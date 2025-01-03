А Мирра Андреева в двух шагах от того, чтобы получить более лёгкую сетку на первом мэйджоре сезона.

Рублёв выпадет из топ-8 перед AO. Ему уже в 4-м круге могут попасться Медведев и Джокович

Сезон-2025 начался для Андрея Рублёва не лучшим образом. Изначально было понятно, что второй ракетке России необходимо начать этот год не менее успешно, чем предыдущий, — чтобы не опуститься в рейтинге ATP. В 2024-м Рублёв открыл сезон в Гонконге, где завоевал титул. А в этот раз проиграл в первом же матче турнира, то есть во втором круге, где его соперником оказался Фабиан Марожан, 58-я ракетка мира. Венгерский теннисист одержал неожиданную победу — 7:5, 3:6, 6:3. И это очень плохо для Андрея.

Ранний вылет Рублёва из одиночной сетки Гонконга и, как следствие, невозможность защитить прошлогодние очки приводят к тому, что в ближайший понедельник, когда ATP в очередной раз обновит рейтинги, Андрей с восьмого места опустится на девятое. Его опередит Алекс де Минор, набравший необходимые очки на United Cup в составе сборной Австралии. Казалось бы, потеря всего одной строчки — пустяк. Но только не в этом случае, потому что порядок посева на Открытом чемпионате Австралии будет определяться именно по рейтингу от 6 января.

Чтобы понимать всю серьёзность положения, в котором очутился Рублёв, необходимо напомнить правила посева при жеребьёвке одиночных сеток турниров «Большого шлема»:

номер 1 отправляется на самый верх турнирной сетки, номер 2 — в самый низ;

номера 3 и 4 по жребию попадают в одну из двух половин к номеру 1 или 2;

номера 5-8 попадают в четверти к номерам 1-4;

в четвёртом круге на номера с 1 по 4 попадают по жребию номера 13-16, а на номера 5-8 попадают 9-12;

в третьем круге на номера 1-8 попадают 25-32, а на 9-16 — номера 17-24;

остальные игроки случайным образом распределяются по сетке, рассчитанной на 128 теннисистов.

Что это означает применительно к Рублёву? Значительно более тяжёлую сетку начиная с третьего круга. В случае сохранения восьмой позиции Андрей в 1/16 финала (в случае выхода в эту стадию, конечно) играл бы с кем-то из номеров в диапазоне 25-32, а вместо этого ему предстоит сражение с теннисистом из диапазона 17-24.

Но это ещё полбеды; главные сложности начинаются в четвёртом круге. Если Рублёв остался бы восьмым, то в 1/8 финала попал бы на теннисиста с номером с 9-го по 12-й. В применении к текущей ситуации это были бы Алекс де Минор, Стефанос Циципас, Григор Димитров и Томми Пол. Но сейчас Андрей сам идёт девятым, и теперь в четвёртом круге его могут ожидать Даниил Медведев, Каспер Рууд, Новак Джокович и тот же де Минор — согласитесь, в целом куда более опасные соперники. Как бы ни закончились турниры на этой неделе, четвёрка Медведев — Рууд — Джокович — де Минор останется на своих местах.

Андрей Рублёв Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В прошлом году Рублёв признавался, что вообще не смотрит на положение в рейтинге — имеет значение лишь положение в гонке, где очки считаются с начала сезона. «Обычный рейтинг я вообще не смотрю», — говорил он в интервью на YouTube-канале «Больше!» в октябре. Увы, но в первые месяцы рейтинг по итогам 52 недель значительно более показателен, чем положение теннисистов в гонке.

* * *

Есть и хорошие новости. И «виновата» в этом Мирра Андреева, которая уже вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене. В ближайший понедельник Андреева впервые в карьере станет как минимум 15-й ракеткой мира. Если 17-летняя россиянка выйдет в финал, то окажется на 14-й строчке в рейтинге, а если возьмёт титул — то на 12-й.

Таким образом, если Мирра выйдет в финал и выиграет его, то существенно улучшит свой посев при жеребьёвке Australian Open. На настоящий момент потенциальные соперницы Андреевой-младшей по четвёртому кругу AO — Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф и Жасмин Паолини. А в случае подъёма на 12-ю строчку Мирра в 1/8 финала может сыграть с кем-то из четвёрки Чжэн Циньвэнь — Елена Рыбакина — Джессика Пегула — Эмма Наварро. Тоже грозные соперницы, но в целом всё же полегче, нежели топ-4.

Соперницей Андреевой по полуфиналу Брисбена, скорее всего, станет Соболенко — белоруске необходимо пройти Мари Боузкову. Но Мирра уже доказала, что в состоянии обыгрывать даже таких теннисисток, как Арина. В четвертьфинале прошлогоднего «Ролан Гаррос» россиянка одержала волевую победу над белоруской — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

«Считаю, что стала лучше. Чувствую, что у меня много силы и мощи в моём теле. Я очень довольна тем, как играю сейчас. Очень довольна тем, как я начала турнир. Думаю, мы хорошо поработали в межсезонье.

Мне кажется, что я готова играть большие матчи. В начале прошлого года с моральной точки зрения я была не так хорошо готова к большим матчам или, не знаю, к напряжённым моментам в важных встречах. Ближе к концу года я уже почувствовала, что готова», — говорила Андреева-младшая на одной из пресс-конференций в Брисбене.