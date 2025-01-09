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Жеребьёвка Australian Open 2025, мужчины, женщины: турнирная сетка, с кем сыграют Медведев, Шнайдер, Джокович, Мирра

Жеребьёвка Australian Open — 2025! Кто встанет на пути Медведева и Мирры к финалу? LIVE!
Даниил Сальников
Жеребьёвка Australian Open — 2025
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В четверг определяются сетки первого в сезоне «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности — в трансляции.

В воскресенье, 12 января, в Мельбурне стартует 113-й по счёту Australian Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер (первый номер посева) и Александр Зверев (2) возглавили свои половины сеток. Карлос Алькарас (3) и Тейлор Фриц (4) попадут в одну из двух половин. В чьих четвертях окажутся Даниил Медведев (5), Каспер Рууд (6), Новак Джокович (7) и Алекс де Минор (8)? В одной восьмушке с кем окажется Андрей Рублёв (9)? У женщин сетку возглавили Арина Соболенко и Ига Швёнтек. В числе сеяных значатся семь россиянок – Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова.

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Россиянки — участницы AO-2025 Россияне — участники AO-2025 Начало — в 6:30 мск
Live Даниил Сальников

Россиянки — участницы AO-2025

У женщин в заявке значится 12 россиянок, причём 7 из них — сеяные:

Все россиянки — участницы Australian Open — 2025 (12):
1. Дарья Касаткина (9)
2. Диана Шнайдер (12)
3. Анна Калинская (13)
4. Мирра Андреева (14)
5. Людмила Самсонова (25)
6. Екатерина Александрова (26)
7. Анастасия Павлюченкова (27)
8. Анастасия Потапова
9. Камилла Рахимова
10. Анна Блинкова
11. Вероника Кудерметова
12. Эрика Андреева
00:43 Даниил Сальников

На турнире будут разыграны рекордные призовые. Читайте подробности в нашем материале.

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00:26 Даниил Сальников

Россияне — участники AO-2025

В мужской сетке заявлено 5 россиян, причём трое из них являются сеяными:

Все россияне-участники Australian Open — 2025. Мужчины (5):
1. Даниил Медведев (5-й номер посева)
2. Андрей Рублёв (9)
3. Карен Хачанов (19)
4. Роман Сафиуллин
5. Павел Котов
00:20 Даниил Сальников

Нас ждёт первый в сезоне ТБШ, который пройдёт на харде.

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00:11 Даниил Сальников

Начало — в 6:30 мск

Совсем скоро, уже сегодня, в четверг, 9 января, пройдёт жеребьёвка Australian Open. Её начало в 6:30 по московскому времени. Будем следить!

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