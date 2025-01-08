Лишь Селехметьева и Кудерметова — в финале квалификации АО. А ведь в сетках было 9 россиян

В среду, 8 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне стартовали матчи второго круга квалификации в мужском и в женском одиночных разрядах. В этот день из российских теннисистов проводил свою встречу лишь 197-я ракетка мира Алибек Качмазов. В соперниках у него был грузин Николоз Басилашвили, некогда занимавший 16-е место в рейтинге ATP.

В первом сете отечественный спортсмен неожиданно рано вырвался вперёд с брейком, поведя со счётом 3:0. Николоз имел возможности вернуть упущенную подачу, но не реализовал свой шанс в пятом гейме. И всё же в середине партии грузину удалось сделать обратный брейк. Сначала он сократил отставание до минимума, а затем и вовсе сравнял цифры на табло — 4:4. Далее Алибек взял чужую подачу и вышел принимать на сет. У Качмазова было два сетбола, однако его оппонент отвёл все угрозы — 5:5. А уже в 11-м гейме Басилашвили с первого брейк-пойнта забрал гейм на приёме и вышел подавать на партию. Грузин сделал это без особых проблем — 7:5.

Во втором сете всё решил единственный брейк. Его сделал бывшая 16-я ракетка мира в третьем гейме. Николоз имел ещё два брейк-пойнта по ходу партии, но не реализовал их. В итоге Басилашвили победил Алибека Качмазова со счётом 7:5, 6:4 за 1 час 34 минуты и в финале отбора сыграет с итальянцем Франческо Пассаро.

В женской сетке во втором квалификационном раунде сражались сразу несколько наших девушек. 21-летняя Мария Тимофеева, год назад сенсационно дошедшая до 1/8 финала мельбурнского мэйджора, противостояла американке Эмине Бектас. Тимофеева сейчас идёт 136-й в рейтинге WTA, а вот представительница США почти замыкает вторую сотню, располагаясь на 190-й позиции.

Американка вошла в матч значительно лучше Марии и первые три гейма взяла вообще без вопросов. Затем Тимофеева собралась с силами и восстановила паритет — 3:3. Далее девушки не подпускали друг друга к брейк-пойнтам, а победительница партии определялась на тай-брейке, где удачливее оказалась именно Эмина — 7:6 (7:5).

Второй сет начала лучше уже 136-я ракетка мира. Мария оформила два брейка, обеспечив себе комфортное преимущество — 4:0. Правда, затем Тимофеева позволила противнице сократить до минимума отставание в счёте — 4:3. И всё же наша соотечественница забрала последние два гейма в партии, а вместе с ними и её — 6:3.

В решающей партии лучше выглядела именно представительница США. Уже в четвёртом гейме сета она имела тройной брейк-пойнт, но юной россиянке удалось выпутаться из труднейшей ситуации. Однако уже свою следующую подачу она отдала, позволив американке повести со счётом 4:2. Далее Бектас взяла ещё один гейм — 5:2. При этом стоит отдать должное Марии, которая проявила свой бойцовский характер, сумев вернуться в матч и сравняв цифры на табло — 5:5. И всё же концовка противостояния осталась за Эминой. Она выиграла два последних гейма в партии — 7:5. 7:6 (7:5), 3:6, 7:5 — именно с таким счётом Бектас оказалась сильнее Марии Тимофеевой. За выход в основную сетку хардового ТБШ американка поборется с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния).

28-летняя россиянка Екатерина Макарова сражалась со 143- ракеткой мира японкой Нао Хибино. Напомним, сейчас наша соотечественница находится лишь на 243-м месте в женской мировой табели о рангах.

В стартовой партии постоянно наблюдалась чехарда из брейков. Только почти в самом начале игры девушки смогли взять по одной своей подаче. В середине сета японка сделала брейк под ноль, а затем выиграла ещё два гейма — 6:3.

Во второй партии преимуществом завладела уже Екатерина. Макарова оформила два брейка, и казалось, что сможет спокойно довести дело до победного конца — 3:0. Но характер поединка не поменялся. Теннисистки снова стали выигрывать геймы на чужих подачах, и в итоге у Нао получилось вернуться в сет — 5:5. В результате победительница партии определялась на тай-брейке. На «теннисном пенальти» сильнее была именно Макарова, которая ранее, в 11-м гейме, ушла с двух матчболов — 7:6 (7:4).

