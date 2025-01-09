Медведев, Рублёв, Касаткина, Диана, Мирра: все россияне в сетках Australian Open — 2025

С 12 по 26 января в Мельбурне пройдёт Открытый чемпионат Австралии, который по традиции открывает программу турниров «Большого шлема». В четверг, 9 января, состоялась жеребьёвка мужской и женской одиночных сеток. Пятеро россиян и 13 россиянок узнали имена первых соперников на турнире. Подробнее о том, какие результаты преподнесла жеребьёвка, читайте в отдельном материале.

Мужчины

Даниил Медведев (пятый номер посева)

Медведеву будет крайне важно хорошо выступить на этом Australian Open. В последние четыре года россиянин трижды доходил до финала AO — в целом тенденция неплохая. Даниилу предстоит защищать 1300 очков за прошлогоднее выступление на мэйджоре в Мельбурне. В какой форме находится первая ракетка России, пока не очень понятно, поскольку в 2025-м он не провёл ещё ни одного официального матча. По идее, в стартовых раундах AO у Медведева не должно быть проблем. В третьем круге он может сыграть с Алексеем Попыриным, в четвёртом — с Андреем Рублёвым, в 1/4 финала — с Тейлором Фрицем, в полуфинале — с Янником Синнером, в финале — со Зверевым/Алькарасом/Джоковичем. Ну а подробный разбор рейтинговых раскладов в отношении Даниила читайте в отдельном материале.

Андрей Рублёв (9)

В последние годы Рублёв неплохо выглядит на Australian Open. В 2024-м он во второй раз подряд и в третий раз в карьере добрался до четвертьфинала в Мельбурне. Заколдованный барьер 1/4 финала на мэйджорах Андрей пока так и не преодолел. На этой стадии у него 10 поражений в 10 поединках. В этот раз неприятности могут поджидать Рублёва уже в четвёртом круге, то есть в 1/8 финала. Россиянин выпал из топ-8 посева, и в потенциальных соперниках по четвёртому кругу у него оказался Даниил Медведев. Впрочем, до этой стадии ещё нужно дойти. Новый сезон Андрей начал неудачно, проиграв в первом же матче в Гонконге Фабиану Марожану — сопернику крепкому, но ни разу не звёздному. А ведь уже в первом круге его ждёт квалифаер Жоао Фонсека, победитель молодёжного Итогового турнира 2024 года. Во втором круге Рублёву может попасться трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка, а в третьем — Фрэнсис Тиафо или тот же Марожан.

Карен Хачанов (19)

Два года назад Хачанов дошёл до полуфинала Australian Open, а в прошлом сезоне остановился в четвёртом круге. По результатам этот мэйджор является самым успешным для Карена. Сезон-2024 россиянин завершил на высокой ноте, одержав 12 побед в 14 матчах. А вот 2025-й начался для Хачанова не лучшим образом — с поражения от Кея Нисикори в Гонконге. Сетка AO у него, в принципе, терпимая. В первом круге Карен сыграет с Адрианом Маннарино, в третьем, не исключено, встретится с Циципасом, в четвёртом — с Алексом де Минором (а не с Синнером! Был возможен и такой вариант).

Роман Сафиуллин

Сафиуллин, четвертьфиналист Уимблдона-2023, за карьеру выиграл лишь один матч в основной сетке Australian Open. Было это ещё в 2021 году, а на последних трёх AO россиянин неизменно выбывал в первом круге. Сезон-2025 Роман начал не лучшим образом, проиграв в Гонконге и в Аделаиде. Жеребьёвка AO сложилась для Сафиуллина довольно удачно, если учесть, что он не был сеяным и не имел привилегий. В первом круге он сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом, за которого будет болеть местная публика. Вероятный соперник Романа по второму кругу — Джек Дрейпер, по третьему — Себастьян Корда. Ну а если россиянин дойдёт до 1/8 финала, то там, скорее всего, будет Карлос Алькарас.

Роман Сафиуллин Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Павел Котов

Год назад Котов впервые выиграл матч в основной сетке Australian Open. В сезоне-2025 у Павла пока одна победа и два поражения в квалификациях. Жребий оказался не слишком благосклонен к россиянину. В первом круге AO он сыграет с квалифаером Жайме Фарией, а если пройдёт эту стадию, то в 1/32 финала может сразиться с самим Новаком Джоковичем.

