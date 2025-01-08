Рейтинговые расклады перед AO: как Медведеву вернуться в топ-4 и чем грозит ему провал

Январь в этом году станет едва ли не самым ответственным месяцем для первой ракетки России Даниила Медведева. Год назад именно на Открытом чемпионате Австралии Медведев добился лучшего результата в сезоне. За выход в финал российский теннисист получил 1300 очков, которые ему предстоит защищать. В наcтоящее время Даниил располагается на пятой строчке в мировой классификации.
Вот как сейчас выглядит первая десятка в рейтинге ATP:
- Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков
- Александр Зверев (Германия) — 7635
- Карлос Алькарас (Испания) — 7010
- Тейлор Фриц (США) — 5350
- Даниил Медведев (Россия) — 5030
- Каспер Рууд (Норвегия) — 4210
- Новак Джокович (Сербия) — 3900
- Алекс де Минор (Австралия) — 3535
- Андрей Рублёв (Россия) — 3520
- Григор Димитров (Болгария) — 3200
Однако официальный рейтинг в данной ситуации не совсем показателен. Куда интереснее оценить положение теннисистов по состоянию на следующую неделю, то есть уже без очков за Australian Open — 2024. У Синнера сгорают 2000 очков за титул, у Медведева — 1300 за финал и так далее.
Вот какая получается картина:
- Янник Синнер (Италия) — 9830 очков
- Александр Зверев (Германия) — 6835
- Карлос Алькарас (Испания) — 6610
- Тейлор Фриц (США) — 4950
- Каспер Рууд (Норвегия) — 4110
- Даниил Медведев (Россия) — 3730
- Алекс де Минор (Австралия) — 3335
- Андрей Рублёв (Россия) — 3120
- Новак Джокович (Сербия) — 3100
- Григор Димитров (Болгария) — 3100
Какие выводы позволяет сделать эта таблица? Во-первых, лидерству Синнера пока ничто не угрожает — настолько велик отрыв итальянца от преследователей. Зверев и Алькарас будут отчаянно сражаться за вторую строчку — между вторым и третьим местами огромная разница в разрезе посева на дальнейших «Шлемах». Теоретически в их борьбу может вмешаться и Фриц, но в это слабо верится. То есть Тейлор-то, конечно, может замахнуться и на титул (а это для него необходимое условие), но вот то, что Зверев и Алькарас синхронно провалят турнир, откровенно говоря, не верится.
Нас же больше всего волнует положение Медведева. В лайв-рейтинге перед стартом AO Даниил будет уже не пятым, а шестым. При этом по итогам турнира он может как вернуться в топ-4 (но не выше), что также важно в разрезе посева на ТБШ, так и выпасть из первой десятки. Чтобы оценить перспективы Медведева в рейтинге после AO, воспользуемся таблицей, в которую соберём всех теннисистов, которых может обогнать Медведев, и всех, кто может обойти его самого. В каждой из колонок указано, сколько будет очков на счету теннисиста, если он дойдёт до соответствующей стадии.
|Место
|Теннисист
|Очки
|1-й круг
|2-й круг
|3-й круг
|4-й круг
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Титул
|4
|Тейлор Фриц
|4950
|4960
|5000
|5050
|5150
|5350
|5750
|6250
|6950
|5
|Каспер Рууд
|4110
|4120
|4160
|4210
|4310
|4510
|4910
|5410
|6110
|6
|Даниил Медведев
|3730
|3740
|3780
|3830
|3930
|4130
|4530
|5030
|5730
|7
|Алекс де Минор
|3335
|3345
|3385
|3435
|3535
|3735
|4135
|4635
|5335
|8
|Андрей Рублёв
|3120
|3130
|3170
|3220
|3320
|3520
|3920
|4420
|5120
|9
|Новак Джокович
|3100
|3110
|3150
|3200
|3300
|3500
|3900
|4400
|5100
|10
|Григор Димитров
|3100
|3110
|3150
|3200
|3300
|3500
|3900
|4400
|5100
|11
|Стефанос Циципас
|2995
|3005
|3045
|3095
|3195
|3395
|3795
|4295
|4995
|12
|Томми Пол
|2995
|3005
|3045
|3095
|3195
|3395
|3795
|4295
|4995
|13
|Хольгер Руне
|2860
|2870
|2910
|2960
|3060
|3260
|3660
|4160
|4860
|14
|Уго Умбер
|2665
|2675
|2715
|2765
|2865
|3065
|3465
|3965
|4665
|15
|Лоренцо Музетти
|2550
|2560
|2600
|2650
|2750
|2950
|3350
|3850
|4550
|16
|Фрэнсис Тиафо
|2510
|2520
|2560
|2610
|2710
|2910
|3310
|3810
|4510
|17
|Джек Дрейпер
|2480
|2490
|2530
|2580
|2680
|2880
|3280
|3780
|4480
|18
|Артюр Фис
|2230
|2240
|2280
|2330
|2430
|2630
|3030
|3530
|4230
|19
|Карен Хачанов
|2210
|2220
|2260
|2310
|2410
|2610
|3010
|3510
|4210
|20
|Бен Шелтон
|2180
|2190
|2230
|2280
|2380
|2580
|2980
|3480
|4180
|21
|Хуберт Хуркач
|2155
|2165
|2205
|2255
|2355
|2555
|2955
|3455
|4155
|22
|Себастьян Корда
|1810
|1820
|1860
|1910
|2010
|2210
|2610
|3110
|3810
|23
|Алексей Попырин
|1790
|1800
|1840
|1890
|1990
|2190
|2590
|3090
|3790
Что у нас в итоге получается? Как видим, даже титул на Australian Open не гарантирует Медведеву возвращения в топ-4. Рууда при таком раскладе он заведомо обходит (ибо они не могут взять титул одновременно), а вот Фрицу достаточно будет выйти в полуфинал, чтобы Даниил его не догнал.
