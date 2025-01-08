Джоковича включили в сетку и ущемили Рублёва. Скандал на жеребьёвке Australian Open — 2022

Вскоре Новака депортировали из Австралии, но жребий не пересматривали. В ином случае Андрей мог уже тогда преодолеть своё «проклятие» ТБШ.

Жеребьёвки турниров «Большого шлема» в основном проходят без эксцессов. Какое-то время исключением был разве что Уимблдон со своей неоднозначной формулой посева, не соответствующей рейтингу ATP.

Однако в 2022 году в отрицательном смысле «отличился» Australian Open. Первая ракетка мира Новак Джокович попал в жеребьёвку турнира, хотя на тот момент практически неизбежной выглядела его депортация из Австралии. Новака выгнали из страны через день, но результаты жребия не пересматривали, что тем или иным образом повлияло на многих игроков.

По прибытии в Мельбурн для участия в Australian Open — 2022 Джоковича, который не вакцинировался от коронавируса, задержали и отправили на карантин в отель для иммигрантов как «нелегала». В понедельник, 10 января, окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака.

Новак Джокович успел недолго потренироваться на Australian Open — 2022 перед депортацией Фото: Kelly Defina/Getty Images

Джоковича выпустили на свободу и даже позволили потренироваться на арене Рода Лэйвера. Однако чиновники из министерства иммиграции и гражданства Австралии продолжали требовать повторно запретить сербу пребывание в стране и собирались его депортировать.

13 января состоялась жеребьёвка Australian Open – 2022. Организаторы решили включить в неё Джоковича. Это было очень скандальное решение, поскольку на тот момент уже фактически не было сомнений в его грядущей депортации из Австралии.

С 10 по 13 января появилось много новостей по делу Джоковича. В частности, в декларации Новака при въезде в страну было указано, что он не ездил в другие государства в течение 14 дней. Хотя теннисист путешествовал из Сербии в Испанию. Кроме того, Джокович признался, что встречался с журналистами французского издания L’Equipe, зная о положительном тесте на коронавирус. В придачу к этому ещё и принимал участие в фотосессии с ними без маски.

Включение Джоковича в жеребьёвку в первую очередь повлияло на россиянина Андрея Рублёва, француза Гаэля Монфиса и представителя Казахстана Александра Бублика. Рублёв переместился бы с пятого на четвёртый номер посева в случае недопуска Новака к жеребьёвке. По правилам, 17-я ракетка мира Гаэль Монфис занял бы место Андрея. На тот момент 33-й номер рейтинга ATP Александр Бублик поднялся бы на позицию Монфиса.

«Ситуация с Джоковичем и правда очень запутанная. Мы не знаем всех деталей. С одной стороны, есть федеральный закон Австралии, с другой — личные договорённости Новака и турнира. Никто из нас не хотел бы попасть в такую ситуацию, я могу лишь развести руками и сожалеть, что вместо тенниса сейчас все обсуждают такие вещи», — говорил Рублёв в интервью ТАСС.

Андрей Рублёв на AO-2022 вылетел в третьем круге, хотя мог пройти дальше с более высоким номером посева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Джокович получил в соперники по первому кругу AO-2022 своего соотечественника, на тот момент 78-ю ракетку мира Миомира Кецмановича. А уже 14 января, через день после жеребьёвки, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук снова аннулировал визу Джоковича. Он объяснил свой поступок медицинскими основаниями и соблюдением «интересов надлежащего порядка, которое послужит во благо обществу». Решение Хоука поддержал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Пограничная служба сразу же задержала Джоковича. Серба доставили в гостиницу Park Hotel, где он находился под постоянным присмотром правоохранителей. Сторона Джоковича подала апелляцию на аннулирование визы, но 16 января федеральный суд Мельбурна её отклонил. Новака депортировали из Австралии и запретили въезд в страну на три года.

Жеребьёвку Australian Open – 2022 при этом не стали пересматривать. Место Джоковича в сетке занял лаки-лузер из Италии Сальваторе Карузо. Это в первую очередь сыграло на руку Миомиру Кецмановичу, который в трёх сетах без проблем обыграл Карузо и дошёл до четвёртого круга в Мельбурне, показав лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема». Конечно, отсутствие Джоковича на турнире помогло и многим топ-игрокам. Особенно будущему чемпиону испанцу Рафаэлю Надалю, который в финале обыграл Даниила Медведева, уступая 0-2 по сетам. При том что изначально по итогам жеребьёвки Рафе светила встреча с Джоковичем уже на стадии полуфинала.

Рафаэль Надаль стал чемпионом Australian Open — 2022, воспользовавшись отсутствием Новака Джоковича Фото: Clive Brunskill/Getty Images

К наиболее пострадавшим можно отнести Андрея Рублёва. Пятый сеяный россиянин в третьем круге проиграл опытному чемпиону US Open – 2014, ранее входящему в топ-3 рейтинга ATP хорвату Марину Чиличу. Если бы Рублёв получил сетку чётвёртого сеяного Стефаноса Циципаса, то ни о каком четвертьфинальном «проклятии» Андрея на ТБШ, возможно, сейчас бы не говорили. Циципас на AO-2022 вышел в полуфинал, а самым грозными соперниками на его пути до этой стадии были на тот момент не входящие в топ-10 и довольно незрелые Тейлор Фриц и Янник Синнер.

Что касается Джоковича, то со временем страсти немного поутихли. В 2023 году ему всё-таки разрешили въехать в Австралию. Новак взял свой 10-й титул на Australian Open, обыграв в финале Стефаноса Циципаса. При этом «приключения» в 2022-м серб запомнит на всю жизнь.

В этом году Новак решил начать сезон в Австралии на турнире категории 250 в Брисбене, а прямо сейчас работает в Мельбурне со своим новым тренером Энди Марреем. Джокович пребывает в хорошем настроении, но при въезде в страну он серьёзно переживал.

«Буду абсолютно откровенным. Последние пару раз, когда я прилетал в Австралию, перед паспортным контролем и таможней я переживал небольшую травму трёхлетней давности. И некоторые следы травмы остаются до того момента, когда я прохожу паспортный контроль. Всегда проверяю, не приближается ли кто-то из иммиграционной зоны. Человек, который проверяет мой паспорт, он меня заберёт, снова задержит или отпустит? Должен признать, у меня до сих пор есть такое чувство», — признался Джокович в недавнем интервью Daily Mail.