Женщины

Дарья Касаткина (9)

Из всех мэйджоров Australian Open является самым неудобным для Касаткиной. На «Ролан Гаррос» она доходила до полуфинала, на Уимблдоне — до четвертьфинала, на US Open выходила в четвёртый круг. И лишь в Мельбурне ни разу не доходила дальше третьего раунда, да и до этой стадии добиралась всего дважды. В преддверии AO-2025 Дарья отыграла в Брисбене, где выбыла в 1/8 финала, и в Аделаиде, где дошла до четвертьфинала. Первой соперницей Касаткиной в Мельбурне станет Виктория Томова из Болгарии. В третьем круге наиболее вероятна встреча с Юлией Путинцевой, в четвёртом — с Эммой Наварро, а в четвертьфинале — с Игой Швёнтек.

Диана Шнайдер (12)

В прошлом сезоне Шнайдер совершила настоящий прорыв, но Australian Open это не касается. В 2024 году россиянка проиграла в первом же матче в Мельбурне. С другой стороны, это означает, что ей не надо ничего защищать. Сейчас Диана выступает в Аделаиде, где её соперницей по четвертьфиналу является Юлия Путинцева.

На Australian Open — 2025 Шнайдер стартует встречей с Элизабеттой Коччаретто. В третьем круге возможен матч с Донной Векич, с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой. В четвёртом круге Диана потенциально выходит на Чжэн Циньвэнь, а в четвертьфинале — на Арину Соболенко.

Анна Калинская (13)

Выступление на AO-2024 пока остаётся лучшим для Калинской на ТБШ. Тогда россиянка впервые в карьере вышла в четвертьфинал на мэйджоре. Так что сейчас Анне предстоит защищать большие очки. В этой связи настораживает, что в Брисбене Калинская уступила в первом же матче, а в Аделаиде не смогла отыграть всю встречу, снявшись по ходу игры с Белиндой Бенчич. На AO-2025 Анна в первом круге сыграет с квалифаером Кимберли Биррелл, в третьем выходит на Викторию Азаренко, а в четвёртом — на Игу Швёнтек.

Мирра Андреева (14)

Год назад Андреева-младшая дебютировала на Australian Open и с первой же попытки добралась до четвёртого круга, то есть до 1/8 финала. Если 17-летняя россиянка и в этом сезоне выиграет три матча на AO, то в четвёртом круге ей, скорее всего, достанется Арина Соболенко. До этого у Мирры вполне проходимые соперницы: Мари Боузкова (первый круг), Магда Линетт (второй), Магдалена Френх (третий). В этом сезоне на счету Андреевой есть выход в полуфинал Брисбена. Там юная спортсменка уступила Арине Соболенко, но на то она и первая ракетка мира. А с Аделаиды Мирра снялась, дабы поберечь силы в преддверии более важного турнира.

Мирра Андреева Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Людмила Самсонова (25)

Самсонова, как и Касаткина, из всех ТБШ хуже всего выступает на Australian Open. Максимум, чего Людмила добивалась в Мельбурне, — выход во второй круг. А год назад она проиграла здесь в первом же матче. На текущем «пятисотнике» в Аделаиде россиянка уже вышла в полуфинал, где сразится с Мэдисон Киз. На AO-2025 болельщиков ожидает как минимум одно российское дерби: Самсонова в первом круге сыграет с Камиллой Рахимовой. В третьем круге соперницей теннисистки, вышедшей из этой части сетки, может стать Джессика Пегула, в четвёртом — Паула Бадоса, в четвертьфинале — Кори Гауфф (3).

Екатерина Александрова (26)

Александрова на Australian Open трижды доходила до третьего круга, а в сезоне-2024 покинула турнир после первого же матча. В новом сезоне россиянка одержала пока лишь одну победу, проведя три встречи в Брисбене и в Аделаиде. На AO-2025 жребий не был милостив к Екатерине. В первом круге она сыграет с чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану, во втором может встретиться с Амандой Анисимовой, а в третьем, вероятнее всего, будет Ига Швёнтек.

