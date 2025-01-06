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Australian Open 2025: общий призовой фонд, сколько зарабатывают теннисисты, сравнение с Уимблдоном, US Open

На Australian Open — рекордные призовые. Но всё равно это самый «дешёвый» ТБШ для чемпиона
Александр Насонов
На Australian Open — рекордные призовые
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Заработки топ-игроков на первом мэйджоре сезона не идут ни в какое сравнение с US Open и тем более с Итоговым.

Призовые в теннисе год от года неуклонно возрастают, и Открытый чемпионат Австралии не является исключением из правила. Организаторы объявили, что на Australian Open — 2025 общий призовой фонд будет равен 96,5 млн австралийских долларов, что по текущему курсу составляет примерно $ 60 млн. В прошлом году призовой фонд турнира составлял 86,5 млн австралийских долларов — таким образом, сумма увеличилась более чем на 10%. А если сравнивать, скажем, с 2016 годом, то тогда призовые составляли A$ 44 млн, то есть более чем в два раза меньше.

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Прибавку в призовых ощутят абсолютно все участники Australian Open. Речь не только о двух одиночных сетках, но и о трёх парных (куда входят мужская сетка, женская и микст). Полная разбивка по призовым в сравнении с минувшим сезоном выглядит так:

2024, A$2025, A$2025, $Прибавка, %
Одиночный разряд (мужчины и женщины)
Титул3 150 0003 500 0002 170 00011,1
Финал1 725 0001 900 0001 178 00010,1
1/2 финала990 0001 100 000682 00011,1
1/4 финала600 000665 000412 30010,8
4-й круг375 000420 000260 40012
3-й круг255 000290 000179 80013,7
2-й круг180 000200 000124 00011,1
1-й круг120 000132 00081 84010
Парный разряд (мужчины и женщины)
Титул730 000810 000502 20011
Финал400 000440 000272 80010
1/2 финала227 500250 000155 0009,9
1/4 финала128 000142 00088 04010,9
3-й круг75 00082 00053 3009,3
2-й круг53 00058 00035 9609,4
1-й круг36 00040 00024 80011,1
Квалификация (мужчины и женщины)
3-й круг65 00072 00044 64010,8
2-й круг44 10049 00030 38011,1
1-й круг31 25035 00021 70012
Микст
Титул165 000175 000108 5006,1
Финал94 00097 75060 6054
1/2 финала50 00052 50032 5505
1/4 финала26 50027 75017 2054,7
2-й круг13 27514 00086805,5
1-й круг69007 25044955,1

Как видим, в одиночных разрядах наибольшая в процентном отношении прибавка коснётся теннисистов, которые закончат борьбу в третьем раунде, то есть в 1/16 финала, — плюс 13,7%. С огромной долей условности можно сказать, что это теннисисты и теннисистки, занимающие места с 17-го по 32-е в рейтингах ATP и WTA. А в наихудшем положении, как обычно, оказались участники микста. Мало того, что чемпионы в этом виде на двоих получат в 20 раз меньше, чем победители в одиночных разрядах, так ещё и призовые для смешанных пар растут не так быстро, как у одиночников.

Призовые на Australian Open, что говорить, впечатляют. Но это до тех пор, пока не начинаешь сравнивать с другими турнирами «Большого шлема». Тут AO находится на положении бедного родственника. Забавное совпадение: чем позже в календаре находится «Шлем», тем больше призовые для победителя в одиночном разряде. На «Ролан Гаррос» этот показатель больше, чем на Australian Open, при том что общий призовой фонд в столице Франции меньше. Парижский мэйджор уступает ещё и Уимблдону, выше которого лишь US Open.

Призовые на турнирах «Большого шлема», $

AO-2025РГ-2024Уимблдон-2024US Open — 2024
Общий призовой фонд, $ млн59,8355,462,475
Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн2,172,53,33,6

Наконец, сравним призовые AO с Итоговыми турнирами ATP и WTA. В 2024-м общий призовой фонд мужского и женского Итоговых был одинаковым: по $ 15,25 млн. Сравнивать это с призовыми на турнирах «Большого шлема» не имеет смысла, поскольку на мэйджорах гораздо больше участников. А вот по призовым для победителей Итоговым чемпионатам нет равных. Кори Гауфф, чемпионка Итогового-2024, не смогла пройти турнир без поражений, уступив однажды в группе, но всё равно заработала за это $ 4 млн 805 тыс. А Янник Синнер выиграл все пять матчей и получил от организаторов $ 4 881 100 — абсолютный рекорд. Это в 2,25 раза больше, чем заработают чемпионы одиночных сеток AO-2025.

* * *

На мужском Итоговом-2024 два теннисиста закончили турнир с тремя поражениями в трёх матчах в группе. Это Андрей Рублёв и Алекс де Минор. За это они заработали по $ 331 тыс. Для сравнения, даже теннисисты, проигравшие в 1/8 финала Australian Open — 2025, получат меньше, а именно по $ 260,4 тыс. И лишь выход в четвертьфинал AO принесёт больше ($ 412,3 тыс.). То есть три поражения на Итоговом приносят больше, чем три победы в Мельбурне!

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