Корнеева сыграет с чемпионкой ТБШ: все россияне в квалификации Australian Open — 2025

До начала Открытого чемпионата Австралии, первого мэйджора сезона, остаётся неделя. А уже в ближайший понедельник, 6 января, начнутся квалификационные матчи в мужской и в женской одиночных сетках. Примут участие в отборе и российские теннисисты/теннисистки. И если в мужской квалификации будет лишь один представитель России, то в женскую сетку отбора попали сразу восемь российских теннисисток.

Алибек Качмазов в прошлом году совершил небольшой прорыв на уровне ATP. Качмазов впервые в карьере выиграл более одной встречи за сезон и дошёл до полуфинала турнира в Чэнду. 22-летний теннисист поднялся в топ-200 мирового рейтинга, где и находится сейчас, занимая 194-ю строчку. В «Шлемах» россиянин ещё не участия не принимал.

Соперником Качмазова по первому кругу квалификации будет француз Люка Ван Аш, занимающий 128-е место в классификации. Это непростой противник. 20-летний теннисист, получивший 22-й номер посева в квалификации Australian Open, довольно часто появляется в основных сетках турниров ATP, а на молодёжном Итоговом чемпионате он дважды подряд выходил в полуфинал. Если Качмазов победит Ван Аша, то во втором круге отбора сыграет либо с Крузом Хьюиттом, сыном знаменитого Ллейтона Хьюитта, либо с опытным Николозом Басилашвили. А в финале квалификации не исключена встреча с Франческо Пассаро (5).

По-настоящему громких имён в сетке мужской квалификации AO нет, вот разве что ветеран из ветеранов Ришар Гаске (23). Среди более-менее известных участников — Доминик Кёпфер (1), Мартон Фучович (3), Кристофер Юбэнкс (4), Тьяго Монтейро (6), Ласло Джере (10), Маккензи Макдональд (25), победитель молодёжного Итогового — 2024 Жоао Фонсека, Кристьян Гарин, Бернард Томич.

Из восьми россиянок, попавших в женскую квалификацию AO-2025, в посеве оказались три. Это Полина Кудерметова (6), Анастасия Захарова (8) и Мария Тимофеева (29). Очень интересно будет посмотреть, сможет ли Кудерметова-младшая сохранить блестящую форму, продемонстрированную в Брисбене. На этом «пятисотнике» Полина с учётом квалификации выиграла семь матчей подряд, и лишь в финале её остановила первая ракетка мира Арина Соболенко.

Стоит отметить, что Кудерметова, которая пока лишь однажды играла в основной сетке ТБШ (поражение в первом круге AO-2023), попала в наиболее интересную для российских болельщиков часть сетки. Полина начнёт отбор матчем с Сюзан Бандеччи из Швейцарии, во втором круге возможна встреча с Кристиной Младенович, а в финале может состояться российское дерби — если свою часть задачи также выполнит кто-то из пары Елена Приданкина — Дарья Астахова. Приданкина только в 2024 году дебютировала в туре и на «Шлемах» ещё не играла. В первом круге квалификации AO она сразится с местной теннисисткой Эленой Мичич. А Астахова, никогда не игравшая в основных сетках WTA, в прошлом сезоне провела всего один матч (поражение в первом круге квалификации AO) и в настоящий момент не имеет рейтинга. Её первая соперница — Эна Сибахара (28).

Определённые надежды связаны с Анастасией Захаровой (8). Год назад 22-летняя россиянка дебютировала в основной сетке ТБШ и сразу дошла до третьего круга Australian Open. В туре она пока выступает не так часто, как хотелось бы. Лучшим результатом Захаровой в сезоне-2024 стал четвертьфинал Гонконга. Первой соперницей Анастасии в квалификации нынешнего AO станет японка Киока Окамура. Победительница этого противостояния выйдет либо на Сару Бейлек, либо на Катинку фон Дайхман, а в финале отбора не исключена встреча с Хиль Белен Тайхман (26).

Интересно будет посмотреть на Марию Тимофееву (29). Год назад она, как и Захарова, выстрелила на Australian Open, где с первой попытки дошла даже не до третьего круга, а до четвёртого. На старте квалификации Тимофеева сыграет с Алис Тюбелло, во втором круге кого-то из них ожидает победительница встречи Арианне Хартоно — Эмина Бектас, а в финале вероятен поединок с Еленой-Габриэлой Русе (15).

Двукратная чемпионка ТБШ среди юниоров Алина Корнеева год назад дошла до второго круга взрослого Australian Open. В прошлом сезоне 17-летняя теннисистка впервые в карьере сыграла в полуфинале на уровне WTA — в Мериде. В первом круге нынешней квалификации ей досталась самая именитая теннисистка во всей сетке — 37-летняя Сара Эррани (4), бывшая пятая ракетка мира. Лучшим результатом Эррани на ТБШ является выход в финал «Ролан Гаррос» — 2012, а на Australian Open в том же сезоне Сара дошла до четвертьфинала. В других видах Эррани выступает ещё успешнее. В парном разряде она пять раз выигрывала ТБШ, а в миксте — ещё однажды. Именно Сара и её напарница Жасмин Паолини не пустили Мирру Андрееву и Диану Шнайдер к золоту Олимпиады-2024 в Париже.

Если Корнеева пройдёт Эррани, то во втором круге может сразиться с другой 17-летней теннисисткой Брендой Фрухвиртовой из Чехии. А в финале отбора возможна игра с Майей Хвалинской (20). Помогать Алине на её пути будет двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» в паре Анабель Медина-Гарригес — теперь она в команде россиянки. Именно под её руководством Елена Остапенко в 2017 году сенсационно выиграла «РГ».

Попробует пробиться в сетку AO и 28-летняя Екатерина Макарова. Ни одна из предыдущих её попыток общим числом семь не увенчалась успехом. Первой соперницей Макаровой в отборе станет Нома Ноа-Акугуэ, в полуфинале возможна встреча с Мариной Стакушич (17), а в финале — с Хэрриет Дарт (3).

Наконец, Оксана Селехметьева уже дважды играла в основных сетках ТБШ, но не победила пока ни в одном матче, потерпев поражения в первом круге «Ролан Гаррос» — 2022 и на той же стадии AO-2023. Последующие четыре попытки пройти квалификацию заканчивались неудачей. В первой встрече отбора текущего AO Селехметьева сыграет с Далмой Галфи (32), далее её может ожидать либо Маи Хонтама, либо Астра Шарма, а в финале — Кимберли Биррелл (9).

В целом же в женской сетке, как и у мужчин, по-настоящему громких имён нет, за исключением опять-таки Сары Эррани.

Квалификация Australian Open пройдёт с 6 по 10 января. Соревнования в основной сетке начнутся 12 января и закончатся 26 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».