Спускаемся на ступеньку ниже. Если Медведев ограничится выходом в финал, на его счету окажется 5030 очков. Шансы на возвращение в топ-4, разумеется, становятся ещё меньше. Фрицу, чтобы обойти Медведева, достаточно будет выйти в третий круг, что ему вполне по силам. Не говоря уже о том, что в этом раскладе Даниила может обойти не только Рууд, который и так впереди, но и целая группа преследователей, которую составляют де Минор, Рублёв, Джокович и Димитров. С другой стороны, каждому из этой пятёрки нужен именно титул, чтобы гарантированно остаться впереди финалиста Медведева.
Если же Медведев ограничится выходом в полуфинал, то уже ни при каких условиях не вернётся в топ-4 сразу после AO. В этом случае у него будет 4530 очков после турнира, а у Фрица их уже сейчас 4950.
Теперь взглянем на таблицу под иным углом. При каких условиях Медведев может покинуть топ-10? Тут расклады множатся просто-таки с невероятной скоростью, но утешает то, что неблагоприятных с точки зрения сохранения места в топ-10 очень и очень мало. По отдельности-то Даниила может обойти кто угодно из таблицы, даже Алексей Попырин, располагающийся аж на 23-й строчке. Но все вместе они это сделать не смогут — в силу того, что до колонки «Титул» доберётся лишь один теннисист, до колонки «Финал» — тоже один, на полуфинальной стадии остановятся двое игроков, на четвертьфинальной — четверо и так далее.
Даниил Медведев
Фото: Valerio Pennicino/Getty Images
Получается, что выход в четвертьфинал (4130 очков) гарантирует Медведеву место в топ-10 по итогам AO. В этом случае его одновременно могут обойти максимум трое теннисистов из тех, которые сейчас находятся позади. Иными словами, поражение Даниила в четвертьфинале означает, что в худшем случае он опустится на девятую строчку. Ровно такая же ситуация будет и в том случае, если Медведев проиграет в четвёртом круге, то есть в 1/8 финала, — даже несмотря на то, что у Даниила будет на 200 очков меньше. В этом раскладе его также могут оставить позади максимум трое преследователей одновременно.
А что будет, если Медведев проиграет в третьем круге, то есть в 1/16 финала? В этом случае у него будет всего 3830 очков. Но и тут россиянин останется в топ-10 — с той разницей, что теперь одновременно его могут обойти сразу четверо теннисистов. Те же расклады будут и в том случае, если Даниил уступит во втором круге (3780 очков), и даже в первом (3740 очков).
И только если Медведев вообще снимется с турнира, его вылет из топ-10 становится возможным — пускай и чисто в теории, но всё же. У Даниила тогда так и останется 3730 очков. Вот самый экстремальный расклад, при котором его обходят сразу пятеро преследователей: Попырин (титул, 3790 очков), Дрейпер (финал, 3780), Томми Пол (полуфинал, 3795), Стефанос Циципас (полуфинал, 3795), Алекс де Минор (четвертьфинал, 3735).
Понятно, что вероятность такого расклада если и отличается от нуля, то весьма и весьма незначительно, — при действующих-то Синнере и Алькарасе. Но есть и более реальные варианты, выбивающие Медведева из топ-10 (напомним, лишь в том случае, если россиянин снимется!). Вот один из них: Джокович (титул, 5100), Циципас (финал, 4295), Рублёв (полуфинал, 3920), Димитров (полуфинал, 3900), де Минор (четвертьфинал, 3735).
Как Арине Соболенко остаться первой ракеткой мира
А какова ситуация в рейтинге WTA? Лидирует Арина Соболенко, однако в лайв-рейтинге по состоянию на начало Australian Open на первой строчке будет Ига Швёнтек. У Соболенко сгорят 2000 очков за титул, у Швёнтек — всего 130 за третий круг. Кроме того, на звание первой ракетки мира будет претендовать и Кори Гауфф, у которой сгорят 780 очков за полуфинал. Как и в случае с мужчинами, сведём все возможные результаты этих трёх теннисисток в одну таблицу.
|Место
|Теннисистка
|Очки
|1-й круг
|2-й круг
|3-й круг
|4-й круг
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Титул
|1
|Ига Швёнтек
|7990
|8000
|8060
|8120
|8230
|8420
|8770
|9290
|9990
|2
|Арина Соболенко
|7656
|7666
|7726
|7786
|7896
|8086
|8436
|8956
|9656
|3
|Кори Гауфф
|6108
|6118
|6178
|6238
|6348
|6538
|6888
|7408
|8108
Очевидно, шансы Гауфф стать первой ракеткой мира по итогам AO невелики. Для этого ей необходимо не только брать титул, но и надеяться, что Швёнтек не выйдет в третий круг, а Соболенко останется без полуфинала. А вот между полькой и белоруской намечается интересная борьба. Обеих теннисисток устроит только титул, чтобы можно было не обращать внимания на результаты соперницы. А выход в финал устроит Игу/Арину лишь в том случае, если титул возьмёт кто угодно, но не Арина/Ига — вот такая забавная коллизия.
С другой стороны, Соболенко точно лишится лидерства в рейтинге после AO, если не выйдет в четвертьфинал, а если дойдёт до этой стадии, то её положение будет зависеть от результата Швёнтек. В этой связи стоит отметить, что Арина может остаться во главе рейтинга в случае поражения в четвертьфинале, но для этого ей нужно, чтобы Швёнтек не вышла в третий круг. А если Арина проиграет в полуфинале, то останется лидером рейтинга в случае невыхода Иги в четвёрку, то есть в случае поражения в четвертьфинале или ранее.