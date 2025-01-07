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Даниил Медведев во второй раз стал отцом — его жена Дарья родила ребёнка, имя и пол которого пока не сообщаются

Медведев стал отцом во второй раз! После рождения первого ребёнка он взял крупный титул
Михаил Георгиев
Даниил Медведев с детьми
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Даниил сообщил приятные новости перед стартом Australian Open — 2025.

Пятая ракетка мира Даниил Медведев сообщил, что во второй раз стал отцом. Его жена Дарья родила ребёнка, пол и имя которого пока не раскрываются.

«Счастливый 2025-й», – написал Медведев в соцсетях под фото с новорождённым и двухлетней дочерью Алисой.

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Дочь Медведева Алиса родилась 14 октября 2022 года. Сразу после этого Даниил выиграл титул на «пятисотнике» в Вене. Интересно, продолжится ли эта приятная традиция на предстоящем турнире «Большого шлема» Australian Open? Даниил трижды играл там в финале, в том числе в прошлом году. На харде Медведев достаточно хорош, чтобы снова претендовать на престижный трофей.

Стоит отметить, что Даниил и Дарья заранее не сообщали, что ждут второго ребёнка. Вероятно, Даниил хотел избежать лишнего давления. Хотя отчасти он всё равно оставался немного взволнованным во второй половине сезона, что отражалось на результатах. Теперь данный груз снят, и, как сказано выше, можно идти за трофеем, как после рождения Алисы. Хотя на ТБШ в Мельбурне это, конечно, будет сделать сложнее, чем в Вене.

Можно рассчитывать на то, что Даниил в ближайшее время сообщит больше информации о втором ребёнке. Не только раскроет пол и имя, но и назовёт точную дату рождения. А затем покажет поклонникам, как тот растёт.

Даниил Медведев с дочерью Алисой

Даниил Медведев с дочерью Алисой

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Так было в случае Алисы Медведевой, которая стала довольно узнаваемым персонажем в теннисном сообществе. Даниил часто берёт её на турниры. Один из самых трогательных моментов с ней произошёл на Итоговом-2023. В соцсетях завирусилось видео, как девочка узнала своего отца на одном из постеров. И это при том, что ей тогда было чуть больше года. Также набрал популярность ролик, как она играет со своим крёстным Андреем Рублёвым, который с её отцом в последние годы является постоянным участником Итогового.

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В 2024-м Алиса снова приехала в Турин и узнала отца на постере, что вновь вызвало тёплые отклики фанатов в Сети.

Медведев также часто публикует видео, как Алиса присутствует на его тренировках и отдыхает с ним. Даниил утверждает, что дочь в чём-то похожа на него и иногда может проявить импульсивность.

«Если у неё что-то не получается, она со злостью кидает игрушку или кусает её. И жена на меня смотрит: «В кого она такая?» Это забавно – начинаешь задаваться вопросом, гены ли это. У меня ответа нет. Поэтому моментов смешных много, видео смешные, она очень крутая», — говорил Даниил о дочери.

Очень скоро компанию Алисе составит младший брат или сестра. А видео с детьми Медведева наверняка станут ещё более популярными в Сети. Остаётся лишь поздравить Даниила с пополнением в семействе и пожелать успехов на корте в новом сезоне.

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