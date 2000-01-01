Австралийка сыграла на AO-2025 в платье Шараповой
Австралийка Дестани Айава удивляет всех на Australian Open — 2025. Правда, пока не спортивными результатами, а своими необычными образами. Айава повторяет легендарные наряды других теннисисток!
Нежность
На первый круг квалификации Дестани вышла в розовом платье от Nike.
Дань прошлому
В точно таком же наряде Мария Шарапова выступала на US Open — 2012.
Дерзкий стиль
Во втором круге квалификации Айава вышла на корт в розово-фиолетовом платье прямого кроя от adidas.
Референс
Аналогичный образ был у Аны Иванович на US Open — 2010.
Австралийка сыграла на AO-2025 в легендарных костюмах Шараповой и Иванович
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