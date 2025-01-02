Полина Кудерметова выбила Касаткину — это 1-я победа над топ-10! А Рублёв не защитил титул

Пока мы проводим новогодние праздники, теннисисты вовсю борются в Австралии и Азии. В четверг, 2 января, в Брисбене и Гонконге продолжились турниры с участием российских теннисистов. Свои матчи в этот игровой день сыграли Анастасия Потапова, Мирра Андреева, Андрей Рублёв, Полина Кудерметова с Дарьей Касаткиной провели российское дерби, а ещё Новак Джокович в 20-й раз встретился с Гаэлем Монфисом.

Этот игровой день начался с матча Анастасии Потаповой (35) и хозяйки кортов Кимберли Биррелл (113). Девушки встретились впервые.

Потапова с первых же розыгрышей пыталась действовать как можно агрессивнее. Поначалу такая стратегия работала, но, как и бывает при активном стиле игры, вдобавок к виннерам – их за стартовую партию у Анастасии набралось 14 штук – шли и невынужденные ошибки (21). Во многом россиянку подводил бэкхенд, Настя по ходу матча регулярно жаловалась на него своему боксу.

Справедливо игра перешла в тай-брейк, на котором Потапова пыталась навязывать свою игру, но немного растеряла концентрацию и стала чаще ошибаться. Первый сет в итоге завершился со счётом 7:6 (7:2) в пользу Биррелл.

Вторая партия сложилась для Потаповой ещё сложнее, чем первая. Ей удалось взять лишь два гейма на своей подаче. В результате встреча за 1 час 46 минут завершилась победой Биррелл (7:6, 6:2).

Следом на корт вышли Дарья Касаткина (9) и Полина Кудерметова (107). Касаткина пропустила первый круг на правах третьей сеяной и в упорной борьбе переиграла Питон Стирнс (7:6 (9:7), 4:6, 7:5). А Кудерметова попала в основу через квалификацию, после чего одержала победу над Ван Синьюй (6:1, 6:3) и Людмилой Самсоновой (6:7 (7:9), 6:3, 6:2).

Дарья и Полина друг с другом встретились впервые. Стартовый сет сложился непросто для 21-летней россиянки: она проиграла пять геймов подряд, затем взяла один на подаче Касаткиной, а следом вновь уступила свою подачу и партию (1:6). На свой счёт Кудерметова записала 22 невынужденные ошибки: мячи летели то в аут, то в сетку. Касаткина тем временем старалась играть на удержание и не рисковать слишком часто.

В начале второго сета Полина вновь уступала, но в четвёртом гейме собралась, а Дарья, напротив, начала сдавать позиции. Полетели в аут простые мячи и на приёме, и на подаче. Очень своевременно Кудерметова воспользовалась спадом Касаткиной, стала навязывать свою игру, смогла взять пять геймов подряд, а вместе с ними и второй сет.

Полина Кудерметова Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Но так легко этот сложный матч закончиться не мог. В решающей партии Дарья взяла четыре гейма подряд. Вернуть себе фокус Полина смогла только при счёте 2:5, 30:30. Именно в тот момент не сумела Касаткина дожать и выиграть всего два мяча до победы. Напротив, гейм, в котором могла подать на матч, она уступила под ноль и до конца встречи победила всего в пяти розыгрышах.

В итоге с невероятным камбэком Кудерметова одержала победу (1:6, 6:2, 7:5) и впервые в карьере одолела соперницу из топ-10. В четвертьфинале Полина сразится с Эшлин Крюгер.

Ещё одной россиянкой, сыгравшей сегодня в Брисбене, стала Мирра Андреева (16). Она поборолась с Линдой Носковой (26). До этого счёт их личных встреч был равным (1-1).

Очень уверенно выглядела Мирра, даже если не брать во внимание, что Линда подошла к матчу в разобранном состоянии. И если в первой партии чешка могла держать мяч и выжидать ошибок от россиянки, то во втором сете преимущество на 100% перешло к Андреевой, и его Мирра забрала с «баранкой».

Классно подготовилась к новому сезону 17-летняя россиянка. За матч она наколотила 21 виннер и допустила 20 невынужденных ошибок. Носкова же по этим показателям набрала 7/34.

