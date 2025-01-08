Рейтинговые расклады перед AO: как Медведеву вернуться в топ-4 и чем грозит ему провал

Январь в этом году станет едва ли не самым ответственным месяцем для первой ракетки России Даниила Медведева. Год назад именно на Открытом чемпионате Австралии Медведев добился лучшего результата в сезоне. За выход в финал российский теннисист получил 1300 очков, которые ему предстоит защищать. В наcтоящее время Даниил располагается на пятой строчке в мировой классификации.

Вот как сейчас выглядит первая десятка в рейтинге ATP:

Однако официальный рейтинг в данной ситуации не совсем показателен. Куда интереснее оценить положение теннисистов по состоянию на следующую неделю, то есть уже без очков за Australian Open — 2024. У Синнера сгорают 2000 очков за титул, у Медведева — 1300 за финал и так далее.

Вот какая получается картина:

Какие выводы позволяет сделать эта таблица? Во-первых, лидерству Синнера пока ничто не угрожает — настолько велик отрыв итальянца от преследователей. Зверев и Алькарас будут отчаянно сражаться за вторую строчку — между вторым и третьим местами огромная разница в разрезе посева на дальнейших «Шлемах». Теоретически в их борьбу может вмешаться и Фриц, но в это слабо верится. То есть Тейлор-то, конечно, может замахнуться и на титул (а это для него необходимое условие), но вот то, что Зверев и Алькарас синхронно провалят турнир, откровенно говоря, не верится.

Нас же больше всего волнует положение Медведева. В лайв-рейтинге перед стартом AO Даниил будет уже не пятым, а шестым. При этом по итогам турнира он может как вернуться в топ-4 (но не выше), что также важно в разрезе посева на ТБШ, так и выпасть из первой десятки. Чтобы оценить перспективы Медведева в рейтинге после AO, воспользуемся таблицей, в которую соберём всех теннисистов, которых может обогнать Медведев, и всех, кто может обойти его самого. В каждой из колонок указано, сколько будет очков на счету теннисиста, если он дойдёт до соответствующей стадии.

Что у нас в итоге получается? Как видим, даже титул на Australian Open не гарантирует Медведеву возвращения в топ-4. Рууда при таком раскладе он заведомо обходит (ибо они не могут взять титул одновременно), а вот Фрицу достаточно будет выйти в полуфинал, чтобы Даниил его не догнал.

Спускаемся на ступеньку ниже. Если Медведев ограничится выходом в финал, на его счету окажется 5030 очков. Шансы на возвращение в топ-4, разумеется, становятся ещё меньше. Фрицу, чтобы обойти Медведева, достаточно будет выйти в третий круг, что ему вполне по силам. Не говоря уже о том, что в этом раскладе Даниила может обойти не только Рууд, который и так впереди, но и целая группа преследователей, которую составляют де Минор, Рублёв, Джокович и Димитров. С другой стороны, каждому из этой пятёрки нужен именно титул, чтобы гарантированно остаться впереди финалиста Медведева.

Если же Медведев ограничится выходом в полуфинал, то уже ни при каких условиях не вернётся в топ-4 сразу после AO. В этом случае у него будет 4530 очков после турнира, а у Фрица их уже сейчас 4950.

Теперь взглянем на таблицу под иным углом. При каких условиях Медведев может покинуть топ-10? Тут расклады множатся просто-таки с невероятной скоростью, но утешает то, что неблагоприятных с точки зрения сохранения места в топ-10 очень и очень мало. По отдельности-то Даниила может обойти кто угодно из таблицы, даже Алексей Попырин, располагающийся аж на 23-й строчке. Но все вместе они это сделать не смогут — в силу того, что до колонки «Титул» доберётся лишь один теннисист, до колонки «Финал» — тоже один, на полуфинальной стадии остановятся двое игроков, на четвертьфинальной — четверо и так далее.

