«Андреева и Шнайдер могут выиграть AO». Расклады на первый ТБШ от Андрея Чеснокова

12 января стартует первый в году турнир «Большого шлема» — Australian Open — 2025. В преддверии австралийского мэйджора «Чемпионат» связался с первым российским теннисистом, выигравшим «Мастерс», Андреем Чесноковым. Наш легендарный спортсмен подвёл итоги жеребьёвки Australian Open, назвал главных фаворитов турнира в женском и мужском туре, а также оценил шансы россиян на предстоящем мэйджоре.

Как на результатах Медведева скажется рождение второго ребёнка

— Как скажется на Медведеве поздний прилёт в Австралию?

— У Дани самый комфортный игрок в первом круге. Теннисист из Таиланда, ему почти 24 года. Даниил должен его проходить при любых раскладах, даже если третий раз беременный.

— Недавнее пополнение в семье даст эмоциональный импульс Дане?

— Не он же родил ребёнка. Думаю, всё будет нормально. Всё-таки на первом месте у Медведева работа. Конечно, рождение ребёнка — невероятное событие в жизни. У Медведева всё будет хорошо. Много игроков из десятки мира не играли турниры в преддверии Австралии.

— Медведев трижды играл в финалах Australian Open и во всех уступил. Для Даниила предстоящий мэйджор будет носить элемент принципиальности?

— Глядя на то, как здорово играют Синнер и Зверев, мне сложно сказать однозначно. Медведев прошлый Australian Open играл просто с невероятной тяжестью. В прошлом году он вышел в финал, но не думаю, что сейчас это повторится.

Что ждать от Рублёва

— Какие ожидания от Рублёва?

— Он будет играть против теннисиста из квалификации. Рублёва ранее обидел Марожан в Гонконге. Перед «Большим шлемом» всегда хочется сыграть хороший турнир и пройти первый круг. Каждый круг даёт уверенность. Против квалификации всегда непросто играть. Можно попасть на хорошего теннисиста, что на этот раз и получилось.

— Поражение в первом матче Гонконга может надломить уверенность Андрея?

— Уже было такое, что Рублёв играл Australian Open, в преддверии которого дважды уступил в первом круге [в Аделаиде-1 и Аделаиде-2 в 2023 году]. Но после этого он одолел Руне и зашёл далеко на турнире.

— Медведев и Рублёв могут встретиться уже в четвёртом круге Australian Open. Не расстраивает, что так рано?

— Давайте посмотрим, как пройдёт первый круг и кто на кого попадёт. Есть люди из квалификации, которые играют очень здорово и запросто могут оказаться в топ-50 мира.

Если брать того же Медведева, он в первом круге прошлой Австралии проигрывал в первом круге Руусувуори 0:2 по сетам. В третьем круге он тоже уступал 0:2. До финала Даниил сыграл четыре пятисетовых матча. С первого круга он держался на волоске, но при этом дожил до финала и мог в нём победить в трёх сетах.

Самое непростое — стартовать на турнире. Порой первый круг даётся труднее третьего или четвёртого. Давайте посмотрим на ситуацию после первого круга. Я не хочу говорить, кто будет в полуфинале или финале.

— Рублёв ни разу не проходил дальше четвертьфинала на турнирах «Большого шлема». У Андрея может появиться психологический барьер?

— Если брать прошлый сезон, он был удачным для Андрея. Самое сложное для игрока — предсезонка. Она бывает невероятно сложной во всех отношениях. Нужно всегда держать всё в руках.

Посмотрите, с кем Рублёв играл в четвертьфиналах. Марсело Риос был первым в мире, но никогда не побеждал на турнирах «Большого шлема». Бывают такие тяжёлые случаи. Первый «Мастерс» Рублёв взял два года назад, а до этого максимальное, что он выиграл — «пятисотники». Может, у Андрея всё впереди. Думаю, у Рублёва самые высокие цели — финал или быть победителем.

Что сказал Хачанову при встрече

— У Хачанова в первом круге Маннарино. Тяжёлый соперник для стартового матча?

— Маннарино недавно сыграл турнир в Окленде — чего-то гениального он там не показал. Накладывается и его возраст — ему не так-то просто уже играть. Фаворитом противостояния должен быть Хачанов. Но если бы вы сражались против Маннарино, было бы невероятно сложно. У него мяч летает «плоскочами». Нужно быть невероятно готовым к этим мячам и справляться за счёт ног. Маннарино хорошо играет на траве и быстрых покрытиях. Однако эта игра совсем не впечатляет на земле. Если бы он всегда бился на земле, Маннарино не был бы даже в топ-200 рейтинга. Но он гениально играет на быстрых покрытиях.