Анастасия Павлюченкова (27)

В прежние годы Павлюченкова трижды выходила в четвертьфинал на Australian Open. Правда, было это довольно давно, ещё до пандемии. В сезоне-2024 Анастасия на AO закончила борьбу во втором круге. Новый сезон она начала на турнире в Аделаиде, где проиграла в первом матче. В Мельбурне первой соперницей Павлюченковой будет китаянка Юань Юэ, во втором круге вероятно дерби с Анастасией Потаповой, а в третьем — матч с другой китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Анастасия Потапова

На Australian Open Потапова пока ни разу не преодолевала барьер третьего круга. В 2024-м году она проиграла здесь в первом же матче. Новый сезон россиянка открыла в Брисбене, где дошла до 1/8 финала, одержав две победы и потерпев одно поражение. Сетка на AO у Анастасии такая, как у Павлюченковой, — с той разницей, что в первом круге её ждёт встреча с квалифаером Тамарой Зиданшек.

Анастасия Потапова Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Камилла Рахимова

Год назад Рахимова вышла во второй круг Australian Open, и пока это лучший её результат на первом мэйджоре сезона. В 2025-й россиянка вошла не лучшим образом: в Брисбене она проиграла в первом круге, а в Аделаиде дошла до финала квалификации, но в основную сетку не пробилась. Сетка AO у Камиллы такая же, как у Самсоновой.

Анна Блинкова

В прошлом году Блинкова и Елена Рыбакина подарили один из самых ярких матчей сезона. Россиянка победила Рыбакину во втором круге Australian Open, причём тай-брейк в третьем сете закончился с невероятным счётом 22:20. Анна вышла в третий круг, но там и остановилась. Как бы то ни было, пока это лучшее выступление Блинковой на AO. В новом сезоне Анна в Брисбене и в Хобарте одержала две победы и потерпела два поражения. AO-2025 она откроет матчем с Дарьей Сэвилл (Гавриловой), во втором круге может состояться встреча с Магдой Линетт, а в третьем — с Миррой Андреевой.

Вероника Кудерметова

В сезоне-2024 Кудерметова-старшая провалила все турниры «Большого шлема»: четыре поражения в четырёх встречах первого круга. Ранее россиянка дважды доходила до третьего круга Australian Open. В Брисбене Вероника завершила борьбу в первом же матче, а в Хобарте добралась до четвертьфинала. Первой соперницей Кудерметовой на AO-2025 станет Оливия Гадеки. Победительница может сыграть с Кэти Бултер, а в третьем круге вырисовывается противостояние с Беатрис Хаддад-Майей.

Эрика Андреева

Андреева-старшая пока ни разу не выступала в основной сетке Australian Open. Два года назад она проиграла в финале квалификации, а в 2024-м остановилась во втором круге отбора. Лучшим результатом Эрики на мэйджорах пока является второй круг, куда она доходила на прошлогодних Уимблдоне и US Open. В новом сезоне Андреева успела выступить на двух турнирах. В Окленде россиянка выбыла из борьбы в первом круге, а в Хобарте — в финале квалификации. AO-2025 Эрика откроет матчем с Чжэн Сайсай, во втором круге будет, скорее всего, Беатрис Хаддад-Майя, а в третьем — Кэти Бултер.

Эрика Андреева Фото: Wang He/Getty Images

Полина Кудерметова (Q)

В 2023 году Кудерметова-младшая проиграла в первом круге Australian Open, и пока это единственное её выступление в основной сетке мэйджора. Россиянка здорово начала сезон, дойдя до финала в Брисбене в статусе квалифаера, и за счёт этого взлетела на 50 мест в рейтинге WTA и стала 57-й ракеткой мира. С учётом того, что Полина выиграла три матча в квалификации AO-2025, сейчас её статистика — 10 побед в последних 11 встречах. Первый матч в основной сетке турнира она проведёт с Магдаленой Френх, далее могут попасться Анна Блинкова (во втором круге) и Мирра Андреева (в третьем).

Соревнования в основных сетках Australian Open начнутся 12 января. У мужчин титул защищает Янник Синнер, у женщин действующей чемпионкой является Арина Соболенко. Турнир завершится 26 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».