходить обмен брейками. Дарья не сумела подать на матч при счёте 5:3, а вскоре Питон восстановила паритет — 5:5. И всё же концовку невероятного триллера, который в общей сложности продолжался 3 часа 21 минуту, лучше провела именно девятая ракетка мира. Она забрала два оставшихся гейма и победила непростую соперницу со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 7:5!

Весьма интересным противостоянием в рамках второго круга была игра между украинкой Даяной Ястремской и россиянкой Анастасией Потаповой. Счёт личных встреч во взрослом туре — 1-0 в пользу Ястремской. Даяна разгромила Анастасию в финале турнира в Риме 2018 года — 6:1, 6:0. Это, конечно, был не «тысячник», а турнир ITF в начале июля. А в 2016-м Потапова выиграла у Ястремской финал юниорского Уимблдона (6:4, 6:3).

Отметим, что Даяна является очень скандальной личностью в женском туре. В июле 2023 года Ястремская спровоцировала скандал, обвинив нашу Мирру Андрееву в лайках к пророссийским постам в социальных сетях. А ещё украинка была замешана в допинг-деле. Правда, теннисистка сумела доказать, что допинг попал в её организм во время интима с бойфрендом, который употреблял это вещество. Вердикт — оправдана.

В стартовом сете сегодняшнего матча с непростой соперницей представительница России хорошо подавала и здорово оборонялась. Ястремская старалась мощно атаковать, но при этом допускала слишком много ошибок в розыгрышах. Анастасия не использовала два сетбола на приёме при счёте 5:4 в свою пользу, а в 10-м гейме не подала на сет, упустив ещё один шанс. И всё же в концовке партии Потапова дожала противницу, выиграв два оставшиеся гейма — 7:5.

Во второй партии завязалась борьба, соперницы обменивались брейками. Но всё-таки концовка вновь осталась за россиянкой. У Даяны в решающих моментах было слишком много брака. Анастасия оказалась сильнее украинки со счётом 7:5, 6:4 за 1 час 37 минут и одержала первую победу над ней на профессиональном уровне. Далее Потапова сразится с хозяйкой кортов Кимберли Биррелл.

Сегодня свой матч в Брисбене проводил и российский тандем Мирра Андреева/Диана Шнайдер. Наши девушки, которые являются серебряными призёрами ОИ-2024 в парном разряде, встречались с интернациональным дуэтом Паула Бадоса (Испания)/Онс Жабер (Тунис).

Россиянкам пришлось непросто уже в самом первом гейме матча. Диана и Мирра ушли с тройного брейк-пойнта и всё же забрали свою подачу. А затем сразу же взяли чужую — 2:0. Далее спортсменки не позволяли друг другу даже цепляться на приёме. В восьмом гейме партии отечественная пара сумела принять на сет, закрыв его со счётом 6:2.

Второй сет также сложился для Андреевой и Шнайдер удачно. Правда, сценарий в нём для наших девушек был вначале похожим. Им снова пришлось отыгрывать тройной брейк-пойнт. Но в четвёртом гейме россиянки взяли чужую подачу, обеспечив себе комфортное преимущество — 3:1. Удержать его у Мирры и Дианы не получилось. Паула и Онс добились обратного брейка — 3:2 в пользу представительниц России. А последнее слово в этой партии сказали всё же серебряные призёры парижской Олимпиады в паре. Они оформили брейк в восьмом гейме и подали на матч. 6:2, 6:3 — именно с таким счётом Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли Бадосу и Жабер в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене. За выход в парный финал Брисбена россиянки сразятся с японским тандемом Суко Аояма/Эри Ходзуми.

А на турнире ATP-250 в Гонконге в первый день 2025 года свой стартовый поединок в одиночном разряде проводил третий сеяный Карен Хачанов. В соперниках у серебряного призёра ОИ-2020 был финалист US Open — 2014 Кей Нисикори. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу японца (2-0 на харде). Хачанов одержал обе победы над азиатом на траве Галле, в 2017 и 2018 годах (причём в 2017-м — на отказе в середине первой партии), а в предыдущий раз они встречались 3,5 года назад, на «Ролан Гаррос» — 2021.

Стартовый отрезок битвы с Нисикори Карен провёл очень уверенно. Третья ракетка России не позволил противнику взять ни одного очка в двух первых геймах сета, захватив преимущество — 2:0. Долгое время 19-я ракетка мира лидировал в счёте, но в восьмом гейме партии Кею удалось оформить обратный брейк. Японец выполнил роскошный прострельный перевод справа на линию навылет. Нисикори уложил мяч под самую боковую линию — 4:4. Но уже вскоре наш соотечественник с четвёртого брейк-пойнта снова взял подачу соперника и вышел подавать на сет — 5:4. Хачанов сделал это уверенно — 6:4. Статистика партии: 9/11 у Карена по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 11/13 – у Кея. При этом на пять розыгрышей больше взял Хачанов за партию. В целом чувствовались игровое преимущество и небольшой запас у россиянина.

19-я ракетка мира продолжил действовать в атакующем ключе и в награду получил брейк в дебюте второго сета — 1:0 в пользу Карена. В четвёртом гейме партии россиянин допустил несколько неточностей. На третьем брейк-пойнте Хачанов мощно атаковал, гонял оппонента по корту, Кей тащил сложные мячи, и в итоге 28-летний спортсмен сорвал кросс справа с хафкорта — 2:2. Далее игроки без проблем брали свои подачи. Но в восьмом гейме японец оформил важнейший брейк, а затем довёл начатое до конца — 6:3.

Третий сет этой битвы проходил в очень равной и упорной борьбе. Спортсмены уверенно держали свои подачи. Ближе к брейку был именно Карен. На старте решающей партии он не использовал брейк-пойнт, а при счёте 5:4 в свою пользу вёл со счётом 30:0 на приёме, но японец отвёл все угрозы. «Не брейкуешь ты – брейкуют тебя»: правило, которое плавно перетекло с футбола в теннис. Уже в следующем гейме азиат наглядно показал, как пользоваться своими шансами. Нисикори взял чужую подачу в важнейшем 11-м гейме, а затем подал на матч, одержав волевую победу над Хачановым со счётом 4:6, 6:3, 7:5. В четвертьфинале Гонконга Кей сыграет с британцем Кэмероном Норри. Благодаря сегодняшней победе над Кареном финалист US Open 2014 года вернётся в топ-100 рейтинга ATP с грядущего понедельника.

Турниры в Брисбене и в Гонконге завершатся 5 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».