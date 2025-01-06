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Хардовое покрытие Australian Open — особенности, скорость, история изменений, кто из теннисистов лучше на нём играет

Хард Australian Open самый быстрый на ТБШ. Джокович здесь царил, а Надаль играл хуже всего
Михаил Георгиев
Хард Australian Open самый быстрый на ТБШ
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В Мельбурне решались на инновационные изменения покрытия куда чаще, чем их консервативные коллеги с US Open в Нью-Йорке.

На харде проходят два турнира «Большого шлема» US Open и Australian Open, а также шесть «Мастерсов» за сезон. 8 из 12 месяцев теннисисты выступают преимущественно на этом покрытии.

Умение выступать на харде сейчас является важнейшим для игрока. Первая ракетка мира Янник Синнер – ярчайшее тому доказательство. Итальянец в прошлом сезоне выиграл два хардовых мэйджора, а также «Мастерсы» в Майами, Цинциннати, Шанхае, «пятисотник» в Роттердаме и Итоговый чемпионат ATP в Турине. Синнер не слишком преуспел на траве и грунте. Но на харде он абсолютно лучший в туре, поэтому опережает второго в рейтинге Александра Зверева более чем на 4000 очков.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович значительную часть мэйджоров тоже взял на харде, а именно 14. Особенно хорош Новак на Australian Open (10 титулов). 37-летний серб надеется в очередной раз поднять над головой кубок в этом году, хоть аналогичное стремление есть у того же Синнера, Карлоса Алькараса и других молодых конкурентов. Скорость покрытия уже не является таким уж серьёзным козырем для возрастного Джоковича. В чём же особенность харда на предстоящем ТБШ в Мельбурне?

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С 1905 по 1987 год AO проходил на травяном покрытии. На харде играют с 1988-го, сразу после введения в строй Национального теннисного центра «Мельбурн Парк». Изначально организаторы австралийского «Шлема» постелили систему Rebound Ace. Это исключительно австралийское изобретение. В данной системе использовался не акрил, а полиуретан, стекловолокно и крошка из переработки автомобильных шин.

Не всем теннисистам нравилось играть на таком типе харда. Из-за вязкости покрытия им приходилось проводить очень много затяжных изнурительных матчей.

«Под жарким солнцем подобный хардовый корт становится скользким как лёд, а затем вязким как болото. Это похоже на игру в аду», — говорил шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер.

Борис Беккер на Australian Open — 1991

Борис Беккер на Australian Open — 1991

Фото: Getty Images

Долгое время Australian Open считался наименее престижным «Шлемом». Отчасти из-за расположения на далёком континенте от Европы и США, но и условия игры на кортах тоже оказывали влияние на отказы многих суперзвёзд приезжать в Мельбурн. Восьмикратный чемпион ТБШ Андре Агасси вообще пропускал AO первые восемь лет карьеры, о чём позже жалел. Андре четыре раза брал здесь титул, в том числе с первой попытки в 1995-м.

14-кратный чемпион ТБШ Пит Сампрас тоже иногда предпочитал игнорировать AO. Даже свой нелюбимый грунтовый «Ролан Гаррос» он пропустил всего один раз за карьеру, хоть и почти всегда вылетал там в первом-втором кругах. При этом AO бойкотировал трижды. Среди прочего, Сампрас решил продлить свой отпуск и не явился в Австралию на старте сезона-1999. Тогда титул взял россиянин Евгений Кафельников, чуть позже отнявший у Сампраса звание первой ракетки мира.

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С 2000-х бойкот AO суперзвёздами практически прекратился. Организаторы старались улучшить условия для игроков. В приоритет ставился рост призовых, но специалисты также уменьшили толщину подложки корта с 8 до 4 мм. Это в полной мере не решило проблему с неудобством покрытия для теннисистов. Поэтому с 2008 года на кортах в Мельбурне зелёный хард Rebound Ace сменил синий Plexicushion, изготовляемый американской компанией California Products Corporation. Plexicushion представляют собой шесть слоев акрила, смешанных с гранулами резины разного размера, что сделало поверхность более упругой.

Организаторы решили использовать покрытие полностью синего цвета, в то время как на US Open площадка такая же, но внешнее поле зелёное. Поверхность периодически красят, причём делают это обычной щёткой с нанесённым химсоставом.

