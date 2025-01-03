Мирра и Кудерметова — в шаге от российского финала Брисбена. Полина уже попала в топ-80

При этом Андреева-младшая уже точно поборется за титул в паре, где одной из её соперниц станет Анна Калинская.

В пятницу, 3 января, на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) проходят четвертьфинальные встречи. Во втором матче дня сошлись финалистка трёх ТБШ в одиночном разряде тунисская теннисистка Онс Жабер и россиянка Мирра Андреева (8).

Наша соотечественница вела по личным встречам со счётом 1-0. Мирра разгромила Онс Жабер во втором круге Australian Open — 2024 — 6:0, 6:2 всего за 55 минут.

Стартовый сет новой очной битвы девушек проходил в очень хорошем темпе. Андреева-младшая первой сделала брейк в пятом гейме, однако не сумела оторваться в счёте, отдав свою подачу — 3:3. 16-я ракетка мира не остановилась и продолжила действовать в агрессивном ключе. Она оформила ещё один брейк в партии в седьмом гейме и затем смогла спокойно довести её до победы — 6:4. Стоит отметить, что россиянка стабильно подавала первым мячом, старалась активно принимать и меньше ошибалась в розыгрышах. Статистика сета: 5/21 у Жабер по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 5/18 – у Андреевой.

Вторая партия получилась очень драматичной. В ней завязалась упорная борьба. Серебряный призёр ОИ-2024 в парном разряде сделала брейк под ноль при счёте 2:1, но, как и в предыдущем сете, не удержала преимущество. Онс вернула проигранный гейм на своей подаче — 2:2. В середине сета представительница Туниса неожиданно заиграла намного лучше противницы и даже имела шансы подавать на него при счёте 5:3. Однако сделать этого Жабер не удалось. Мирра сравняла цифры на табло — 5:5. А затем экс вторая ракетка мира упустила два сетбола на подаче соперницы в 12-м гейме. Отечественная спортсменка выстояла в труднейшей ситуации, уйдя с опасного счёта. На тай-брейке россиянка имела ощутимое преимущество и дожала Онс, добившись в итоге победы в двух сетах за 1 час 30 минут — 6:4, 7:6 (7:2). Таким образом, Андреева пробилась в четвёртый полуфинал в карьере (второй на «пятисотнике»). За выход в титульный поединок наша теннисистка сразится с белоруской Ариной Соболенко или чешкой Мари Боузковой.

Третья четвертьфинальная пара оказалась не совсем привычной: 20-летняя американка Эшлин Крюгер играла с 21-летней россиянкой Полиной Кудерметовой. Это был дебютный очный матч девушек.

Первая партия данной встречи получилась очень напряжённой. Спортсменки поочерёдно брали свои подачи, а единственный брейк-пойнт (он же одновременно и сетбол) заработала Кудерметова-младшая в 12-м гейме сета. Реализовать этот шанс у нашей соотечественницы не получилось, и победительница партии определялась на тай-брейке. На нём теннисистки постоянно делали мини-брейки, но всё же удача улыбнулась именно Полине, которая и оставила стартовый сет за собой — 7:6 (7:5) за 53 минуты. При этом добавим, что россиянка сделала почти в два раза больше невынужденных ошибок, чем её оппонентка (17 против девяти). За партию Кудерметова активно выиграла 14 мячей, у Крюгер было 11 виннеров.

Вторая партия сложилась для 107-й ракетки мира куда легче. Она оформила брейк под ноль в её дебюте, поведя со счётом 2:1. Долгое время на подаче Полины не было проблем, однако в восьмом гейме Эшлин заработала двойной брейк-пойнт. Кудерметовой удалось отвести все угрозы и сохранить подачу — 5:3. А затем наша девушка и вовсе приняла на матч. 21-летняя россиянка оказалась сильнее американки со счётом 7:6 (5), 6:3 за 1 час 26 минут. Добавим, что Полина выиграла уже шестой поединок Брисбене (два — в квалификации). Она обновила свой личный рейтинг, в лайве занимая 72-ю строчку. За выход в финал Кудерметова поборется с украинкой Ангелиной Калининой.

В парном разряде до полуфинала на престижных австралийских соревнованиях дошли сразу несколько отечественных теннисисток. Так, Анна Калинская в паре с хозяйкой кортов Присциллой Хон на этой стадии встречалась с интернациональным тандемом Тимя Бабош (Венгрия)/Николь Меликар-Мартинес (США).

В первой партии российско-австралийский дуэт не оставил никаких шансов своим противницам. Анна и Присцилла трижды взяли чужую подачу и выиграли стартовый сет со счётом 6:1. Вторая партия получилась куда более упорной. В ней Калинская и Хон даже уступали с брейком, однако сумели отыграться, а в самой концовке сета дожали венгерско-американскую пару и не довели дело до 13-го гейма. 6:1, 7:5 — именно с таким счётом россиянка и австралийка сломили сопротивление Бабош/Меликар-Мартинес.

За вторую путёвку в решающую встречу состязаний в Брисбене также боролись и серебряные призёры ОИ-2024 в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В соперницах у наших девушек был японский тандем Суко Аояма/Эри Ходзуми. В прошлом сезоне россиянки одержали разгромную победу над азиатками на старте турнира в Пекине — 6:0, 6:2.

Однако новый матч между этими парами получился более интересным. На протяжении почти всей партии призёры парижской Олимпиады постоянно уступали в счёте, причём с брейком. Лишь в концовке партии россиянки впервые стали лидировать. В 12-м гейме Мирра и Диана сделали важнейший брейк и забрали стартовый сет — 7:5.

Далее Андреева и Шнайдер заиграли куда более уверенно. Во втором сете им хватило двух брейков для победы над японками. Таким образом, россиянки одолели спортсменок из Азии со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность сегодняшней встречи составила 1 час 16 минут.

Турнир в Брисбене завершится 5 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».