Второй год подряд Мирре удалось в Брисбене выйти в четвертьфинал. В этот раз за следующую стадию она поборется с Онс Жабер.

Состоялся в этот игровой день и парный матч с участием россиянки: Анна Калинская в дуэте с Присциллой Хон встретилась с Чань Хаочин/Людмилой Киченок.

Непросто складывалась игра для обеих пар. Вровень они шли по счёту, пока Анна и Присцилла при 5:4 не заработали четыре сетбола. Правда, ни одним из них девушки не воспользовались, и исход сета решился на тай-брейке. Несмотря ни на что, Калинская и Хон оставались в хорошем настроении. Это помогло им дожать соперниц и всё же забрать первый сет (7:6 (7:4)).

Во второй партии Анна и Присцилла играли ещё убедительнее, а Людмила и Хаочин, напротив, хуже выдерживали перестрелки на задней линии и много пропускали при игре у сетки.

В результате Калинская и Хон одержали победу со счётом 7:6, 6:2 и вышли в полуфинал на пару Тимя Бабош/Николь Меликар-Мартинес.

Параллельно на мужском турнире в Брисбене состоялась историческая встреча: 37-летний Новак Джокович и 38-летний Гаэль Монфис сошлись во втором круге. Это их противостояние стало 20-м.

Красивые розыгрыши проводили Гаэль и Новак на протяжении всего матча. В первом сете оба смотрелись неплохо, качественно подавали, искали возможности для атаки, но более точным был серб. Лишь один брейк в середине сета определил весь его исход. Джокович забрал стартовую партию со счётом 6:3.

Второй сет прошёл по похожему сценарию. Красивые комбинации, классные переводы, элементы шоу от Монфиса и один важный брейк для Джоковича. Без проблем Новак завершил этот матч в свою пользу – 6:3, 6:3. Теперь он ведёт в противостоянии с Монфисом со счётом 20-0!

В четвертьфинале Новак сыграет с Райлли Опелкой.

Заключительной встречей в этот насыщенный игровой день стал поединок Андрея Рублёва (8) и Фабиана Марожана (58). Теннисисты встретились во второй раз. Единственный их матч состоялся в прошлом году в четвертьфинале Умага. Тогда сильнее оказался россиянин (5:7, 6:3, 6:2).

Очень непростым выдалось начало матча для Рублёва. И подача вроде была неплоха, и активные удары проходили, но стабильности и точности Андрею сильно не хватало. Форхенд срывался, перекрывать корт и диктовать игру было сложно.

Всё переменилось при счёте 5:2 на подаче Марожана. Дрогнул Фабиан, а Андрей это почувствовал и два гейма подряд взял под ноль. В итоге россиянин довёл счёт до 5:5, вышел подавать, но вновь наошибался и отдал свой гейм. Был близок Рублёв к тай-брейку, но дожать не смог. Стартовую партию справедливо забрал Марожан (7:5).

Андрей Рублёв Фото: Yu Chun Christopher Wong/Getty Images

Во втором сете Рублёв почувствовал себя гораздо увереннее. Теперь решающие очки оставлял за собой уже он сам, а не его соперник. Фабиан просел в точности и мощности ударов, а Андрей в этом, наоборот, прибавил. Дважды Марожану удалось проявить силу воли и спасти свои геймы с 15:40, но ближе к концу партии он снова дрогнул, а россиянин сделал брейк и забрал сет со счётом 6:3. Почти вдвое удалось Рублёву сократить количество невынужденных ошибок: с 15 в первой партии до восьми – во второй.

Всё было неплохо в игре Андрея в решающем сете, пока при счёте 2:3 он не отдал свою подачу, а следом не смог воспользоваться несколькими брейк-пойнтами. И россиянин, и венгр чередовали невынужденные ошибки с подачами навылет и блестящими активно выигранными мячами. И всё же стабильнее в этом матче оказался Фабиан.

Марожан сотворил сенсацию и переиграл Рублёва со счётом 7:5, 3:6, 6:3. Фабиан лишает Андрея возможности защитить титул в Гонконге.

Турниры в Брисбене и Гонконге завершатся в воскресенье, 5 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».