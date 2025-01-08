«Поддерживаем друг друга, в планах — выступать в паре». Кудерметова-младшая — о прорыве

Выступление Полины Кудерметовой на турнире в Брисбене – пока что главное событие для российского тенниса в новом 2025 году. Мало кто мог представить, что младшая сестра Вероники Кудерметовой дойдёт до финала, оставив не у дел по ходу турнира Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову и Ангелину Калинину. И ведь на этом Полина не остановилась.

В финале Кудерметова заставила серьёзно включиться действующую первую ракетку мира Арину Соболенко. Спортсменка из Казани забрала у теннисистки из Беларуси первый сет и, хоть уступила в последующих двух, тот матч явно может записать себе в актив. Столь успешное выступление на турнире категории WTA-500 позволило Полине резко взлететь в рейтинге – сразу на полсотню мест до 57-й строчки. Таким образом, в будущем Кудерметова-младшая сможет играть турниры «Большого шлема» без необходимости участия в квалификации.

Однако рейтинг пересчитывать будут позже, а список участниц Australian Open уже был сформирован, так что тут всё по-прежнему – Полина добирается до основной сетки через квалификационные матчи. Она выиграла первый круг у швейцарки Сюзан Бандеччи, а в среду справилась с опытной француженкой Кристиной Младенович. Впереди остался только финальный матч с Эленой Мичич из Австралии. В перерыве между напряжёнными играми Кудерметова пообщалась с корреспондентом «Чемпионата» и поделилась своими впечатлениями от яркого «пятисотника» в Брисбене, ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии и нового сезона в целом, а также рассказала об особенностях семейных отношений у Кудерметовых.

Полина Кудерметова в Брисбене Фото: Chris Hyde/Getty Images

«Обидно, что проиграла финал Соболенко, но сделала всё, что могла»

– Полина, как вы отнеслись к выступлению в Брисбене? Чего больше – радости от результата, всё-таки семь побед подряд с учётом квалификации, или разочарования от поражения в финале?

– В первую очередь я очень рада, что играла финал на высоком турнире и смогла показать весь свой теннис и как я могу играть. Так что это хороший результат для меня.

– В финале вы выиграли у Соболенко первый сет. Что пошло не так во втором и третьем? Чувствовали, что был шанс взять ту игру?

– Поражение – это тоже обидно, всегда обидно, но для победы на этом турнире я сделала всё, что было в моих силах на тот момент.

– Арина после финала восторженно высказывалась о силе ваших ударов. Вы измеряли их скорость? Работаете специально над этим компонентом? Может, есть какой-то секрет успеха – кто-то посоветовал или у кого-то подглядели?

– Она сказала, наоборот, что я очень сильно бью по мячу (смеётся).

– Хорошо, а когда вообще пошёл этот прорыв со скоростью удара?

– Активно я всегда била, просто это было не точно и было много ошибок. А сейчас я играю более точно и меньше ошибаюсь.

Полина Кудерметова в матче с Ариной Соболенко в Брисбене Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

«Хочется выиграть турнир «Большого шлема»

– После Брисбена вы взлетели в рейтинге сразу на 50 мест. Не обидно ли, что не ворвались туда чуть раньше? Чтобы не играть квалификацию на АО.

– Я на это сильно не обращаю внимание, потому что это такие правила турнира, такой регламент, и ты должен ему соответствовать. У многих игроках такое бывает и на других турнирах, в этом нет чего-то особенного.

– Кем вы себя сейчас ощущаете больше внутри – игроком топ-100, топ-50 или топ-30?

– Наверное, ощущаю себя на той позиции, где я стою, потому что моя позиция в рейтинге показывает, насколько уверенно я проделала свою работу.

– В 2023 году вы уже играли в основной сетке АО. Какие воспоминания остались от выступления в основе ТБШ? Какой опыт тогда вынесли?

– Турнир «Большого шлема» – он всегда особенный и всегда по-разному запоминается и воспринимается. Тогда я была очень рада выйти в основную сетку, но, к сожалению, проиграла уже в первом круге, было обидно.

– Насколько далеко реально будет пройти в этот раз? Как оцениваете свои перспективы?

– Я буду выполнять свою работу, как я могу, а дальше уже будет видно. Посмотрим.

– Глобально какие у вас цели на текущий сезон? В целом по карьере?

– На текущий сезон ставлю цель провести его как можно более успешно для себя, а если в целом по карьере, то, конечно же, хочется выиграть турнир «Большого шлема».

«Мне никто не предлагал выступать за другую страну»

– Теперь вы с сестрой вместе находитесь вместе в топ-100. Будете ли вместе играть в паре?

– Конечно, в мыслях у нас уже есть такие планы.

– У вас есть сестринское соперничество друг с другом? Или стараетесь друг друга поддерживать?

– Соперничества нет, наоборот, мы всегда поддерживаем друг друга.

– Как часто общаетесь, насколько плотно следите за результатами друг друга?

– Общаемся каждый день, всегда следим друг за другом, когда играем.

Сёстры Кудерметовы Фото: Из личного архива Вероники Кудерметовой

– Какую роль в вашей жизни сейчас занимает отец? Как я понимаю, в тренировках больше не принимает участия?

– Папа принимает участие в тренировках, он сейчас прилетел в Австралию вместе с мамой.

– Евгений Кафельников недавно заявил, что вы могли выступать за Казахстан. Насколько эти слова соответствовали действительности? Были предложения выступать за другую страну, как на них реагировали? Как отреагируете, если поступят?

– Вот честно, мне никто не предлагал выступать за другую страну. Так что нечего сказать.

– Летом вы участвовали в Играх БРИКС. Какие воспоминания у вас остались от этого турнира?

⁠– Впечатления остались только положительные, потому что мы заняли первое место. Была рада приехать и стать частью этого события.

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