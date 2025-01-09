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Аделаида, Хобарт 2025, сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Самсонова, Касаткина, Шнайдер

Шнайдер за три часа уступила экс-россиянке в Аделаиде. А вот Самсонова вышла в полуфинал
Кирилл Плышевский
Людмила Самонова и Диана Шнайдер
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Борьбу на престижном австралийском «пятисотнике» завершила и Дарья Касаткина. В Хобарте зачехлила ракетку Вероника Кудерметова.

В четверг, 9 января, на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия) состоялись четвертьфинальные матчи. На центральном корте программу игрового дня открывало противостояние россиянки Людмилы Самсоновой, занимающей 26-е место в мировой классификации, и восьмой ракетки мира Эммы Наварро из США.

Отметим, что ранее спортсменки не встречались друг с другом в официальных поединках. По ходу нынешнего розыгрыша турнира Самсонова прошла чешку Мари Боузкову и швейцарку Белинду Бенчич, а Наварро одолела россиянку Екатерину Александрову.

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В первом сете наша соотечественница быстро повела 3:0 с двумя брейками, однако представительница США, известная своим бойцовским характером, не сдалась. Она выиграла сразу четыре (!) гейма подряд и уже сама вырвалась вперёд — 4:3 в пользу Наварро. К счастью, это обстоятельство не смутило Людмилу. 26-я ракетка мира снова стала действовать в привычном атакующем ключе и забрала последние три гейма в партии — 6:4 в пользу Самсоновой.

Во втором сете первой брейк оформила именно Эмма. У неё получилось сделать это в четвёртом гейме — 3:1 в пользу Наварро. Людмила решила не откладывать дело в долгий ящик и тут же взял подачу противницы, а затем и свою — 3:3. Далее девушки забрали свои геймы — 4:4. Решающий брейк в партии удалось оформить Самсоновой. При счёте 5:4 в свою пользу россиянка вышла подавать на матч и спокойно довела начатое до конца. 6:4, 6:4 — именно с таким счётом за 1 час 21 минуту отечественная спортсменка сломила сопротивление второй сеяной Наварро.

Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 03:40 МСК
Людмила Самсонова
26
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Соперница Людмилы определялась в битве между 20-й ракеткой мира Мэдисон Киз (США) и девятым номером рейтинга WTA Дарьей Касаткиной (Россия). Счёт личных встреч разгромный — 9-2 в пользу американки. Впервые они сыграли друг с другом ещё на Олимпиаде-2016, в четвертьфинале (Мэдисон победила 6:3, 6:1), а предыдущий поединок был в финале Истбурна-2023 — 6:2, 7:6 (15:13) в пользу американки. Перед этим Даша выигрывала в трёх сетах в Мельбурне-2022 и в Чарльстоне-2023.

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В стартовой партии нового очного противостояния Киз просто сносила Касаткину с корта. Представительница США играла намного активнее оппонентки, почти все вторые подачи «убивала», к тому же Дарья ещё и сама периодически ошибалась. Главное, что американка давила соперницу темпом, не давая времени на подготовку к ударам, на реакцию. Мэдисон отдала лишь один гейм полуфиналистке Открытого чемпионата Франции 2022 года в одиночном разряде — 6:1. Статистика сета: 1/7 у Касаткиной по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 18/8 – у Киз.

Во втором сете первая ракетка России сыграла поприличнее. В этой партии даже получилась борьба. При этом исход сета решил один брейк, который сделала Мэдисон в четвёртом гейме. Одной взятой чужой подачи хватило Киз для победы — 6:1, 6:3 за 58 минут. Статистика игры: 38/23 у Мэдисон, 3/17 – у Дарьи по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 11:10 МСК
Мэдисон Киз
20
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

За последнюю путёвку в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде боролись 13-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер (6) и представительница Казахстана Юлия Путинцева, выступавшая до 2012 года за нашу страну. Единственный предыдущий матч между ними выиграла Путинцева — 6:2, 6:3 в первом круге Осаки-2023.