Даниил Медведев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Получается, что выход в четвертьфинал (4130 очков) гарантирует Медведеву место в топ-10 по итогам AO. В этом случае его одновременно могут обойти максимум трое теннисистов из тех, которые сейчас находятся позади. Иными словами, поражение Даниила в четвертьфинале означает, что в худшем случае он опустится на девятую строчку. Ровно такая же ситуация будет и в том случае, если Медведев проиграет в четвёртом круге, то есть в 1/8 финала, — даже несмотря на то, что у Даниила будет на 200 очков меньше. В этом раскладе его также могут оставить позади максимум трое преследователей одновременно.

А что будет, если Медведев проиграет в третьем круге, то есть в 1/16 финала? В этом случае у него будет всего 3830 очков. Но и тут россиянин останется в топ-10 — с той разницей, что теперь одновременно его могут обойти сразу четверо теннисистов. Те же расклады будут и в том случае, если Даниил уступит во втором круге (3780 очков), и даже в первом (3740 очков).

И только если Медведев вообще снимется с турнира, его вылет из топ-10 становится возможным — пускай и чисто в теории, но всё же. У Даниила тогда так и останется 3730 очков. Вот самый экстремальный расклад, при котором его обходят сразу пятеро преследователей: Попырин (титул, 3790 очков), Дрейпер (финал, 3780), Томми Пол (полуфинал, 3795), Стефанос Циципас (полуфинал, 3795), Алекс де Минор (четвертьфинал, 3735).

Понятно, что вероятность такого расклада если и отличается от нуля, то весьма и весьма незначительно, — при действующих-то Синнере и Алькарасе. Но есть и более реальные варианты, выбивающие Медведева из топ-10 (напомним, лишь в том случае, если россиянин снимется!). Вот один из них: Джокович (титул, 5100), Циципас (финал, 4295), Рублёв (полуфинал, 3920), Димитров (полуфинал, 3900), де Минор (четвертьфинал, 3735).

Как Арине Соболенко остаться первой ракеткой мира

А какова ситуация в рейтинге WTA? Лидирует Арина Соболенко, однако в лайв-рейтинге по состоянию на начало Australian Open на первой строчке будет Ига Швёнтек. У Соболенко сгорят 2000 очков за титул, у Швёнтек — всего 130 за третий круг. Кроме того, на звание первой ракетки мира будет претендовать и Кори Гауфф, у которой сгорят 780 очков за полуфинал. Как и в случае с мужчинами, сведём все возможные результаты этих трёх теннисисток в одну таблицу.

Место Теннисистка Очки 1-й круг 2-й круг 3-й круг 4-й круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул 1 Ига Швёнтек 7990 8000 8060 8120 8230 8420 8770 9290 9990 2 Арина Соболенко 7656 7666 7726 7786 7896 8086 8436 8956 9656 3 Кори Гауфф 6108 6118 6178 6238 6348 6538 6888 7408 8108

Очевидно, шансы Гауфф стать первой ракеткой мира по итогам AO невелики. Для этого ей необходимо не только брать титул, но и надеяться, что Швёнтек не выйдет в третий круг, а Соболенко останется без полуфинала. А вот между полькой и белоруской намечается интересная борьба. Обеих теннисисток устроит только титул, чтобы можно было не обращать внимания на результаты соперницы. А выход в финал устроит Игу/Арину лишь в том случае, если титул возьмёт кто угодно, но не Арина/Ига — вот такая забавная коллизия.

С другой стороны, Соболенко точно лишится лидерства в рейтинге после AO, если не выйдет в четвертьфинал, а если дойдёт до этой стадии, то её положение будет зависеть от результата Швёнтек. В этой связи стоит отметить, что Арина может остаться во главе рейтинга в случае поражения в четвертьфинале, но для этого ей нужно, чтобы Швёнтек не вышла в третий круг. А если Арина проиграет в полуфинале, то останется лидером рейтинга в случае невыхода Иги в четвёрку, то есть в случае поражения в четвертьфинале или ранее.