Три россиянки — в 1/4 финала Аделаиды. Шнайдер на отказе прошла чемпионку Уимблдона

Также в четвертьфинал вышли Касаткина и Самсонова, а в сетке Хобарта осталась лишь одна наша теннисистка.

В среду, 8 января, на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия) состоялись матчи второго круга. Из шести россиянок, заявившихся на турнир, в 1/8 финала вышли четыре спортсменки, а именно Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. О том, как проходили матчи первого круга, читайте в отдельном материале.

Первым запуском организаторы поставили встречу с участием 27-й ракетки мира Екатерины Александровой и восьмым номером рейтинга WTA Эммы Наварро, имевшей второй номер посева. Ранее теннисистки лишь раз играли друг с другом, и тут встречу в первом круге Уимблдона-2023 выиграла Александрова (6:4, 6:3), которая, как правило, неплохо выступает на траве. Сегодняшний матч проходил на харде, и Екатерина потерпела поражение.

В первом сете у Александровой регулярно возникали проблемы на подаче (эйсов было шесть, но и двойных ошибок — целых пять), однако до поры до времени брейк-пойнты она отыгрывала — шесть за два гейма. В шестом гейме россиянка не удержала подачу, и Наварро вышла вперёд — 4:2. В девятом гейме американка подавала на партию, но упустила тройной сетбол — 5:5. Это позволило Екатерине перевести сет в тай-брейк, но в нём точнее оказалась соперница — 7:6 (7:4) за 1 час 14 минут.

Во второй партии Александрова чуть изменила подход к подаче (всего одна двойная ошибка, а вот эйсов не было). Но успеха это не принесло. Наварро забрала первые четыре гейма, россиянка предприняла отчаянную погоню, отыграла один брейк (2:4), а восьмом гейме американка не подала на матч. Однако в 10-м гейме Эмма со второй попытки добилась своей цели — 7:6 (7:4), 6:4 за 2 часа.

Людмила Самсонова, занимающая 26-е место в мировой классификации, вышла на корт с бывшей четвёртой ракеткой мира Белиндой Бенчич (Q), которая пытается набрать былую форму после беременности и рождения ребёнка. На данный момент Бенчич располагается в пятой сотне рейтинга. Ранее Самсонова выиграла у неё четыре матча из пяти. В этот раз Людмила также победила, однако поединок оказался очень и очень сложным.

В первом сете Бенчич быстро повела 3:0 с брейком, однако в седьмом гейме Самсонова совершила ответный брейк. После этого швейцарка взяла медицинский тайм-аут, во время которого ей закапали левый глаз.

Белинда Бенчич Фото: Кадр из трансляции

Больше в первой партии не было брейков, хотя в 12-м гейме Белинда упустила два сетбола на приёме. На тай-брейке Людмила оказалась успешнее и забрала сет — 7:6 (7:3) за 1 час 8 минут.

Во второй партии Самсонова уже во втором гейме взяла чужую подачу, вела 4:2, но после этого у неё перестало что-либо получаться. Бенчич выиграла четыре гейма подряд и сравняла счёт по сетам — 6:4 за 41 минуту. В решающей партии соперницы без брейков дошли до 3:3, хотя брейк-пойнтов было немало, причём у каждой из теннисисток. Затем Самсонова и Бенчич обменялись брейками, а заключительные два гейма остались за россиянкой, которая подала под ноль, а затем использовала первый же матчбол на приёме — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 за 2 часа 55 минут.

В четвертьфинале Самсонова сразится с Наварро, обидчицей Александровой.

13-я ракетка мира Диана Шнайдер (6) противостояла чемпионке Уимблдона 2023 года Маркете Вондроушовой, которая идёт 39-й в рейтинге WTA. Шнайдер неудачно вошла в матч, и наилучшим образом об этом свидетельствует статистика: в первом сете россиянка на первой подаче взяла всего девять очков из 22, то есть 41%. Из первых шести геймов Диана взяла всего один, на приёме. По ходу партии ей даже пришлось брать медицинский тайм-аут — спортсменка жаловалась на голеностоп, который затем перебинтовали. В восьмом гейме Вондроушова не подала на сет, упустив восемь (!) сетболов, но в 10-м добилась-таки победы в партии — 6:4 за 58 минут.

