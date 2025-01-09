Полина Кудерметова — в основе AO! Она — единственная россиянка, прошедшая квалификацию

А Селехметьева уступила в тяжёлом трёхсетовике. Но у неё ещё есть шанс попасть в сетку.

Наконец квалификация Australian Open подошла к завершению. В четверг, 9 января, были сыграны заключительные матчи в женской и мужской сетках. За путёвки в основу поборолись две представительницы России.

Изначально в отборочном турнире было восемь девушек и один парень – Алибек Качмазов. Но до финальной стадии смогли дойти только две россиянки: 21-летние Оксана Селехметьева (169-я ракетка мира) и Полина Кудерметова (57).

Обе девушки ранее уже бывали в основе ТБШ. Селехметьева играла в первом круге «Ролан Гаррос» – 2022 и Australian Open – 2023, а Кудерметова-младшая – только на Australian Open два года назад. Каждый раз девушки пробирались в сетку через квалификацию. Тот же путь им предстояло проделать в Мельбурне и на этой неделе.

Селехметьева перед AO приняла участие в турнире WTA-125 в Канберре, где выиграла квалификацию и дошла до четвертьфинала. В Мельбурне она одолела венгерку Далму Галфи (137) и Астру Шарму (236).

В матче за выход в основу Оксана встретилась с девятой сеяной отборочного турнира и хозяйкой кортов Кимберли Биррелл (99). Австралийка набрала неплохую форму в Брисбене, где добралась до четвертьфинала, обыграв по пути Эмму Наварро и Анастасию Потапову.

Непростым и быстрым выдался первый сет для Оксаны и Кимберли. Россиянке удалось взять лишь один гейм в начале матча, после чего она стала уступать, расстроилась, а австралийка с её активной игрой и прессингом довела счёт до 5:1. С первого сетбола Биррелл не удалось закрыть партию – в это время подсобралась Селехметьева, сделала брейк и под ноль забрала свою подачу. Только вот совсем перевернуть ход сета не смогла. Австралийка всего за полчаса забрала стартовую партию – 6:3.

Оксана Селехметьева Фото: Getty Images

Излишне осторожничала Оксана в этой встрече. Там, где была возможность атаковать, она отправляла резаный или играла мягко, почти на ракетку сопернице. Из-за этого у россиянки возникали сложности с реализацией брейк-пойнтов и защитой своих подач. Однако игра была нестабильна у обеих теннисисток, поэтому и Кимберли периодически проседала по ходу встречи. В итоге второй сет, который по справедливости должен был уходить австралийке, в итоге остался за россиянкой – 7:6 (7:4).

Решающую партию Селехметьева начала очень уверенно, с классных атак и надёжных, плотных ударов. Только чередовались они, как и прежде, со слабым бэкхендом и регулярными ошибками в сетку. Чем ближе становился шанс сделать брейк – тем больше волнения накрывало Оксану. Хотя и игра Биррелл была сильно далека от идеала.

Невероятно нервной выдалась концовка третьего сета. Особой перчинки добавляли зрители, активно поддерживающие Биррелл. Казалось, что победа близка к обеим девушкам, но всё решила психологическая стабильность – и больше её было у австралийки.

Селехметьева отыграла два матчбола Кимберли, оказала классное сопротивление, но следующий же гейм на своей подаче отдала. В итоге Биррелл завершила матч со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:4 и в слезах, упав на колени. У сетки девушки тепло обнялись.

Селехметьева при этом ещё сохраняет шанс попасть в основу как лаки-лузер.

Кудерметова-младшая на отборочном турнире в Мельбурне получила шестой номер посева, переиграла 198-ю ракетку мира Сюзан Бандеччи и шестикратную чемпионку ТБШ в паре Кристину Младенович (215).

В финале квалификации Полина встретилась с хозяйкой кортов Эленой Мичич (424). До встречи с Кудерметовой австралийка одолела двух россиянок: Елену Приданкину (6:3, 3:6, 7:5) и Дарью Астахову (6:2, 3:1).

Полина подошла к Australian Open в классной форме: она выстрелила на «пятисотнике» в Брисбене, где прошла через квалификацию, добралась до финала и в трёх упорных сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко (6:4, 3:6, 2:6). Именно благодаря этому в сегодняшней встрече с Мичич юная россиянка имела больше шансов на победу.

Первый сет Кудерметова действительно начала очень здорово. Она полностью контролировала игру, доминировала и навязывала свой темп. Все трудности начались у неё только в момент, когда она сама растеряла концентрацию. К счастью, россиянке всё же хватило фокуса, чтобы завершить партию в свою пользу – 6:4.

Второй сет стал складываться для Полины сложнее. Будто её накрыла усталость – посыпались ошибки и просело передвижение по корту. Лёгкие геймы закончились ещё в первой партии.

У Мичич при этом игра вообще не получалась: ей приходилось бороться с собственными невынужденными и заметной разницей в классе игры. Ничего не смогла австралийка противопоставить даже уставшей, волнующейся и не подающей с первого раза на матч Кудерметовой. Полина завершила эту встречу в свою пользу со счётом 6:4, 7:5 и второй год подряд вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Матчи основной сетки Australian Open начнутся в воскресенье, 12 января. За всеми событиями из Мельбурна следите на «Чемпионате».