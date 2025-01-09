В четверг определяются сетки первого в сезоне «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности — в трансляции.

Жеребьёвка Australian Open — 2025! Кто встанет на пути Медведева и Мирры к финалу? LIVE!

В воскресенье, 12 января, в Мельбурне стартует 113-й по счёту Australian Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер (первый номер посева) и Александр Зверев (2) возглавили свои половины сеток. Карлос Алькарас (3) и Тейлор Фриц (4) попадут в одну из двух половин. В чьих четвертях окажутся Даниил Медведев (5), Каспер Рууд (6), Новак Джокович (7) и Алекс де Минор (8)? В одной восьмушке с кем окажется Андрей Рублёв (9)? У женщин сетку возглавили Арина Соболенко и Ига Швёнтек. В числе сеяных значатся семь россиянок – Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова.

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