Мирра Андреева в четвёртом круге может сыграть с Ариной Соболенко, а Анна Калинская — с Игой Швёнтек.

Медведев и Рублёв — в одной половине с Синнером: жеребьёвка обеих сеток Australian Open

В четверг, 9 января, состоялась жеребьёвка мужской и женской одиночных сеток Открытого чемпионата Австралии, первого мэйджора сезона. В мужской сетке от России на турнир попали пятеро игроков, и главным претендентом на самые высокие результаты был и остаётся Даниил Медведев. В прошлом году Медведев в третий раз в карьере дошёл до финала Australian Open. Так что в этот раз Даниилу предстоит защищать 1300 очков.

Медведев оказался одним из немногих игроков, которые в сезоне-2025 ещё не выступали. При жеребьёвке россиянин получил пятый номер посева. Это означало, что он заведомо попадал в одну четверть к кому-то из представителей топ-4. Лёгких вариантов, само собой, тут не было; были лишь сложные (Александр Зверев и Тейлор Фриц) и очень сложные (Янник Синнер и Карлос Алькарас). По итогам жеребьёвки оказалось, что Медведев попал в одну четверть к Фрицу — иными словами, эти игроки сойдутся в четвертьфинале, если выиграют все предыдущие матчи. В 1/8 финала не исключено российское дерби Медведев — Рублёв, ну а в полуфинале Даниил может сыграть с Синнером.

Вот как может выглядеть путь Медведева на Australian Open — 2025: первый круг — Касидит Самрей, второй — Камило Уго Карабелли, третий — Алексей Попырин (25), четвёртый — Андрей Рублёв (9), четвертьфинал — Тейлор Фриц (4), полуфинал — Янник Синнер (1), финал — Александр Зверев (2)/Карлос Алькарас (3)/Новак Джокович (7).

Андрей Рублёв (9), так некстати выпавший из топ-8 посева, оказался в одной «восьмушке» с Медведевым. Это означает, что они могут сыграть друг с другом в 1/8 финала. Вот какую сетку получил Рублёв: первый раунд — квалифаер/лаки-лузер, второй — Стэн Вавринка, третий — Фрэнсис Тиафо (17), четвёртый — Даниил Медведев (5). Далее см. сетку Медведева.

Синнер, первый сеяный, начнёт защиту титула матчем с Николасом Харри. Далее у него возможны такие соперники: третий круг — Флавио Коболли (32), четвёртый — Хольгер Руне (13), четвертьфинал — Алекс де Минор (8)/Стефанос Циципас (11)/Карен Хачанов (19), полуфинал — Тейлор Фриц (4)/Даниил Медведев (5)/Андрей Рублёв (9), финал — Александр Зверев (2)/Карлос Алькарас (3)/Новак Джокович (7).

Новак Джокович (7) попал в одну четверть к Карлосу Алькарасу (3) — они могут встретиться в четвертьфинале. А победитель этого противостояния в полуфинале может сыграть с Александром Зверевым (2).

В женской сетке в топ-8 посева россиянок не было. Вот как выглядят возможные четвертьфиналы:

Как видим, Гауфф попала в одну половину к Соболенко, а Паолини/Рыбакина — к Швёнтек. Это и есть потенциальные полуфиналы.

Первая ракетка России Дарья Касаткина (9) в первом раунде выйдет на корт с Викторией Томовой из Болгарии. В третьем круге соперницей Касаткиной может стать Юлия Путинцева (24), в четвёртом — Эмма Наварро (8), в четвертьфинале — Ига Швёнтек (2).

Диана Шнайдер (12) в первом круге сразится с Элизабеттой Коччаретто. В третьем раунде Шнайдер может сыграть с Донной Векич (18), в четвёртом — с Чжэн Циньвэнь (5), в четвертьфинале — с Ариной Соболенко (1).

Анна Калинская (13) первый матч на турнире проведёт с квалифаером/лаки-лузером, во втором, возможно, сыграет с экс-россиянкой, а ныне француженкой Варварой Грачёвой, в третьем — с Викторией Азаренко (21), в четвёртом — с Игой Швёнтек (2).

Мирра Андреева (14) попала в «восьмушку» с Ариной Соболенко (1) — они могут сыграть в четвёртом круге, то есть в 1/8 финала. В первом раунде Андрееву-младшую ожидает Мари Боузкова, во втором может быть Магда Линетт, в третьем — Магдалена Френх (23)/Анна Блинкова.

Также выделим потенциальное российское дерби во втором раунде: Анастасия Павлюченкова (27) — Анастасия Потапова. А в первом круге будет российское дерби Людмила Самсонова (25) — Камилла Рахимова. Кроме того, Екатерина Александрова (26) начнёт турнир матчем с чемпионкой US Open 2021 года Эммой Радукану.

Australian Open — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. У мужчин титул защищает Янник Синнер, у женщин — Арина Соболенко. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Мельбурне следите на «Чемпионате».