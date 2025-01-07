Шнайдер обменялась «баранками» в Аделаиде с 42-й ракеткой мира. А Калинская снялась

Заключительная неделя перед Australian Open обещает быть насыщенной, ведь будет сыграно сразу четыре турнира, а на трёх из них мы сможем наблюдать за российскими игроками.

Самым крупным соревнованием на этой неделе окажется женский «пятисотник» в Аделаиде. Каждый год россиянки здорово выступают на нём, но лучший результат из всех показывает Дарья Касаткина. В 2023 и 2024 годах первая ракетка России добиралась до финала, но сначала уступила Белинде Бенчич, а сезон спустя проиграла Елене Остапенко.

В этом году Касаткина попробует наконец добраться до титула Аделаиды. И этот путь Дарья успешно начала в первый игровой день, одолев на старте турнира Оливию Гадеки (6:2, 6:3). Неплохо неделю начала и Екатерина Александрова, она переиграла Лейлу Фернандес (6:4, 3:6, 6:2), а вот Анастасия Павлюченкова в первом же матче потерпела поражение от Маркеты Вондроушовой (4:6, 7:6 (7:4), 2:6).

Во вторник, 7 января, за первые успехи в Аделаиде поборолись Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Анна Калинская.

Людмила (26) вышла на корт первой, ей в соперницы досталась Мари Боузкова (42). Девушкам было необходимо решить, кто всё же захватит преимущество в их пока равном счёте личных встреч (2-2).

Первый сет оказался неудачным для Самсоновой. Всего один гейм удалось взять россиянке, которой сложно сразу влиться в новый сезон. Очень многое летело у Людмилы по аутам, а то, что попадало в корт, летело с такой силой, что Боузкова без проблем всё доставала.

Во второй партии Самсонова стала стабильно попадать в корт, чаще выходить к сетке и увереннее чувствовать себя в розыгрышах. Игра всё ещё была далека от идеала, но этого было достаточно, чтобы противостоять цепкой и вариативной, но ошибающейся Боузковой.

Людмиле удалось взять второй сет со счётом 6:4 и в третьей партии сразу захватить игровое преимущество. Несмотря на большое количество двойных (8) и низкий процент реализации брейк-пойнтов (29%, 4 из 14), у россиянки получилось одержать волевую победу с итоговым счётом 1:6, 6:4, 6:1.

Следом на корт вышла Диана Шнайдер (13). Она впервые в карьере встретилась с Катержиной Синяковой (46).

Стартовый сет Шнайдер провела неплохо: и подача шла, и форхенд летел, и брейк-пойнты соперницы спасались (5/5). Но уже к концу партии россиянку стала подводить физика. Синякова тоже выглядела неважно – жара и палящее солнце не сыграли девушкам на руку – но Катержина всё же была бодрее Дианы.

Во втором сете Диану будто подменили, и всё, что раньше попадало в корт, стало лететь далеко в аут. Вариативности в игре 13-й ракетки мира тоже не было. В итоге эту партию она проиграла с «баранкой».

В решающем сете всё перевернулось с ног на голову, и если Шнайдер удалось открыть второе дыхание, то Синякова совсем сдала физически. У Дианы вновь полетела «пушка» с форхенда – она-то и помогла россиянке оформить чешке ответную «баранку».

Далее после такой непростой победы Шнайдер встретится с ещё одной чешкой Маркетой Вондроушовой.

Последней из россиянок в Аделаиде сыграла Анна Калинская (14). Она сразилась с Белиндой Бенчич (421). Швейцарская теннисистка одолела россиянку во всех трёх прошлых встречах. Сейчас Белинда возвращается в тур после рождения ребёнка и вполне может доставить проблем соперницам из первой двадцатки.

Два года назад девушки уже встречались в Аделаиде. Тогда во втором круге уверенную победу одержала Бенчич (6:3, 6:3). С того момента Калинская взлетела в рейтинге и сделала скачок в качестве игры, поэтому очередная встреча спортсменок в Австралии должна была стать более интригующей.

Только начала Анна эту встречу неудачно: из 10 первых розыгрышей она победила только в одном, из-за чего сразу под ноль проиграла подачу. Стоит отдать должное Белинде: она с самого начала навязывала свой темп игры, удачно чередовала направление мяча и не давала россиянке возможности для атаки.

Неважно чувствовала себя Калинская и в переходе при счёте 2:5 вызвала врача. Ей померили давление и разрешили продолжить игру. Сразу после этого Анна поборолась на приёме, добралась до брейк-пойнтов и отыграла три сетбола Бенчич, но довести дело до конца не смогла. Партия осталась за Белиндой – 6:2. Россиянка подошла к своему тренеру Патрисии Тарабини и, вероятно, советовалась, стоит ли ей продолжать игру.

Анна Калинская Фото: Getty Images

Отдав ещё один гейм на старте второго сета, Калинская снялась. Недомогание не позволило ей продолжить борьбу с олимпийской чемпионкой.

Бенчич во втором круге сразится с Людмилой Самсоновой.

Наши теннисисты сыграли и на других турнирах. Анна Блинкова (75), например, начала выступление в Хобарте (WTA-250), где в первом круге не без труда одолела Бернарду Перу – 7:5, 6:4. Матч оказался затяжным, практически двухчасовым. Всё из-за того, что девушки сложно удерживали свои подачи. В первом сете они на двоих сделали семь брейков, а во втором – пять.

В любом случае Блинковой удалось оставить эту встречу за собой. Во втором круге Анна встретится с Софьей Кенин. Лучшим результатом россиянки в Хобарте был полуфинал в сезоне-2023.

Действующая чемпионка турнира – Эмма Наварро. Титул в этом году американка не защищает. А из россиянок, помимо Блинковой, играет Вероника Кудерметова – она в первый игровой день одержала победу над Элизабеттой Коччаретто (7:5, 6:0).

Мужчины решили эту неделю отвести на подготовку к Мельбурну, но один из наших игроков – Роман Сафиуллин – всё же сыграл на турнире в Аделаиде (ATP-250). Только вот в первом же круге он уступил лаки-лузеру и 261-й ракетке мира Мануэлю Гинару (6:7 (4:7), 6:2, 1:6).

Российские топы в лице Андрея Рублёва, Даниила Медведева и Карена Хачанова не играют в Аделаиде второй год подряд. В этом сезоне в число первых сеяных попали Томми Пол, Себастьян Корда и Феликс Оже-Альяссим. Действующий чемпион турнира – Иржи Легечка.

Турниры в Аделаиде и Хобарте завершатся в субботу, 11 января. За всеми событиями из Австралии следите на «Чемпионате».