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Елена Рыбакина вернула в команду тренера Стефано Вукова, который жёстко с ней обращался и уходил со скандалом

Рыбакина вернула скандального тренера, который грубо с ней обращался. А как же Иванишевич?
Михаил Георгиев
Рыбакина вернула скандального тренера
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Елена возобновила сотрудничество со Стефано Вуковым. Не все поймут это решение.

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина сообщила, что снова работает с хорватским тренером Стефано Вуковым.

«Привет всем, я рада сообщить, что Стефано присоединится к команде на сезон-2025. Спасибо всем за поддержку. Пусть ваш 2025-й будет отличным», – написала теннисистка из Казахстана в соцсетях.

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Решение Рыбакиной выглядит крайне неожиданным и шокирующим. Вуков тренировал Елену с февраля 2019-го по август 2024-го и хорошо знаком ей, но расстались они со скандалом. Теннисистка уволила хорватского специалиста перед US Open без объяснения причин, а на самом турнире «Большого шлема» снялась перед матчем второго круга. Официально Рыбакина не смогла выйти на корт из-за травмы спины, но в СМИ публиковалось немало информации о негативном влиянии Вукова на её психологическое состояние.

Теннисная общественность преимущественно поддерживала Рыбакину и называла хорватского тренера слишком жёстким. Это порой проявлялось прямо на корте, когда Вуков грубо оскорблял подопечную. Американский обозреватель Крэйг Шапиро сообщал, что Вуков отстранён от работы в WTA-туре. На это намекало удаление его профиля с официального сайта организации.

Стефано Вуков и Елена Рыбакина

Стефано Вуков и Елена Рыбакина

Фото: Getty Images

Рыбакина не играла два месяца после снятия с US Open. Она пропустила всю азиатскую серию турниров и выступила только на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде в начале ноября, где не смогла выйти из группы.

Российская журналистка Софья Тартакова во время паузы в карьере Рыбакиной сообщала, что Вуков некорректно относился к теннисистке и «съедал» её в психологическом плане.

«За неё заступились уже родители, потому что она не могла никак порвать этот порочный круг. С одной стороны, это тренер, который работал с ней с 17 лет, и она его сама вместе с семьёй выбрала. С другой стороны, понятно, они были очень связаны, главные достижения карьеры она завоевала благодаря их совместной работе, и родители настояли на том, чтобы Лена что-то поменяла в теннисной жизни, потому что давление было, и оскорбления, и слова плохие, сказанные в её адрес. Они были постоянно из уст Вукова», – рассказала Тартакова в эфире канала «Больше!» в сентябре.

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В ноябре Рыбакина объявила, что с сезона-2025 её тренером станет Горан Иванишевич, ранее выигравший девять турниров «Большого шлема» с Новаком Джоковичем. При этом связь с Вуковым у Елены сохранялась.

«Стефано и Лена прекратили сотрудничество перед US Open — 2024. 30 декабря я виделась с Вуковым, мы общались по поводу его работы с Леной и информации о том, что он получил бан от WTA. По словам Стефано, они с Рыбакиной остались в хороших отношениях, продолжают поддерживать общение, и никакого отстранения у него не было. Вуков полетит в Мельбурн 4 января перед стартом Australian Open. Основная цель: помочь Лене и оказать ей поддержку. Но главным тренером Рыбакиной по-прежнему остаётся Горан Иванишевич», — недавно написала Софья Тартакова в телеграм-канале «Больше!».

Очевидно, Рыбакина действительно забыла о разногласиях с Вуковым, а бана со стороны WTA у хорвата сейчас нет. Елена во время выступления на турнире в Брисбене объявила, что Стефано снова является частью её команды. Конечно, уже не в той роли, что раньше. Иванишевич явно будет основным тренером теннисистки.

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Возвращение Вукова – спорное решение Рыбакиной, которое не все поймут. Одной из первых негативно на него отреагировала бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде и 22-кратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Пэм Шрайвер.

«Пришло время всему нашему спорту наконец-то выступить против злоупотреблений и манипуляций, жертвами которых становятся игроки. Это очень печальная ситуация, и я молюсь за Елену Рыбакину», — написала Шрайвер в соцсетях.

Как бы то ни было, Рыбакина сама вправе делать то, что считает лучшим для себя. Вуков работал с ней долгое время и вывел на топ-уровень, под его руководством она выиграла все главные титулы, в том числе первый ТБШ на Уимблдоне-2022. Елена считает, что Стефано станет хорошим дополнением к Иванишевичу в её команде.

Только время покажет, оправданы ли надежды Рыбакиной. Главное, чтобы из-за Вукова вновь не возникла какая-то скандальная ситуация, из-за которой теннисистке придётся пропускать турниры.

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