Жеребьёвка Australian Open — 2025! Кто встанет на пути Медведева и Мирры к финалу? LIVE!

В воскресенье, 12 января, в Мельбурне стартует 113-й по счёту Australian Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер (первый номер посева) и Александр Зверев (2) возглавили свои половины сеток. Карлос Алькарас (3) и Тейлор Фриц (4) попадут в одну из двух половин. В чьих четвертях окажутся Даниил Медведев (5), Каспер Рууд (6), Новак Джокович (7) и Алекс де Минор (8)? В одной восьмушке с кем окажется Андрей Рублёв (9)? У женщин сетку возглавили Арина Соболенко и Ига Швёнтек. В числе сеяных значатся семь россиянок – Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова.
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Россиянки — участницы AO-2025
У женщин в заявке значится 12 россиянок, причём 7 из них — сеяные:
1. Дарья Касаткина (9)
2. Диана Шнайдер (12)
3. Анна Калинская (13)
4. Мирра Андреева (14)
5. Людмила Самсонова (25)
6. Екатерина Александрова (26)
7. Анастасия Павлюченкова (27)
8. Анастасия Потапова
9. Камилла Рахимова
10. Анна Блинкова
11. Вероника Кудерметова
12. Эрика Андреева
На турнире будут разыграны рекордные призовые. Читайте подробности в нашем материале.
Россияне — участники AO-2025
В мужской сетке заявлено 5 россиян, причём трое из них являются сеяными:
1. Даниил Медведев (5-й номер посева)
2. Андрей Рублёв (9)
3. Карен Хачанов (19)
4. Роман Сафиуллин
5. Павел Котов
Нас ждёт первый в сезоне ТБШ, который пройдёт на харде.
Начало — в 6:30 мск
Совсем скоро, уже сегодня, в четверг, 9 января, пройдёт жеребьёвка Australian Open. Её начало в 6:30 по московскому времени. Будем следить!