На Australian Open — рекордные призовые. Но всё равно это самый «дешёвый» ТБШ для чемпиона

Заработки топ-игроков на первом мэйджоре сезона не идут ни в какое сравнение с US Open и тем более с Итоговым.

Призовые в теннисе год от года неуклонно возрастают, и Открытый чемпионат Австралии не является исключением из правила. Организаторы объявили, что на Australian Open — 2025 общий призовой фонд будет равен 96,5 млн австралийских долларов, что по текущему курсу составляет примерно $ 60 млн. В прошлом году призовой фонд турнира составлял 86,5 млн австралийских долларов — таким образом, сумма увеличилась более чем на 10%. А если сравнивать, скажем, с 2016 годом, то тогда призовые составляли A$ 44 млн, то есть более чем в два раза меньше.

Прибавку в призовых ощутят абсолютно все участники Australian Open. Речь не только о двух одиночных сетках, но и о трёх парных (куда входят мужская сетка, женская и микст). Полная разбивка по призовым в сравнении с минувшим сезоном выглядит так:

2024, A$ 2025, A$ 2025, $ Прибавка, % Одиночный разряд (мужчины и женщины) Титул 3 150 000 3 500 000 2 170 000 11,1 Финал 1 725 000 1 900 000 1 178 000 10,1 1/2 финала 990 000 1 100 000 682 000 11,1 1/4 финала 600 000 665 000 412 300 10,8 4-й круг 375 000 420 000 260 400 12 3-й круг 255 000 290 000 179 800 13,7 2-й круг 180 000 200 000 124 000 11,1 1-й круг 120 000 132 000 81 840 10 Парный разряд (мужчины и женщины) Титул 730 000 810 000 502 200 11 Финал 400 000 440 000 272 800 10 1/2 финала 227 500 250 000 155 000 9,9 1/4 финала 128 000 142 000 88 040 10,9 3-й круг 75 000 82 000 53 300 9,3 2-й круг 53 000 58 000 35 960 9,4 1-й круг 36 000 40 000 24 800 11,1 Квалификация (мужчины и женщины) 3-й круг 65 000 72 000 44 640 10,8 2-й круг 44 100 49 000 30 380 11,1 1-й круг 31 250 35 000 21 700 12 Микст Титул 165 000 175 000 108 500 6,1 Финал 94 000 97 750 60 605 4 1/2 финала 50 000 52 500 32 550 5 1/4 финала 26 500 27 750 17 205 4,7 2-й круг 13 275 14 000 8680 5,5 1-й круг 6900 7 250 4495 5,1

Как видим, в одиночных разрядах наибольшая в процентном отношении прибавка коснётся теннисистов, которые закончат борьбу в третьем раунде, то есть в 1/16 финала, — плюс 13,7%. С огромной долей условности можно сказать, что это теннисисты и теннисистки, занимающие места с 17-го по 32-е в рейтингах ATP и WTA. А в наихудшем положении, как обычно, оказались участники микста. Мало того, что чемпионы в этом виде на двоих получат в 20 раз меньше, чем победители в одиночных разрядах, так ещё и призовые для смешанных пар растут не так быстро, как у одиночников.

Призовые на Australian Open, что говорить, впечатляют. Но это до тех пор, пока не начинаешь сравнивать с другими турнирами «Большого шлема». Тут AO находится на положении бедного родственника. Забавное совпадение: чем позже в календаре находится «Шлем», тем больше призовые для победителя в одиночном разряде. На «Ролан Гаррос» этот показатель больше, чем на Australian Open, при том что общий призовой фонд в столице Франции меньше. Парижский мэйджор уступает ещё и Уимблдону, выше которого лишь US Open.

Призовые на турнирах «Большого шлема», $

AO-2025 РГ-2024 Уимблдон-2024 US Open — 2024 Общий призовой фонд, $ млн 59,83 55,4 62,4 75 Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн 2,17 2,5 3,3 3,6

Наконец, сравним призовые AO с Итоговыми турнирами ATP и WTA. В 2024-м общий призовой фонд мужского и женского Итоговых был одинаковым: по $ 15,25 млн. Сравнивать это с призовыми на турнирах «Большого шлема» не имеет смысла, поскольку на мэйджорах гораздо больше участников. А вот по призовым для победителей Итоговым чемпионатам нет равных. Кори Гауфф, чемпионка Итогового-2024, не смогла пройти турнир без поражений, уступив однажды в группе, но всё равно заработала за это $ 4 млн 805 тыс. А Янник Синнер выиграл все пять матчей и получил от организаторов $ 4 881 100 — абсолютный рекорд. Это в 2,25 раза больше, чем заработают чемпионы одиночных сеток AO-2025.

* * *

На мужском Итоговом-2024 два теннисиста закончили турнир с тремя поражениями в трёх матчах в группе. Это Андрей Рублёв и Алекс де Минор. За это они заработали по $ 331 тыс. Для сравнения, даже теннисисты, проигравшие в 1/8 финала Australian Open — 2025, получат меньше, а именно по $ 260,4 тыс. И лишь выход в четвертьфинал AO принесёт больше ($ 412,3 тыс.). То есть три поражения на Итоговом приносят больше, чем три победы в Мельбурне!

6 января начались квалификационные соревнования в одиночных сетках Открытого чемпионата Австралии. По итогам трёх кругов отбора сетки дополнят по 16 теннисистов и теннисисток. Есть среди участников квалификации и представители России.

Australian Open — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. В мужском одиночном разряде титул защищает Янник Синнер, в женском — Арина Соболенко. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Мельбурне следите на «Чемпионате».