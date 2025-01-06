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Диана Шнайдер и Мирра Андреева после серебра Олимпиады снова играют в паре и уже завоевали первый титул в Брисбене

Пара Шнайдер и Андреевой родилась на моих глазах. А теперь они готовы всех рвать
Андрей Панков
Диана Шнайдер и Мирра Андреева
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Девушки уже выиграли свой первый титул. Почему бы не замахнуться на большее?

Диана Шнайдер и Мирра Андреева – первые чемпионы крупного турнира для российского тенниса в новом сезоне. В Брисбене наша олимпийская пара взяла трофей и теперь поедет в Мельбурн на Australian Open в отличном настроении. Там девчонки тоже сыграют пару, как и на всех остальных турнирах «Большого шлема» в этом году.

Так уж получилось, что пара Мирры и Дианы зародилась на моих глазах на Олимпиаде в Париже, где вместе с девушками их путь прошли российские журналисты. Пара Шнайдер и Андреевой образовалась во многом случайно. Было понятно, что Веснина будет играть пару с Александровой, по остаточному принципу сформировалась пара Мирры и Дианы. До дня своего первого матча на Олимпиаде девчонки даже ни разу не тренировались вместе. Дебютная победа была одержана с листа.

Но потом быстро стало понятно, что пара-то получилась сильная. Во-первых, Мирра – правша, Диана – левша. Шнайдер лупит свои «пушки» с форхенда, Мирра стабильно держит заднюю линию, а если надо – закрывает у сетки. И пошла у пары игра, которая дотащила девчонок до серебра Олимпиады, а от золота россиянки были в одном сете.

На Олимпиаде мы вручали девушкам мороженое за выход в полуфинал, придумывали никнейм их паре, который потом выбирали народным голосованием, а после финала дарили символические футболки. Это было очень классное приключение, поэтому сейчас очень приятно наблюдать за этой парой снова.

Как мы дарили девчонкам мороженое:
«Первый учитель из начальной школы пишет каждый день». Шнайдер и Андреева — в финале ОИ!
Эксклюзив
«Первый учитель из начальной школы пишет каждый день». Шнайдер и Андреева — в финале ОИ!

И самое главное – и Мирра, и Диана очень сильно прибавили с той Олимпиады, а значит, и их пара стала только сильнее. Мирра становится всё более совершенным игроком: улучшает подачу и приём, добавляет вариативности. Диана же продолжает прокачивать свой агрессивный стиль игры. Всё это и принесло победу в Брисбене.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева

Диана Шнайдер и Мирра Андреева

Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

С учётом победы в Брисбене и намерения играть пару на всех крупных турнирах, у нас есть хорошие шансы увидеть девушек на женском Итоговом в парном разряде. А может, и в одиночном тоже. Мирра и Диана – главные надежды 2025 года в женском теннисе для нас, поэтому не пропускайте их матчи. Постоянных побед никто не гарантирует, но весело будет точно.

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