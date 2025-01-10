Самсонова — мимо финала Аделаиды. Россиянка в 5-й раз подряд уступила неудобной американке

В пятницу, 10 января, на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия) проходят полуфинальные матчи. В первой встрече дня россиянка Людмила Самсонова, занимающая 26-е место в мировой классификации, играла с 20-й ракеткой мира Мэдисон Киз из США.

По ходу соревнований обе девушки провели по три поединка. Людмила прошла чешку Мари Боузкову (1:6, 6:4, 6:1), швейцарку Белинду Бенчич (7:6 (7:3), 4:6, 6:4) и американку Эмму Наварро (6:4, 6:4). Мэдисон, в свою очередь, последовательно переиграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (6:2, 6:1), представительницу Латвии Елену Остапенко (3:6, 6:4, 6:3) и россиянку Дарью Касаткину (6:1, 6:3).

Счёт личных встреч был 4-1 в пользу Киз. Людмила выиграла первый матч между ними, состоявшийся в четвертьфинале Берлина-2021 (7:6, 2:6, 7:6) — на том травяном турнире Самсонова, стартовавшая с квалификации, сенсационно стала чемпионкой. Затем Мэдисон дважды победила на харде (в Аделаиде-2022 и на US Open — 2023), а также дважды разгромила противницу на грунте в прошлом сезоне (в Мадриде — 6:2, 6:3 и в Страсбурге — 6:1, 6:3).

Людмила сразу отлично начала новое очное сражение с неудобной противницей. Наша соотечественница повела со счётом 3:0. Затем девушки уверенно брали свои подачи, но в самой концовке Мэдисон вцепилась. Она сумела отыграть четыре сетбола и оформила обратный брейк — 5:4 в пользу россиянки. Однако затем у Киз снова начались ошибки. 20-ю ракетку мира в стартовой партии очень подводил форхенд — именно справа она допускала много неточностей. Самсонова, в свою очередь, смогла прекрасно сыграть на ключевых очках и заслуженно оставила первый сет за собой со счётом 7:5. Статистика партии: 10/10 у Людмилы по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 13/9 — у Мэдисон. Добавим, что в перерыве между сетами россиянка взяла медицинский тайм-аут. Её беспокоила левая нога.

Людмила Самсонова Фото: Sarah Reed/Getty Images

Вторая партия, в которой у американки всё же было небольшое преимущество, получилась очень равной. Она не смогла сделать брейк в середине сета, заработав единственный шанс, но зато исправила ситуацию в важнейшем 11-м гейме. В нём Самсонова вела 40:0, однако затем у неё пропала первая подача. Этим обстоятельством воспользовалась Киз. Мэдисон совершила несколько классных приёмов и выиграла пять (!) очков подряд. Вскоре представительница США подала на сет — 7:5. Статистика партии: 12/9 у Людмилы по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 17/4 — у её оппонентки.

Решающий сет получился очень скоротечным. Девушки провели лишь три гейма, которые взяла Киз, после Самсонова вызвала врача. Людмила быстро поговорила с медицинским работником и затем пошла пожимать руку судье и Мэдисон. Ещё с конца второй партии наша соотечественница, к сожалению, уже не могла полноценно двигаться. Её явно беспокоила нога. Киз же в финале Аделаиды сразится с Джессикой Пегулой или Юлией Путинцевой.

А вот ещё одна российская теннисистка Александра Панова в паре с китаянкой Ханьюй Го победила в двух сетах дуэт бразильянки Беатрис Хаддад-Майи и Лауры Зигемунд из Германии в финале соревнований в Аделаиде. Итоговый счёт — 7:5, 6:4. Примечательно, что Александра и её новая напарница проводят лишь второй турнир вместе. На пути к титулу Панова и Ханьюй Го отыграли матчбол.

Турнир в Аделаиде закончится 11 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».