А вот на решающую партию сил у россиянки попросту не хватило. Хибино выглядела заметно свежее соперницы. После того как Екатерина взяла свою подачу, японка забрала шесть геймов подряд, а с ними и весь матч. 143-й номер женского мирового рейтинга одолела Екатерину Макарову со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 за 2 часа 25 минут. Следующая оппонентка азиатки в квалификации престижных соревнований – третья сеяная Хэрриет Дарт.

21-летняя Оксана Селехметьева, которая находится на 169-й позиции в женском мировом рейтинге, играла с хозяйкой кортов 236-й ракеткой мира Астрой Шармой.

В первой партии россиянке хватило одного-единственного брейка для победы. Оксана оформила его при счёте 2:1 в свою пользу. Больше брейков в этом сете не было. Она осталась за Селехметьевой — 6:3. Примечательно, что для победы в партии ей понадобилось четыре (!) сетбола.

В следующей партии Астра сумела собраться. Она с ходу повела со счётом 4:0. Далее девушки поочерёдно делали брейки, но добытого ранее преимущества Шарме хватило для того, чтобы выиграть второй сет — 6:2.

А в третьей партии, как и в первой, исход предопределил всего лишь один брейк. К счастью для российских фанатов тенниса, его сделала именно Оксана в середине сета. Таким образом, Селехметьева одержала победу над местной любимицей со счётом 6:3, 2:6, 6:4 за 2 часа 5 минут. Отметим, что далее Оксану ждёт битва с ещё одной хозяйкой кортов — Кимберли Биррелл.

Анастасия Захарова, дошедшая до третьего круга AO-2024, вышла на корт с чешкой Сарой Бейлек. Захарова в данный момент располагается на 115-й позиции в рейтинге WTA, а её противница идёт в середине второй сотни.

В начале противостояния девушки обменялись своими подачами — 1:1. Далее теннисистки спокойно брали геймы, даже не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. В восьмом гейме Бейлек взяла чужую подачу на сет, но Захарова отыгралась — 5:4 в пользу Сары. Однако она смогла принять на партию, забрав 10-й гейм под ноль — 6:4.

Вторая партия получилась очень необычной. Девушки постоянно брали чужие подачи, и в итоге чешка взяла две своих против одной у россиянки, что и позволило ей добиться итоговой победы — 6:4, 6:4 за 1 час 24 минуты.

21-летняя Полина Кудерметова, неожиданно добравшаяся до финала «пятисотника» в Брисбене, встречалась с Кристиной Младенович из Франции. Благодаря блестящему выступлению на прошлой неделе Кудерметова-младшая взлетела на 57-е место в рейтинге, а Младенович располагается лишь в начале топ-200. Отметим, что Кристина в 2017 году входила в топ-10 в женском одиночном разряде.

Неудивительно, что фаворитом в этом очном сражении была именно набравшая ход Полина. Однако первой брейк в матче сделала француженка, которая повела 3:2. Кристина недолго лидировала в счёте. Кудерметова-младшая сразу же сравняла цифры на табло. Отметим, что она также оформила брейк под ноль. В концовке партии молодая россиянка проявила себя лучше. Сначала она отыграла два брейк-пойнта в 11-м гейме, а затем с первого сетбола закрыла партию — 7:5.

На старте второй партии девушки обменялись своими подачами. В четвёртом гейме у Полины возник двойной брейк-пойнт, однако бывшая 10-я ракетка мира отвела все угрозы. Решающий брейк россиянка сделала в самом концовке сета, удачно сыграв на приёме. 7:5, 6:4 — именно с таким счётом Кудерметова-младшая переиграла Кристину Младенович за 1 час 25 минут.

За право сыграть в основе дебютного в сезоне «Шлема» наша соотечественница поспорит с местной теннисисткой Эленой Мичич. Она на отказе прошла россиянку Дарью Астахову, которая снялась при счёте 6:2. 3:1 в пользу соперницы.

Жеребьёвка одиночных основных сеток Australian Open состоится в четверг, 9 января. Соревнования пройдут с 12 января по 26 января. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Мельбурне следите на «Чемпионате».