Рыбакина просит снять бан со скандального тренера. Шокирующие подробности громкого дела

Елена даже подумывает о бойкоте, если Стефано Вукову не разрешат с ней работать. А именитый Горан Иванишевич может покинуть её команду.

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина удивила теннисную общественность решением возобновить сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым, который был уволен из её команды перед US Open — 2024 и не раз обвинялся в жёстком обращении с теннисисткой.

Рыбакина не приводила каких-то подробностей по поводу камбэка Вукова и в своём объявлении в соцсетях совсем не упоминала недавно назначенного Горана Иванишевича, ранее выигравшего девять турниров «Большого шлема» с Новаком Джоковичем.

The Athletic после заявления Рыбакиной о возвращении Вукова выпустил материал с подробностями их скандальных взаимоотношений. Источники в WTA подтвердили изданию, что хорватский тренер временно отстранён от работы в туре из-за потенциального нарушения Кодекса поведения. Об этом ещё в сентябре сообщал американский журналист Крэйг Шапиро, когда профиль Вукова был удалён с сайта ассоциации.

WTA находится на завершающей стадии расследования в отношении Стефано, но ещё не провела с ним прямой беседы. При этом сама Рыбакина последние месяцы пыталась опровергнуть выдвинутые против него обвинения и связывалась с WTA, чтобы Вуков мог получить право работать с ней.

Елена Рыбакина и Стефано Вуков Фото: Tim Clayton/Getty Images

Прямо сейчас Вукову запрещено тренировать, в том числе он не сможет официально сотрудничать с Рыбакиной во время предстоящего Australian Open. Организатор Tennis Australia не выдаст ему аккредитацию на мэйджор в Мельбурне. У Стефано не будет возможности находиться рядом с Еленой на тренировочных кортах или в её боксе. Хотя он всё равно будет присутствовать в Австралии как минимум в качестве зрителя. Сообщается, что хорватский тренер продолжает общаться с Еленой вне корта, в том числе даёт ей советы до и после матчей. Все обвинения в свой адрес Вуков продолжает опровергать.

«Я определённо никогда никого не оскорблял», — написал Вуков в текстовом сообщении журналистам The Athletic во время перелёта в Австралию в четверг из Дубая.

Люди, которые находятся в прямом контакте с Рыбакиной, сказали, что пока неясно, что она будет делать, если Вукову не разрешат тренировать её. Возможны самые разные варианты: от приобретения билетов, чтобы он мог смотреть матчи на стадионе, до бойкота турниров WTA.

Горан Иванишевич заключил с Рыбакиной краткосрочный контракт, что является частым явлением в теннисе. Источники The Athletic сообщают, что Горан ошарашен заявлением Елены о возвращении Вукова и осведомлён о ведущемся расследовании в отношении своего соотечественника из Хорватии. Он ещё не решил, останется ли в команде Рыбакиной, если Стефано разрешат возобновить тренерскую деятельность.

Решение Рыбакиной вернуть Вукова стало по-настоящему резонансным. Елена не играла в течение двух месяцев после расставания со Стефано в конце прошлого лета. Официально из-за травмы, но куда чаще говорилось о психологических проблемах спортсменки из Казахстана.

Рыбакину поддерживали легендарные Энди Роддик, Ким Клейстерс. Крис Эверт, Пэм Шрайвер. Ренне Стаббс. Теннисное сообщество преимущественно осуждало Вукова и считало Елену жертвой его деспотичного поведения. Однако сама Рыбакина по прошествии определённого времени не имеет никаких претензий к Стефано. Более того, она просит WTA снять бан со скандального тренера и, как утверждает The Athletic, даже подумывает о бойкоте турниров, если её пожелание не выполнят.

Дело Вукова и Рыбакиной ещё очень далеко от завершения и разгорается с новой силой, хотя не так давно казалось, что история между хорватским тренером и теннисисткой из Казахстана уже закончена.