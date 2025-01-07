Скандальный Кирьос затравил 16-летнего сына Хьюитта. И тот сразу же провалил дебют на AO

1263-я ракетка мира Круз Хьюитт за 74 минуты уступил грузину Николозу Басилашвили (1:6,4:6) в первом круге квалификации Australian Open. 16-летний сын двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта был самым молодым участником отборочного раунда AO после своего отца в 1997 году и наиболее низкорейтинговым в этом году.

Поражение Круза от 210-й ракетки мира Басилашвили, который на пике карьеры входил в топ-20, не вызывает большого удивления, хотя австралийские болельщики мощно поддерживали молодого теннисиста в Мельбурне и надеялись, что тот пробьётся в основную сетку, как его отец Ллейтон делал ещё в 15-летнем возрасте.

Круз Хьюитт вчистую провалил первый сет противостояния с 32-летним Басилашвили, но во второй партии навязал более опытному сопернику борьбу. Он сделал ответный брейк в четвёртом гейме, хотя затем сразу же снова отдал свою подачу. В шестом гейме у Круза было два брейк-пойнта, однако юный австралиец их не использовал, после чего в два раза старший Басилашвили уже не делал ему таких подарков и спокойно довёл дело до победы. Теперь во втором круге квалификации AO Николоз встретится с россиянином Алибеком Качмазовым, одолевшим на старте отбора японца Синтаро Мочизуки (6:3, 7:6).

А у Круза Хьюитта всё ещё впереди. Да, предоставление 16-летнему игроку уайлд-кард в квалификацию Australian Open изначально выглядело неоднозначной идеей. Круз не входит даже в топ-1000 рейтинга ATP, при том что право сыграть в отборе получают далеко не все игроки из топ-300. Но всё-таки имя его отца Ллейтона Хьюитта много значит для теннисного сообщества Австралии.

Матч Круза Хьюитта в квалификации Australian Open Фото: Кадр из трансляции

Круз встречался с Басилашвили на третьем корте «Мельбурн Парка», который вмещает 3000 зрителей. Стадион был целиком заполнен. За игрой сына вживую наблюдал сам Ллейтон Хьюитт, но это не помогло Крузу пройти дальше.

Ллейтон Хьюитт (по центру) наблюдал за игрой сына Круза в квалификации Australian Open Фото: Kelly Defina/Getty Images

Стоило ли организаторам поставить игру Круза на центральный корт имени Рода Лэйвера (14 820 зрителей) или на арену Маргарет Корт (7500)? Возможно, стоило рассчитать график под него, но всё-таки в таком случае они рисковали бы нарваться на совсем уж явные обвинения в кумовстве.

На главных кортах Australian Open сейчас играют и тренируются главные звёзды тенниса, которые получат посев на предстоящем «Шлеме» в Мельбурне. Там уже поработал 10-кратный чемпион турнира Новак Джокович со своим новым тренером Энди Марреем, а первая ракетка мира Янник Синнер провёл тренировочный матч с австралийцем Алексеем Попыриным.

Места для Круза Хьиютта на арене Рода Лэйвера просто не нашлось. Разве что он мог прийти туда в качестве зрителя и сделать фото с тем же Синнером. Правда, за прошлый снимок с Янником Крузу жёстко досталось от недавно вернувшегося в тур после травм скандалиста Ника Кирьоса.

«Я думал, что мы братаны. Люблю тебя, Круз, но это дико», — написал Кирьос под фото Круза и Янника, оставив эмодзи «разбитое сердце».

Янник Синнер и Круз Хьюитт Фото: Из личного архива Круза Хьюитта

Кирьос является жёстким критиком Синнера и требует отстранить его от тенниса после двух положительных допинг-тестов на клостебол в 2024 году. Ник практически каждый день высмеивает Янника, но в этом раз он сорвался на 16-летнем Крузе Хьюитте. Даже подписчики Ника не поняли его хейт в адрес юного парня и требовали объясниться.

«Это шутка, приятель, ха-ха-ха. Если бы вы не были идиотом, то знали бы, что мы с Крузом Хьюиттом друзья и это было просто подтрунивание, а я был умником. Теннисные СМИ — стадо овец, они лезут в мои дела, как в дурной запах, могу пукнуть не туда, и у теннисных СМИ пойдёт пена изо рта», — в свойственном себе стиле ответил Кирьос.

Ник Кирьос действительно с малых лет знает Круза Хьюитта. Ллейтон завершил карьеру в одиночном разряде в 2016 году, после чего стал играющим капитаном сборной Австралии в Кубке Дэвиса. Хьюитт-старший выходил на корт в парном разряде до 2020 года, в том числе играл в дуэте с Кирьосом. Ллейтон при этом всегда привлекал к тренировкам Круза, который тогда только делал первые шаги в теннисе.

Ник Кирьос и восьмилетний Круз Хьюитт в 2017 году Фото: Кадр из видео

Между Кирьосом и Хьюиттом-старшим всегда были хорошие отношения, но в конце 2022 года случился небольшой конфликт. Ник снялся с United Cup за день до старта турнира. Причиной была травма, но Кирьос должным образом ничего не объяснял Ллейтону и партнёрам по сборной Австралии. Хьюитт сказал, что Нику следует лучше наладить коммуникацию, на что получил жёсткий ответ. Кирьос обвинил капитана в том, что тот «делает его козлом отпущения».

Вероятно, по прошествии времени Кирьос и Хьюитт всё-таки уладили разногласия. Недавно Ника попросили собрать идеального теннисиста по различным характеристикам. Он выбрал Ллейтона Хьюитта в пункте «физическая форма». А с Крузом Ник, скорее всего, никогда всерьёз и не конфликтовал. Хотя его комментарий под фото парня с Янником Синнером выглядел как резкий выпад, а не как шутка. Но нужно учитывать своеобразность Кирьоса.

Круз никак не реагировал на слова Ника, а значит, можно предположить, что обиды на него не затаил. Вряд ли это как-то повлияло на игру Хьюитта-младшего в квалификации Australian Open. Просто Круз в 16 лет всё ещё является довольно «сырым» игроком. Парень должен набираться опыта, а противостояние с соперником уровня Басилашвили явно очень помогло ему в этом аспекте, несмотря на неудачный исход матча.