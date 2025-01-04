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Брисбен-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Мирра, Соболенко, Кудерметова, Калинина

Мирра сорвала российский финал. За титул Брисбена сразятся Кудерметова-младшая и Соболенко
Александр Насонов
Полина Кудерметова/Арина Соболенко
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Полина уже взлетела на 50 мест в рейтинге, а в воскресенье может ворваться в топ-50. Андреева тоже побила личный рекорд.

В субботу, 4 января, на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) состоялись полуфинальные матчи. В первой встрече дня Полина Кудерметова, младшая сестра Вероники, играла с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. 21-летняя Кудерметова, занимающая 107-е место в мировой классификации, пробилась на турнир через квалификацию, а в основной сетке выбила, в частности, сразу двух соотечественниц — Людмилу Самсонову и Дарью Касаткину. А Калинина, 55-я ракетка мира, во втором круге неожиданно остановила Диану Шнайдер.

WTA-500. Брисбен-2025. Турнирная сетка

Кудерметова-младшая лишь второй раз в карьере играла в полуфинале на уровне WTA, причём на «пятисотнике» это с ней случилось впервые. Россиянка вошла в матч чуть хуже соперницы, но сумела отыграть двойной брейк-пойнт в первом гейме. За исключением этого, в первой половине сета обе теннисистки уверенно держали подачу. Перелом случился в шестом гейме, в котором Полина неожиданно сделала брейк под ноль — 4:2. Подавая на сет при 5:3, Кудерметова не реализовала четыре сетбола. Но это не надломило её, и уже в следующем гейме партия была окончена. Россиянка успешно отработала на приёме, отдав только одно очко, — 6:4 за 43 минуты.

Во второй партии ключевым стал отрезок в середине сета. В пятом гейме Кудерметова ушла с брейк-пойнта, а затем оформила свой второй в матче брейк (снова под ноль!) — 4:2. Тут уже у Калининой не было шансов отыграться, и в девятом гейме Полина использовала первый же матчбол — 6:4, 6:3 за 1 час 21 минуту.

Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 05:10 МСК
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Ангелина Калинина
55
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Второй полуфинал оказался куда более статусным по именам. Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Арина Соболенко, посеянная под первым номером, вышла на корт с 17-летней Миррой Андреевой (8), 16-м номером рейтинга WTA. До отчётной встречи Соболенко и Андреева успели трижды встретиться на корте в официальных матчах, причём всякий раз это был грунт. Арина одержала две победы на «тысячнике» в Мадриде (в 2023 и в 2024 годах), а вот в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Мирра одержала волевую победу — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

«Мы играли на выставочном турнире в Абу-Даби. Так что узнала её немного лучше. Она хороший человек и отличный игрок. В прошлом у нас были неплохие поединки. С нетерпением жду завтрашней встречи с ней», — говорила Соболенко в интервью на корте после выхода в полуфинал.

Мирра Андреева и Арина Соболенко

Мирра Андреева и Арина Соболенко

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Андреева с первого же гейма начала достойно отвечать на силовой теннис в исполнении Соболенко. Россиянка трижды выходила на брейк-пойнт, однако белоруска всякий раз отыгрывалась и в итоге удержала подачу. Свой гейм Мирра взяла со значительно меньшими трудностями, отдав лишь одно очко, — 1:1. В дальнейшем теннисистки держали каждая свою подачу, хотя в седьмом гейме тенденция могла нарушиться. Арина начала с 0:30, затем подарила Мирре брейк-пойнт, но на всех ключевых мячах не ошибалась, и Андреева вновь не смогла выиграть гейм на приёме.

В восьмом гейме Андреева вследствие нескольких своих ошибок проиграла подачу, и Соболенко, поведя 5:3, вышла подавать на сет. Россиянка, как и в предыдущих геймах, рискованно играла на приёме. Мирра была близка к обратному брейку, но упустила брейк-пойнт, и Арина с третьего сетбола закончила партию — 6:3 за 47 минут. По активно выигранным очкам россиянка превзошла белоруску (13 против 10), но большее количество невынужденных ошибок всё же сказалось (17 против 11).

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Во втором сете у Андреевой также была возможность вырваться вперёд с брейком, но Соболенко в который уже раз безошибочно сыграла на брейк-пойнте — нервы у белоруски в полном порядке. Следом Мирра обиднейшим образом упустила гейм с 30:0, после чего нацелилась на обратный брейк, однако, как и в предыдущих случаях, не использовала двойной брейк-пойнт, и Арина повела 3:1.

После этого у Андреевой уже не было возможностей. Соболенко, заигравшая ещё увереннее, в седьмом гейме додавила соперницу с третьего брейк-пойнта, а потом, ведя 5:2, под ноль подала на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 31 минуту.

Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Мирра Андреева
16
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

По окончании встречи Мирра Андреева не смогла сдержать слёз — поражение вышло обидным.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: кадр из трансляции

Таким образом, за титул в Брисбене поборются Полина Кудерметова и Арина Соболенко. Для Кудерметовой это будет первый финал на уровне WTA. В ближайший понедельник Полина поднимется как минимум на 50 строчек в рейтинге и станет 57-й ракеткой мира, а если победит в титульном матче, то ворвётся в топ-50. Мирра Андреева, несмотря на поражение в полуфинале, также побьёт личный рекорд в рейтинге и станет 15-й в мире.

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