На старте второй партии теннисистки успели обменяться брейками, после чего Вондроушова снялась — по всей видимости, из-за проблем с плечом. Чешка, не игравшая с Уимблдона-2024, не смогла сдержать слёз, когда уходила с корта. Шнайдер же, прошедшая дальше со счётом 4:6, 1:1 (отказ), в четвертьфинале сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана, 25-м номером мировой классификации.

Первая ракетка России Дарья Касаткина (3) вышла на корт с 16-летней австралийкой Эмерсон Джонс. Юная спортсменка идёт в четвёртой сотне мирового рейтинга, а в Аделаиду ей дали уайлд-кард. Начало встречи вышло обескураживающим для Касаткиной: её соперница выиграла первые 10 очков! Однако на этом неприятные сюрпризы на какое-то время прекратились. Россиянка взяла себя в руки — и взяла пять геймов подряд. Этой серии могло и не быть, но в шестом гейме Дарья эйсом отыграла брейк-пойнт.

Затем у Касаткиной случился второй спад. Восьмой и девятый геймы она отдала без шансов; тем не менее у неё была ещё одна возможность подать на сет. Но и тут Дарья потерпела неудачу, упустив два сетбола, и юная австралийка с пятого брейк-пойнта сравняла счёт — 5:5. В оставшихся геймах Касаткина снова была лучше и, отдав в них по очку, добилась победы в партии — 7:5 за 47 минут. Джонс, подбадриваемая публикой, как ни странно, играла активнее (16 виннеров против девяти), но и ошибалась чаще (20 невынужденных против 12).

В первом гейме второго сета Касаткина на ошибках неопытной соперницы сделала брейк. В оставшихся своих геймах россиянка держала подачу, и лишь однажды, в восьмом гейме, у Джонс был брейк-пойнт, но она им не воспользовалась. А в девятом гейме Дарья заработала матчбол на приёме и сразу же реализовала его — 7:5, 6:3 за 1 час 29 минут.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с финалисткой US Open 2017 года Мэдисон Киз, замыкающей топ-20 рейтинга WTA.

На турнире WTA-250 в Хобарте также состоялись матчи второго круга. 75-й номер рейтинга WTA Анна Блинкова сражалась с чемпионкой Australian Open сезона-2020 Софьей Кенин, располагающейся шестью строчками ниже. Последнюю до сего момента очную встречу, состоявшуюся на турнире WTA-125 в Лиможе в 2022 году, выиграла Блинкова, а вообще у них было равенство: 1-1. После отчётного поединка вперёд вырвалась Кенин.

В первом сете Блинкова ни разу не смогла выйти на брейк-пойнт, а сама дважды упускала подачу, и Кенин уверенно забрала партию — 6:2 за 28 минут. Во втором сете россиянка восстановила равновесие. Отподавав в затяжном первом гейме с двумя брейк-пойнтами, Анна быстро взяла ещё четыре гейма подряд — 5:0. В седьмом гейме Блинкова не подала на матч (Кенин смогла сделать брейк под ноль), в восьмом упустила двойной сетбол на приёме, а девятом всё-таки закончила сет в свою пользу — 6:3 за 39 минут.

В решающей партии повторилась ситуация из первого сета: ни единого брейк-пойнта у Блинковой, а у Кенин — два брейка. В восьмом гейме американка использовала первый же матчбол на приёме — 6:2, 3:6, 6:2 за 1 час 41 минуту.

Вероника Кудерметова, 77-й номер мировой классификации, играла с 61-й ракеткой мира из Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано. В прошлом году Осорио-Серрано в Гвадалахаре одержала тяжелейшую победу (7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 7:5) над Кудерметовой. Сегодня Вероника смогла взять реванш.

В первом сете теннисистки дошли до 4:4, сделав по одному брейку. При этом в восьмом гейме Кудерметова ушла с четырёх брейк-пойнтов. После этого россиянка дожала соперницу с третьего брейк-пойнта, а в 10-м гейме подала на партию — 6:4 за 54 минуты.

Во втором сете драмы было куда меньше. Вероника проиграла первый гейм, а потом повесила сопернице скрытую «баранку», причём на этом отрезке у Осорио-Серрано не было даже геймболов, — 6:4, 6:1 за 1 час 22 минуты. В четвертьфинале Кудерметова сыграет с 34-й ракеткой мира Элисе Мертенс (2).

Турниры в Аделаиде и в Хобарте закончатся 11 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».