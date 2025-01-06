На Australian Open — рекордные призовые. Но всё равно это самый «дешёвый» ТБШ для чемпиона

Призовые в теннисе год от года неуклонно возрастают, и Открытый чемпионат Австралии не является исключением из правила. Организаторы объявили, что на Australian Open — 2025 общий призовой фонд будет равен 96,5 млн австралийских долларов, что по текущему курсу составляет примерно $ 60 млн. В прошлом году призовой фонд турнира составлял 86,5 млн австралийских долларов — таким образом, сумма увеличилась более чем на 10%. А если сравнивать, скажем, с 2016 годом, то тогда призовые составляли A$ 44 млн, то есть более чем в два раза меньше.
Прибавку в призовых ощутят абсолютно все участники Australian Open. Речь не только о двух одиночных сетках, но и о трёх парных (куда входят мужская сетка, женская и микст). Полная разбивка по призовым в сравнении с минувшим сезоном выглядит так:
|2024, A$
|2025, A$
|2025, $
|Прибавка, %
|Одиночный разряд (мужчины и женщины)
|Титул
|3 150 000
|3 500 000
|2 170 000
|11,1
|Финал
|1 725 000
|1 900 000
|1 178 000
|10,1
|1/2 финала
|990 000
|1 100 000
|682 000
|11,1
|1/4 финала
|600 000
|665 000
|412 300
|10,8
|4-й круг
|375 000
|420 000
|260 400
|12
|3-й круг
|255 000
|290 000
|179 800
|13,7
|2-й круг
|180 000
|200 000
|124 000
|11,1
|1-й круг
|120 000
|132 000
|81 840
|10
|Парный разряд (мужчины и женщины)
|Титул
|730 000
|810 000
|502 200
|11
|Финал
|400 000
|440 000
|272 800
|10
|1/2 финала
|227 500
|250 000
|155 000
|9,9
|1/4 финала
|128 000
|142 000
|88 040
|10,9
|3-й круг
|75 000
|82 000
|53 300
|9,3
|2-й круг
|53 000
|58 000
|35 960
|9,4
|1-й круг
|36 000
|40 000
|24 800
|11,1
|Квалификация (мужчины и женщины)
|3-й круг
|65 000
|72 000
|44 640
|10,8
|2-й круг
|44 100
|49 000
|30 380
|11,1
|1-й круг
|31 250
|35 000
|21 700
|12
|Микст
|Титул
|165 000
|175 000
|108 500
|6,1
|Финал
|94 000
|97 750
|60 605
|4
|1/2 финала
|50 000
|52 500
|32 550
|5
|1/4 финала
|26 500
|27 750
|17 205
|4,7
|2-й круг
|13 275
|14 000
|8680
|5,5
|1-й круг
|6900
|7 250
|4495
|5,1
Как видим, в одиночных разрядах наибольшая в процентном отношении прибавка коснётся теннисистов, которые закончат борьбу в третьем раунде, то есть в 1/16 финала, — плюс 13,7%. С огромной долей условности можно сказать, что это теннисисты и теннисистки, занимающие места с 17-го по 32-е в рейтингах ATP и WTA. А в наихудшем положении, как обычно, оказались участники микста. Мало того, что чемпионы в этом виде на двоих получат в 20 раз меньше, чем победители в одиночных разрядах, так ещё и призовые для смешанных пар растут не так быстро, как у одиночников.
Призовые на Australian Open, что говорить, впечатляют. Но это до тех пор, пока не начинаешь сравнивать с другими турнирами «Большого шлема». Тут AO находится на положении бедного родственника. Забавное совпадение: чем позже в календаре находится «Шлем», тем больше призовые для победителя в одиночном разряде. На «Ролан Гаррос» этот показатель больше, чем на Australian Open, при том что общий призовой фонд в столице Франции меньше. Парижский мэйджор уступает ещё и Уимблдону, выше которого лишь US Open.
Призовые на турнирах «Большого шлема», $
|AO-2025
|РГ-2024
|Уимблдон-2024
|US Open — 2024
|Общий призовой фонд, $ млн
|59,83
|55,4
|62,4
|75
|Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн
|2,17
|2,5
|3,3
|3,6
Наконец, сравним призовые AO с Итоговыми турнирами ATP и WTA. В 2024-м общий призовой фонд мужского и женского Итоговых был одинаковым: по $ 15,25 млн. Сравнивать это с призовыми на турнирах «Большого шлема» не имеет смысла, поскольку на мэйджорах гораздо больше участников. А вот по призовым для победителей Итоговым чемпионатам нет равных. Кори Гауфф, чемпионка Итогового-2024, не смогла пройти турнир без поражений, уступив однажды в группе, но всё равно заработала за это $ 4 млн 805 тыс. А Янник Синнер выиграл все пять матчей и получил от организаторов $ 4 881 100 — абсолютный рекорд. Это в 2,25 раза больше, чем заработают чемпионы одиночных сеток AO-2025.
* * *
На мужском Итоговом-2024 два теннисиста закончили турнир с тремя поражениями в трёх матчах в группе. Это Андрей Рублёв и Алекс де Минор. За это они заработали по $ 331 тыс. Для сравнения, даже теннисисты, проигравшие в 1/8 финала Australian Open — 2025, получат меньше, а именно по $ 260,4 тыс. И лишь выход в четвертьфинал AO принесёт больше ($ 412,3 тыс.). То есть три поражения на Итоговом приносят больше, чем три победы в Мельбурне!
6 января начались квалификационные соревнования в одиночных сетках Открытого чемпионата Австралии. По итогам трёх кругов отбора сетки дополнят по 16 теннисистов и теннисисток. Есть среди участников квалификации и представители России.
Australian Open — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. В мужском одиночном разряде титул защищает Янник Синнер, в женском — Арина Соболенко. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Мельбурне следите на «Чемпионате».