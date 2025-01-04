Мирра сорвала российский финал. За титул Брисбена сразятся Кудерметова-младшая и Соболенко

Полина уже взлетела на 50 мест в рейтинге, а в воскресенье может ворваться в топ-50. Андреева тоже побила личный рекорд.

В субботу, 4 января, на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) состоялись полуфинальные матчи. В первой встрече дня Полина Кудерметова, младшая сестра Вероники, играла с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. 21-летняя Кудерметова, занимающая 107-е место в мировой классификации, пробилась на турнир через квалификацию, а в основной сетке выбила, в частности, сразу двух соотечественниц — Людмилу Самсонову и Дарью Касаткину. А Калинина, 55-я ракетка мира, во втором круге неожиданно остановила Диану Шнайдер.

Кудерметова-младшая лишь второй раз в карьере играла в полуфинале на уровне WTA, причём на «пятисотнике» это с ней случилось впервые. Россиянка вошла в матч чуть хуже соперницы, но сумела отыграть двойной брейк-пойнт в первом гейме. За исключением этого, в первой половине сета обе теннисистки уверенно держали подачу. Перелом случился в шестом гейме, в котором Полина неожиданно сделала брейк под ноль — 4:2. Подавая на сет при 5:3, Кудерметова не реализовала четыре сетбола. Но это не надломило её, и уже в следующем гейме партия была окончена. Россиянка успешно отработала на приёме, отдав только одно очко, — 6:4 за 43 минуты.

Во второй партии ключевым стал отрезок в середине сета. В пятом гейме Кудерметова ушла с брейк-пойнта, а затем оформила свой второй в матче брейк (снова под ноль!) — 4:2. Тут уже у Калининой не было шансов отыграться, и в девятом гейме Полина использовала первый же матчбол — 6:4, 6:3 за 1 час 21 минуту.

Второй полуфинал оказался куда более статусным по именам. Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Арина Соболенко, посеянная под первым номером, вышла на корт с 17-летней Миррой Андреевой (8), 16-м номером рейтинга WTA. До отчётной встречи Соболенко и Андреева успели трижды встретиться на корте в официальных матчах, причём всякий раз это был грунт. Арина одержала две победы на «тысячнике» в Мадриде (в 2023 и в 2024 годах), а вот в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Мирра одержала волевую победу — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

«Мы играли на выставочном турнире в Абу-Даби. Так что узнала её немного лучше. Она хороший человек и отличный игрок. В прошлом у нас были неплохие поединки. С нетерпением жду завтрашней встречи с ней», — говорила Соболенко в интервью на корте после выхода в полуфинал.

Мирра Андреева и Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Андреева с первого же гейма начала достойно отвечать на силовой теннис в исполнении Соболенко. Россиянка трижды выходила на брейк-пойнт, однако белоруска всякий раз отыгрывалась и в итоге удержала подачу. Свой гейм Мирра взяла со значительно меньшими трудностями, отдав лишь одно очко, — 1:1. В дальнейшем теннисистки держали каждая свою подачу, хотя в седьмом гейме тенденция могла нарушиться. Арина начала с 0:30, затем подарила Мирре брейк-пойнт, но на всех ключевых мячах не ошибалась, и Андреева вновь не смогла выиграть гейм на приёме.

В восьмом гейме Андреева вследствие нескольких своих ошибок проиграла подачу, и Соболенко, поведя 5:3, вышла подавать на сет. Россиянка, как и в предыдущих геймах, рискованно играла на приёме. Мирра была близка к обратному брейку, но упустила брейк-пойнт, и Арина с третьего сетбола закончила партию — 6:3 за 47 минут. По активно выигранным очкам россиянка превзошла белоруску (13 против 10), но большее количество невынужденных ошибок всё же сказалось (17 против 11).

Мирра Андреева Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Во втором сете у Андреевой также была возможность вырваться вперёд с брейком, но Соболенко в который уже раз безошибочно сыграла на брейк-пойнте — нервы у белоруски в полном порядке. Следом Мирра обиднейшим образом упустила гейм с 30:0, после чего нацелилась на обратный брейк, однако, как и в предыдущих случаях, не использовала двойной брейк-пойнт, и Арина повела 3:1.

После этого у Андреевой уже не было возможностей. Соболенко, заигравшая ещё увереннее, в седьмом гейме додавила соперницу с третьего брейк-пойнта, а потом, ведя 5:2, под ноль подала на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 31 минуту.

По окончании встречи Мирра Андреева не смогла сдержать слёз — поражение вышло обидным.

Мирра Андреева Фото: кадр из трансляции

Таким образом, за титул в Брисбене поборются Полина Кудерметова и Арина Соболенко. Для Кудерметовой это будет первый финал на уровне WTA. В ближайший понедельник Полина поднимется как минимум на 50 строчек в рейтинге и станет 57-й ракеткой мира, а если победит в титульном матче, то ворвётся в топ-50. Мирра Андреева, несмотря на поражение в полуфинале, также побьёт личный рекорд в рейтинге и станет 15-й в мире.