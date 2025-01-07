7 россиян — в полуфинале квалификации AO: Полина Кудерметова сыграет с экс 10-й ракеткой

Во вторник, 7 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне завершились матчи первого круга квалификации в мужском и в женском одиночных разрядах. Как обычно, в отборе принимают участие по 128 теннисистов и теннисисток, и по итогам трёх кругов определятся по 16 победителей, которые попадут в основные сетки. Россия представлена в квалификации девятью спортсменами: один теннисист и восемь теннисисток.

22-летний Алибек Качмазов, занимающий 197-е место в рейтинге ATP, вышел на корт с 21-летним японцем Синтаро Мочизуки, 170-й ракеткой мира. В первом сете Качмазов имел возможность повесить сопернику «баранку», но при этом, как ни странно, ему пришлось приложить усилия, чтобы выиграть партию. Россиянин не подал на сет при 5:0, а в восьмом гейме Мочизуки под ноль забрал подачу оппонента и сократил отставание до одного брейка — 3:5. Однако в девятом гейме Алибек принял на партию — 6:3 за 34 минуты.

Во втором сете таких качелей не было. До 4:4 включительно теннисисты брали каждый свою подачу, а единственный брейк-пойнт упустил Качмазов. В девятом гейме Алибек сделал брейк под ноль, но, как и в первой партии, не подал в следующем гейме, теперь уже на матч. На тай-брейке, впрочем, Качмазов отдал лишь одно очко и оформил победу — 6:3, 7:6 (7:1) за 1 час 29 минут. Во втором круге отбора он сразится с бывшей 16-й ракеткой мира грузином Николозом Басилашвили.

В женской сетке два поединка с участием россиянок прошли ещё в понедельник, 6 января. Екатерина Макарова играла с 21-летней немкой Номой Ноа-Акугуэ — обе спортсменки располагаются за пределами топ-200. Макарова удачно вошла в игру, начала с брейка, держала подачу, в седьмом гейме ещё раз взяла подачу соперницы — 5:2. Подавая на сет, россиянка ушла с двойного брейк-пойнта — 6:2.

Во второй партии Екатерина быстро создала себе задел, позволивший ей комфортно себя чувствовать, — 4:0. Запоздалый брейк в исполнении соперницы особо ни на что не повлиял. В девятом гейме Макарова приняла на матч — 6:2, 6:3 за 1 час 13 минут. Во втором круге квалификации она сразится с японкой Нао Хибино, занимающей 143-е место в рейтинге WTA.

21-летняя Мария Тимофеева, год назад сенсационно дошедшая до 1/8 финала US Open, противостояла француженке Алис Тюбелло. Тимофеева сейчас идёт 136-й в рейтинге WTA, а Тюбелло не входит во вторую сотню. Несмотря на большой разрыв, россиянке пришлось очень и очень непросто. Первые пять геймов из шести закончились брейками, причём Мария однажды взяла и свою подачу — 4:2. После этого она довела дело до победы в сете — 6:4.

Во второй партии теннисистки также лучше действовали на приёме, нежели на подаче. До 4:4 они дошли с тремя брейками у каждой. После этого Тимофеева проиграла ещё два гейма, а с ними и всю партию — 4:6. В решающем сете Мария, имея 5:5 в 11-м гейме, сделала второй в партии брейк, после чего наконец-то закрыла матч — 6:4, 4:6, 7:5 за 2 часа 24 минуты. Во втором круге отбора её ожидает встреча с американкой Эминой Бектас, 190-м номером мирового рейтинга.

Теперь — к сегодняшним матчам. 21-летняя Оксана Селехметьева сражалась с Далмой Галфи из Венгрии — обе спортсменки располагаются в середине второй сотни. Селехметьева одержала победу, несмотря на то что допустила целых восемь двойных ошибок, пять из которых — в первом сете. Россиянка сделала ранний брейк, но в восьмом гейме лишилась преимущества — 4:4. Однако следующие два гейма остались за Оксаной, проигравшей лишь очко, — 6:4 за 38 минут.

Во второй партии инициатива перешла к Галфи. Она повела с ранним брейком, Селехметьева сразу отыгралась, однако в шестом гейме вновь упустила подачу. После этого венгерская теннисистка удержала преимущество и выиграла сет — 6:3 за 36 минут.

В начале решающего сета вперёд вырывалась то одна, то другая спортсменка, но после шестого гейма счёт был 3:3. После этого партия вроде бы потихоньку катилась к тай-брейку, как вдруг Селехметьева в 10-м гейме сумела зацепиться на приёме и реализовала первый же матчбол — 6:4, 3:6, 6:4 за 1 час 59 минут. Во втором круге квалификации она сыграет с австралийкой Астрой Шармой, 236-й ракеткой мира.

21-летняя Полина Кудерметова, сенсационно дошедшая до финала турнира WTA-500 в Брисбене, играла с Сюзан Бандеччи из Швейцарии. Благодаря блестящему выступлению на прошлой неделе Кудерметова-младшая взлетела на 57-е место в рейтинге, а Бандеччи располагается в конце топ-200. Россиянка вошла в матч значительно лучше швейцарки и первые четыре гейма взяла вообще без вопросов. Пятый гейм она тоже забрала, отыграв три брейк-пойнта, а в седьмом подала на партию — 6:1 за 30 минут.