В первом сете нового очного сражения между спортсменками Юлия старалась рвать темп. Она играла нестандартно и необычно, чего только стоит укороченный с приёма в концовке тай-брейка. Диана же пыталась играть в свой теннис, делая ставку на мощные удары и свой форхенд, но в стартовой партии допустила многовато неточностей. Путинцева не смогла подать на сет при счёте 5:4 и позволила Шнайдер вернуться в партию. Её победительница определялась на тай-брейке, который Юлия провела образцово-показательно — 7:6 (7:3).

Второй сет вышел очень упорным и долгим. У представительницы Казахстана, как и в первой партии, было раннее преимущество. Путинцева повела со счётом 3:0, но не сумела завершить матч до тай-брейка, хотя дважды имела 15:30 на приёме при 5:4 и затем 6:5. Очень упорный и долгий сет получился. На «теннисном пенальти» Путинцева заработала двойной матчбол, но Диана отлично сыграла на ключевых очках. Сам тай-брейк вышел очень зрелищным и качественным и завершился победой Шнайдер — 7:6 (10:8).

Диана Шнайдер

Диана Шнайдер

Фото: Mark Brake/Getty Images

На старте решающей партии девушки обменялись брейками — 1:1. При этом было заметно, как серебряный призёр ОИ-2024 в парном разряде подустала. Юлия, естественно, не могла воспользоваться физическим состоянием оппонентки. Путинцева оторвалась в счёте, сделав два брейка — 4:1. В переходе Диана взяла медицинский тайм-аут, у нашей девушки была проблема с кистью правой руки. Пауза, к слову, пошла на пользу Шнайдер. После небольшого перерыва она сократила отставание в счёте до минимума — 4:3. Далее девушки взяли геймы на своих подачах. Юлия вышла подавать на матч и в итоге с седьмого матчбола дожала Диану. Итоговый счёт встречи: 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа 15 минут. В следующем раунде Путинцева сразится с американкой Джессикой Пегулой.

Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 12:40 МСК
Юлия Путинцева
25
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 9 6
6 3 		7 11 4
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

А вот в Хобарте до четвертьфинальной стадии дошла лишь 77-й номер мировой классификации Вероника Кудерметова. Она играла со своей бывшей напарницей Элиcе Мертенс. К слову, по личным встречам вела именно бельгийка — 4:2.

Первую партию нового очного матча Вероника откровенно провалила. Кудерметова проиграла её со счётом 1:6. У россиянки ничего не получалось на корте, а вдобавок наша соотечественница допустила сразу 12 (!) невынужденных ошибок против восьми у противницы. Примечательно, что за весь сет 77-я ракетка мира не заработала ни одного виннера и ни одного брейк-пойнта.

Насколько стартовая партия получилась ужасной для Вероники, настолько отличной выдалась для неё следующая. Кудерметова-старшая сумела переключиться, найти свой игровой ритм и вернуться во встречу. Отечественная теннисистка даже повесила «баранку» своей давней подруге — 6:0. Статистика сета: 11/10 у Вероники, 5/10 – у Элиcе по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Но, к сожалению, на решающий сет Кудерметовой не хватило. Ей не удалось собраться на третью партию и нащупать свой теннис, который помог бы навязать борьбу Мертенс. Бельгийка, в свою очередь, действовала очень грамотно и вынуждала соперницу часто ошибаться. Примечательно, что закончила игру спортсменка эйсом. Таким образом, она победила россиянку со счётом 6:1, 0:6, 6:2 за 2 часа и 4 минуты. Статистика противостояния: 24/37 у Вероники, 17/24 – у Элиcе по ударам навылет/невынужденным ошибкам. Добавим, что Мертенс в четвёртый раз в карьере пробилась в полуфинал этих австралийских соревнований. Далее её ждёт хозяйка кортов Майя Джойнт.

Хобарт. 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 10:40 МСК
Вероника Кудерметова
77
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 2
6 		0 6
         
Элисе Мертенс
34
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Турниры в Аделаиде и в Хобарте закончатся 11 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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