Корнеева работает с топ-тренером из академии Надаля. С такой командой близок взлёт в WTA

Похоже, Алина Корнеева готовится к новому карьерному взлёту! К её команде на сезон-2025 присоединилась Анабель Медина-Гарригес – двукратная чемпионка ТБШ в паре и главный тренер академии Рафаэля Надаля.

Прошлый сезон сложился для Корнеевой непросто: переход из юниоров во взрослый тур, травма кисти и длительное восстановление после операции. При этом год она начала удачно, с победы в квалификации и выхода во второй круг Australian Open. Но почти сразу юную россиянку настигли проблемы с кистью, из-за которых уже в феврале ей пришлось перенести операцию.

Восстановление под наблюдением Анхеля Которо – врача Надаля – оказалось небыстрым, и на корт Алина вернулась только в июле. Но в тур она ворвалась почти сразу: спустя пару месяцев, в начале сентября, она провела первый матч на турнире в Монастире. Тогда в одиночном разряде в основу выйти не удалось, но в паре с Анастасией Захаровой получилось добраться до финала.

Концовка 2024 года оказалась для Алины многообещающей, ведь она вышла в первый полуфинал на турнире серии WTA-250. И теперь, в 2025-м, этот потенциал молодой россиянке просто необходимо раскрывать. А помочь ей в этом должен новый тренер.

Долгое время Корнеева в Москве тренировалась под руководством Юлии Бекещенко и Андрея Савина. И даже при работе в академии Надаля, на время возвращаясь домой, Алина работала с бывшими наставниками.

При этом с Мединой-Гарригес Алина начала сотрудничать ещё зимой 2023 года.

«Юлия Бекещенко по-прежнему является моим тренером в Москве, как и Андрей Савин. Здесь, в академии Рафаэля Надаля, я начала работать с Анабель Мединой-Гарригес. Не буду говорить конкретно, что мы делаем. Но в целом в академии вместе с Анабель мы работаем над тем, чтобы я играла более агрессивно и чаще атаковала. Для моей игры неважно, кто является моим тренером: мужчина или женщина. Самое главное – результат», — сказала тогда Корнеева в интервью WTA.

И, похоже, то пробное сотрудничество Корнеевой и Мединой-Гарригес оказалось удачным. Ведь теперь испанская наставница будет постоянным членом команды 17-летней россиянки.

Алина Корнеева Фото: Clive Mason/Getty Images

Медине-Гарригес 42 года. Карьеру она завершила не так давно, только в сезоне-2018. В одиночке Анабель выиграла 11 турниров и побывала на наивысшей для себя 16-й строчке, а в паре завоевала три титула, дважды в дуэте с Вирхинией Руано Паскуаль-выиграла «Ролан Гаррос» и стала серебряным призёром Олимпиады-2008. Многие называли её, бывшую третью ракетку мира, наследницей Кончиты Мартинес и Аранчи Санчес.

К тренерской деятельности Медина-Гарригес приступила ещё до завершения карьеры. Весной 2017 года, во время восстановления после травмы плеча, она присоединилась к команде Елены Остапенко. Всего за пару месяцев Анабель смогла так поднять уровень латвийки, что та взяла свой первый и пока единственный трофей мэйджора на «Ролан Гаррос».

После этого Медина-Гарригес стала капитаном сборной Испании и начала работать в академии Надаля, где сегодня является главным тренером игроков WTA.

Теперь Медина-Гарригес попробует внести свой вклад в буст карьеры Корнеевой. Первые результаты их совместной работы мы увидим уже на Australian Open, где Алина, занимающая в рейтинге 177-ю строчку, сыграет в квалификации. Выступление в Мельбурне она начнёт встречей с Сарой Эррани.