Процесс покраски корта на Australien Open

Процесс покраски корта на Australien Open

Фото: Кадр из видео

«После многолетних исследований, которые мы завершили после Australian Open – 2007, появились результаты, ясно показывающие, что у нас проблемы с покрытием. Толщина и движение грунта вокруг поверхности за последние 20 лет изменились, а сам хард не способствовал предсказуемому отскоку мяча и поддержанию стабильного темпа игроками. Мы хотели амортизирующую акриловую поверхность и сделали её особенной, чтобы она отличала нас от трёх других турниров «Большого шлема», — сказал директор Tennis Australia Крэйг Тили.

Вид на арену Рода Лэйвера с хардовым покрытием в Мельбурне

Вид на арену Рода Лэйвера с хардовым покрытием в Мельбурне

Фото: Scott Barbour/Getty Images

Технический центр Международной федерации тенниса (ITF) измеряет скорость покрытия с помощью так называемого показателя Court Pace Rating (CPR), который вычисляют на основе множества сложных параметров вроде коэффициента трения покрытия, высоты отскока, горизонтальной и вертикальной скорости мяча. Всего есть пять категорий: медленное, средне-медленное, среднее, средне-быстрое, быстрое.

Примечательно, что Australian Open в новейшей истории имел более быстрое покрытие, чем US Open. Его CPR составлял 40,6 (средне-быстрое). В США долго сохраняли верность традициям и заменили архаичный средний DecoTurf с CPR 35,7 на средне-быстрый Laykold с CPR 42 только в 2020-м. Это стало отчасти реакцией на то, что Australian Open в том же году постелил хардовую систему GreenSet от испанской компании GreenSet Worldwide с тем же CPR 42.

От скорости корта на AO в XXI веке, пожалуй, больше всего проиграл испанец Рафаэль Надаль. 22-кратный чемпион ТБШ дважды брал титул в Мельбурне при 18 выступлениях и имеет здесь худший процент выигранных матчей (82,8%) на мэйджорах. Даже на также неудобном для Рафы травяном Уимблдоне у него два кубка, но при 15 участиях и 82,9% побед. При том что на US Open у Надаля дела шли куда лучше, на чуть более медленном корте в Нью-Йорке он взял четыре титула.

Рафаэль Надаль выступал на хардовом Australian Open хуже всего по сравнению с другими ТБШ

Рафаэль Надаль выступал на хардовом Australian Open хуже всего по сравнению с другими ТБШ

Фото: Mike Owen/Getty Images

В выигрыше, конечно же, остались другие представители «Большой тройки» Роджер Федерер и Новак Джокович. У Роджера шесть титулов в Мельбурне, а у Новака – рекордные 10. Правда, Надаль кое-как залез на условную территорию соперников. В пятисетовом финале AO-2009 Рафа сломил Федерера и чуть было не сделал то же самое с Джоковичем в эпическом решающем матче 2012 года, но всё-таки уступил в почти шестичасовой битве за кубок.

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Последние несколько лет скорость кортов на ТБШ в Австралии и США формально одинаковая, хотя игроки утверждают, что в Мельбурне она всё-таки несколько выше. Вот что говорил чемпион US Open – 2020 австриец Доминик Тим в 2021 году, сразу после обновления покрытия.

«В Мельбурне я тренировался я на арене Джона Кейна, и мяч, казалось, отскакивал от синего хардового корта чертовски быстро. А после матча третьего круга я могу сказать, что играл на самом быстром корте на всех турнирах «Большого шлема», где я когда-либо выступал», — сказал Тим.

Новак Джокович и Доминик Тим оценили скорость хардовых кортов Australian Open

Новак Джокович и Доминик Тим оценили скорость хардовых кортов Australian Open

Фото: Getty Images

На тот момент восьмикратный чемпион AO Новак Джокович тоже признал увеличение и без того немалой скорости корта, что играло ему на руку с учётом динамичного стиля игры и акцента на точность ударов.

«Я называю корт на арене Рода Лэйвера своим вторым домом. В этом году покрытие здесь кажется мне поразительно быстрым. Игра идёт быстрее, чем когда-либо, с тех пор, как я начал играть здесь 15 лет назад, что не так уж плохо для меня», — заявил Джокович.

Сейчас Джоковичу 37 лет. Быстрые хардовые корты всё ещё очень нравятся ему, но, возможно, в данный момент Новак выиграл бы от небольшого замедления. Всё-таки более молодые Янник Синнер, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Александр Зверев тоже кое-что умеют на данном типе покрытия, особенно первый. Новаку будет очень сложно взять свой 25-й «Шлем» за карьеру и 11-й – на AO в этом году, даже с учётом исторической успешности на арене Рода Лэйвера.

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