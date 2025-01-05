Кудерметова взяла 1-й сет, но отдала Соболенко финал Брисбена. Полина взлетит на 50 мест

В воскресенье, 5 января, на турнире WTA-500 в Брисбене состоялся финальный матч. Его участницами стали трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Арина Соболенко, посеянная под первым номером, и 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова, пробившаяся в сетку через квалификацию. Соболенко в полуфинале остановила другую россиянку Мирру Андрееву (6:3, 6:2), а Кудерметова прошла украинку Ангелину Калинину (6:4, 6:3).

Вопрос о фаворите матча, конечно же, не стоял. Соболенко покорила в теннисе если не все вершины, то очень и очень многие. А её соперницей была теннисистка, которая впервые в карьере играла в финале на уровне WTA. Кудерметова-младшая, начавшая турнир в ранге 107-й ракетки мира, на пути к финалу регулярно доказывала, что в состоянии сражаться с соперницами, стоящими гораздо выше в рейтинге. Особенно запомнились волевые победы Полины над Людмилой Самсоновой (6:7 (7:9), 6:3, 6:2) и над Дарьей Касаткиной (1:6, 6:2, 7:5). Но для победы над Ариной необходимо было прыгать выше головы.

Полина Кудерметова Фото: Chris Hyde/Getty Images

В начале встречи Кудерметова волновалась, но это и понятно. В третьем гейме случился первый в матче брейк, и сделала его Соболенко — россиянка допустила две двойные ошибки, в самом начале гейма и на брейк-пойнте. В пятом гейме Полина сделала ещё две двойные, но всё же удержала подачу, отыграв два брейк-пойнта. А шестой гейм Арина упустила с 40:15 на подаче, и Кудерметова отыграла брейк — 3:3.

После этого Полина вошла во вкус, перехватила инициативу — и выиграла партию! Россиянка, исполнившая пять эйсов в этом сете, старалась активно играть и на приёме, задействовала укороченные, да и на ошибках соперницы порой брала очки. Второй брейк в этом сете стал определяющим. 10-й гейм Соболенко начала с 0:30 на подаче, затем прибавила, вышла на геймбол, но не использовала его, а Кудерметовой хватило второго сетбола на приёме — 6:4 за 41 минуту.

Полина Кудерметова Фото: Chris Hyde/Getty Images

Во втором сете Кудерметова не стала изменять атакующей манере игры, но при этом участились ошибки (22 невынужденные за партию), а у Соболенко, напротив, количество неточностей сократилось (в первом сете — 21, во втором — всего семь). У россиянки, правда, была возможность выйти вперёд с брейком, но в четвёртом гейме она упустила брейк-пойнт, и счёт стал не 3:1, а 2:2. В пятом гейме белоруска забрала подачу соперницы, а в девятом сделала ещё один брейк, на сей раз под ноль — 6:3 за 37 минут. В этом последнем гейме Полина помогла Арине, допустив две двойные ошибки, в том числе на сетболе.

На третий сет у Кудерметовой, как сначала показалось, не хватило сил. Соболенко быстро повела 3:0 с брейком — на этом отрезке Полина взяла всего два розыгрыша. В шестом гейме Арина ещё раз забрала чужую подачу и при 5:1 приготовилась подавать на титул. Тут россиянка нашла в себе силы на обратный брейк, но уже в следующем гейме Соболенко закрыла матч, реализовав первый матчбол на приёме, — 4:6, 6:3, 6:2 за 1 час 49 минут. Арина взяла 18-й титул в карьере.

Несмотря на поражение в финале, Кудерметова может быть довольна неделей в Брисбене. В ближайший понедельник Полина взлетит на 50 мест в рейтинге WTA и впервые в карьере станет 57-й ракеткой мира.

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А в Гонконге состоялся финал турнира ATP-250 в парном разряде. За титул сражались россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв, а их соперниками были нидерландец Сандер Арендс и британец Люк Джонсон. Россияне шли по сетке увереннее, чем их оппоненты. За три матча, предшествовавшие финалу, Хачанов и Рублёв не проиграли ни сета. Что касается Арендса и Джонсона, то на их счету две волевые победы: в первом круге и в полуфинале.

Для Хачанова этот финал стал шестым на уровне ATP в парном разряде, для Рублёва — восьмым. Вместе они в четвёртый раз добрались до битвы за трофей, однако из предыдущих трёх финалов ими был взят лишь один. Зато какой: в 2023 году Карен и Андрей выиграли «Мастерс» в Мадриде.

В начале игры перевес, пусть и незначительный, был на стороне Хачанова и Рублёва. Во втором гейме россияне выиграли решающее очко на подаче, а в третьем — и на приёме, в результате чего повели 2:1 с брейком. Однако удержать отрыв они не смогли, несмотря на пять эйсов за партию. На второй подаче Карен и Андрей взяли всего четыре очка из 13. В восьмом гейме Хачанов и Рублёв на подаче проиграли решающее очко, и счёт сравнялся — 4:4. Соперники воспрянули духом и добились победы в этом сете. Свои два гейма Арендс и Джонсон взяли без проблем; при этом в 10-м гейме они упустили сетбол на приёме, отдав решающий розыгрыш, а вот в 12-м приняли на партию — 7:5 за 46 минут.

Второй сет Хачанов и Рублёв провели едва ли не образцово. Они начали с брейка, а затем на протяжении пяти своих геймов не отдали ни одного розыгрыша! И лишь в 10-м гейме, подавая при 5:4, Карен и Андрей имели 30:30, но не дали оппонентам помечтать о брейке — 6:4 за 35 минут.

Решающий сет представлял собой чемпионский тай-брейк (до 10 очков). Когда Хачанов и Рублёв потеряли шесть очков подряд и счёт стал 2:7 не в их пользу, казалось, россиян уже ничто не спасёт. Однако Карен и Андрей не опустили рук и спасли два мини-брейка — увы, для того лишь, чтобы ещё раз проиграть очко на подаче. Арендс и Джонсон повели 8:6 и своего уже не упустили, использовав второй матчбол, — 7:5, 4:6, [10:7] за 1 час 35 минут.

На следующей неделе состоятся мужские турниры в Аделаиде и в Окленде, а у женщин пройдут «пятисотник» в Аделаиде и соревнование рангом ниже в Хобарте. Кроме того, в Мельбурне состоятся квалификационные матчи Australian Open. За всеми событиями следите на «Чемпионате».