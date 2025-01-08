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Теннисистка Наоми Осака рассталась со знаменитым рэпером Cordae, недавно она родила от него дочь Шай

Одна из богатейших спортсменок мира рассталась с рэпером. А ведь она родила от него дочь
Михаил Георгиев
Наоми Осака рассталась с рэпером Cordae
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Наоми Осака больше не состоит в отношениях с Cordae. Поможет ли это ей вернуться на ведущие позиции в теннисе?

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака сообщила, что рассталась с рэпером Cordae. Пара встречалась более четырёх лет. В июле 2023-го у них родилась дочь Шай.

В своём обращении Осака подчеркнула, что расставание с Cordae прошло спокойно, и выразила благодарность за опыт, который она получила во время их отношений.

«Между нами не было никаких конфликтов. Он замечательный человек и прекрасный отец. Честно говоря, я очень рада, что наши пути пересеклись, ведь моя дочь – это самое большое благословение в моей жизни. Благодаря нашим отношениям я многому научилась», – написала Осака в соцсетях.

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Осака и Cordae познакомились на домашнем матче клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» в начале 2019 года, после чего между ними завязался роман. Наоми тогда как раз выиграла свой первый ТБШ на Australian Open и была первой ракеткой мира.

Теннисистка и рэпер не стремились к чрезмерной медийности, но всё равно периодически появлялись на публичных мероприятиях и стали одной из самых знаменитых пар в мире. Cordae часто ходил на её поединки, в том числе наблюдал за тремя победами в финалах «Шлемов».

Cordae с командой Наоми Осаки после её победы на US Open — 2020

Cordae с командой Наоми Осаки после её победы на US Open — 2020

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Наоми отмечала, что рэпер помог ей справиться с психологическими трудностями во время пандемии коронавируса, хотя периодические срывы с ней случались. Самый яркий из них – бойкот журналистов во время «Ролан Гаррос» — 2021 и скандальное снятие с турнира.

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Осака и Cordae очень хороши в своём деле и популярны, обладают многомиллионными состояниями. Наоми даже можно назвать более успешной. Она занимала первое место в рейтинге WTA и выиграла четыре ТБШ. Японка заработала $ 22,05 млн призовых на корте. А также получает немалый доход от рекламы – только за 2024 год спонсорские контракты принесли ей $ 15 млн, она заняла шестое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира при посредственных результатах на корте. Её общее состояние СМИ оценивают в сумме более $ 50 млн.

Сейчас 27-летняя Осака переживает не лучший период в карьере. Она является 50-й ракеткой мира и никак не наберёт доминирующую форму после выхода из декрета. Ребёнок занимает важное место в жизни Наоми, но в отношениях с её отцом, очевидно, у теннисистки уже давно не всё гладко.

Наоми Осака с дочерью Шай

Наоми Осака с дочерью Шай

Фото: Из личного архива Наоми Осаки

СМИ писали о разногласиях между Осакой и Cordae ещё в конце 2022 года. Теннисистка и рэпер тогда не разошлись. Возможно, именно ожидание появления на свет дочери Шай на какое-то время спасло их отношения, однако к концу 2024-го они окончательно поняли, что им пора пойти разными путями. Как отмечает Наоми, обошлось без каких-либо конфликтов.

Осака возьмёт на себя основные обязанности по воспитанию Шай, но после расставания с Cordae она также может в большей мере сосредоточиться на своей карьере. Наоми неплохо начала сезон-2025. Она дошла до финала турнира категории 250 в Окленде и взяла первый сет у датчанки Клары Таусон со счётом 6:4, но затем сразу вызвала врача на корт. Во время медицинского перерыва Наоми плакала. После этого японка посоветовалась с тренером и снялась с матча.

Наоми Осака была близка к первому титулу после декрета на турнире в Окленде

Наоми Осака была близка к первому титулу после декрета на турнире в Окленде

Фото: Hannah Peters/Getty Images

Остаётся надеяться, что Осака решит проблемы со здоровьем к старту Australian Open. У неё есть потенциал значительно подняться в рейтинге, что доказывают яркие вспышки после выхода из декрета. Даже на нелюбимом грунтовом «Ролан Гаррос» в прошлом году Наоми чуть не выбила первую ракетку мира и будущую чемпионку Игу Швёнтек. Она вела 5:2 в решающем сете, но позволила сопернице отыграть матчбол и уступила со счётом 6:7, 6:1, 5:7.

На хардовых крупных турнирах Осаку и вовсе следует считать теневым претендентом если не на титул, то на громкие сенсации уж точно. Очень интересно посмотреть, как Осака выступит на Australian Open. Наоми часто страдала от психологических проблем, а расставание с Cordae должно снять с неё часть этого груза.

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