Во втором сете Полина в шестом гейме неожиданно провалила подачу, и счёт стал 4:2 в пользу её соперницы. Неизвестно, как бы всё закончилось, если бы не обратный брейк в исполнении Кудерметовой — с шестого брейк-пойнта! В следующем гейме россиянка сравняла счёт, а в 11-м снова взяла чужую подачу, после чего подала на матч — 6:1, 7:5 за 1 час 21 минуту. В полуфинале отбора Полина выйдет против бывшей 10-й, а ныне 215-й ракетки мира Кристины Младенович.

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» Алина Корнеева сражалась с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2012, бывшей пятой ракеткой мира Сарой Эррани. 17-летняя Корнеева занимает 177-ю строчку в рейтинге WTA, а шестикратная чемпионка ТБШ в парных разрядах Эррани, которая на 20 лет старше, идёт 107-й. Фаворитом считалась россиянка, но проблемы на подаче её подкосили. С одной стороны, Алина семь раз подала навылет; с другой — процент попадания первой подачи составил всего 49%.

Первый сет, впрочем, остался за Корнеевой. Особых трудностей у неё не возникло. После 2:2 Алина, не подарившая сопернице ни одного брейк-пойнта, выиграла четыре гейма подряд — 6:2 за 29 минут. Дальше начались проблемы. Россиянка отдала первые три гейма, причём два из них — на подаче. После этого Алина из-за проблем с бедром взяла медицинский перерыв.

Медицинский тайм-аут Алины Корнеевой Фото: Кадр из трансляции

Один брейк Корнеева отыграла сразу же, но добиться большего не удалось, а в девятом гейме Эррани ещё раз удачно отработала на приёме — 6:3 за 44 минуты. В решающей партии Корнеева дважды выходила вперёд с брейком. Второй раз это случилось после пятого гейма — 3:2. Однако дальше геймы брала только Эррани. В девятом гейме итальянка подала на матч — 2:6, 6:3, 6:3 за 1 час 52 минуты.

19-летняя Елена Приданкина, 186-я ракетка мира, играла с местной теннисисткой Эленой Мичич — австралийка, которая на год старше, не входит в топ-400. Приданкина считалась явным фаворитом, но, увы, потерпела поражение — даже несмотря на то, что соперница допустила целых 11 двойных ошибок.

Россиянка начала с 0:3 в первом сете и отыграть брейк так и не сумела — 6:3 в пользу Мичич за 32 минуты. Во второй партии Елена, сделав единственный брейк в восьмом гейме, взяла реванш с тем же счётом — 6:3 за 34 минуты. В решающем сете Приданкина, как и в стартовой партии, уступала 0:3. Затем было 1:4, а в седьмом гейме россиянка вернула брейк, после чего сравняла счёт — 4:4. В концовке чуть точнее оказалась Мичич, выигравшая последние два гейма, а значит, и весь матч — 6:3, 3:6, 7:5 за 1 час 59 минут.

Дарья Астахова, которая в настоящий момент не имеет рейтинга, провела матч с японкой Эной Сибахарой, 140-й ракеткой мира. Первый сет Астахова провалила, причём всё могло закончиться «баранкой», но в шестом гейме россиянка всё же отыграла тройной сетбол. В седьмом гейме Сибахара подала на партию — 6:1 за 25 минут. Несмотря на это, Дарья выдала впечатляющий камбэк. В шестом гейме второго сета она впервые сделала брейк (4:2), затем теннисистки обменялись брейками, а в девятом гейме Астахова подала на партию — 6:3 за 44 минуты.

Ну а в решающей партии Астахова навесила сопернице «баранку». Борьба была лишь в третьем гейме и в шестом, когда Дарье понадобилось шесть матчболов, чтобы закончить матч, — 1:6, 6:3, 6:0 за 1 час 49 минут. Во втором круге она сыграет с Мичич, обидчицей Приданкиной.

Анастасия Захарова, дошедшая до третьего круга AO-2024, вышла на корт с японкой Киокой Окамурой. Захарова располагается на 115-й позиции в рейтинге WTA, а Окамура идёт в конце второй сотни. В первом сете Захаровой пришлось понервничать, особенно после поражения в девятом гейме, когда соперница россиянки взяла её подачу. В 10-м гейме Окамура не подала на партию, упустив к тому же сетбол, и россиянка сравняла счёт — 5:5. На тай-брейке, состоявшемся спустя два гейма, Анастасия отыграла ещё один сетбол, а сама воспользовалась первым же шансом забрать партию — 7:6 (8:6) за 1 час 1 минуту.

А второй сет закончился «баранкой». Захарова лишь в пятом гейме имела небольшие проблемы, но и тогда добилась своей цели с третьего брейк-пойнта. А в шестом гейме подала на матч — 7:6 (8:6), 6:0 за 1 час 35 минут. В полуфинале отбора Захарова сыграет с 18-летней Сарой Бейлек из Чехии, располагающейся в середине второй сотни рейтинга.

Таким образом, Алибек Качмазов, единственный представитель России в мужской сетке AO, и ещё шесть наших теннисисток (Макарова, Тимофеева, Селехметьева, Полина Кудерметова, Астахова и Захарова) сыграют во втором раунде отбора. 8 и 9 января пройдут матчи второго круга квалификации Australian Open, 10 января — финалы. Основной турнир пройдёт с 12 по 26 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».