— У Карена прошлый сезон получился очень нестабильным. Чего ждать в новом сезоне?

— У Карена был сезон «вверх-вниз». Но концовка сезона у Хачанова была очень хорошей. Я разговаривал с Кареном, когда он был в Москве. Сказал ему: «Карен, ты в одном моменте сезона провалился, но концовка была просто потрясающая. Если будешь так дальше играть, можешь претендовать на десятку мира».

Когда Карен доходит до полуфиналов и финалов турниров, потом идут травмы от утомления. Я это заметил. Зная свой организм, нужно понимать специфику и быть очень аккуратным. Но Хачанов в прошлом сезоне провёл потрясающую концовку.

Карен Хачанов Фото: Julian Finney/Getty Images

Фавориты мужской сетки

— Кто главные фавориты предстоящего Australian Open?

— Это точно Синнер, Алькарас, Джокович. Обязательно назову Зверева. Можно включить в этот список Медведева, но нужно смотреть по первым кругам. Нужно увидеть всех в игре.

В Австралии всегда кто-то может себя показать. Тот же Рублёв может выдать что-то гениальное. Есть другие игроки, которые могут раскрыться. Есть молодой парень Фонсека, который очень здорово играет. А Руне психологически стал каким-то нервным.

Почему Андреева и Шнайдер могут выиграть AO-2025 в паре

— Андреева и Шнайдер уже успели взять титул в паре. Могут пошуметь на Australian Open?

— Они здорово нашли друг друга в паре. У них есть все шансы завоевать титул Australian Open в этом разряде. Они могут это сделать, но для этого нужно работать. Ведь они на первое место ставят результат в одиночке, а уже потом – остальное. Макарова с Весниной на «Ролан Гаррос» уступили в первом круге в одиночке, а потом начали настраиваться на пару и выиграли турнир.

— Может ли Шнайдер зайти далеко в одиночном разряде?

— Шнайдер в прошлом году выиграла четыре турнира на разных покрытиях. Это говорит о её универсальности. Диана может достаточно уверенно играть на любом покрытии. Шнайдер играет непредсказуемо, но порой ей не хватает физики и терпения, чтобы побеждать в тяжёлых матчах. Если попадётся какая-нибудь Пегула, которая будет бегать и всё доставать, с ней придётся терпеть. Я с большим уважением отношусь к тренеру Дианы — Игорю Андрееву. Он может дать невероятный толчок в теннисе, чтобы она превратилась в игрока десятки мира.

— У Андреевой уже есть опыт в полуфинале мэйджора. Чего ждать от Мирры сейчас?

— Полуфинал был на грунте, а сейчас – Australian Open. Мирра провела турнир, где проиграла в матче с Соболенко. Но Андреева поняла, что она в порядке. Всё-таки Соболенко сейчас на ходу. Но у Мирры в первом круге в соперниках не Соболенко, поэтому Андреева может спокойно набирать форму и искать свою игру. Всё равно повторюсь, что первый круг всегда очень сложный.

— На что Андреева может претендовать?

— Она более комфортно себя чувствует на медленных покрытиях. Что касается быстрых покрытий или турниров на траве, Мирра не всегда в своей тарелке. Ей надо ещё учиться, получать уверенность и много работать, чтобы превратиться в игрока, который сможет играть стабильно на протяжении всего сезона и побеждать на турнирах.

Мирра в прошлом году прошла Соболенко на «Ролан Гаррос», а потом легко и неожиданно проиграла Паолини. Я ожидал, что будет борьба, и не ожидал такого разгрома.

Андрей Чесноков Фото: tennis-russia.ru

Фавориты в женской сетке

— Назовёте главных фаворитов Australian Open в женском туре?

— Вы тоже можете сказать, что Соболенко на первом месте. Она два раза подряд выиграла этот турнир, но с каждым годом всё сложнее и сложнее защищать титул. Есть те же Гауфф, Пегула, Швёнтек, Рыбакина. Носкова иногда может преподнести невероятные сюрпризы. Пусть будут Мирра Андреева и Диана Шнайдер, но реальные выводы можно сделать после первого круга.

— Чего пожелаете российскому теннису на предстоящем Australian Open?

— Хотелось бы увидеть хорошие результаты. Первый большой турнир в году всегда непростой. Если наши игроки вылетят на ранних стадиях, я буду очень расстроен. Я гораздо глубже слежу за турниром, когда выступают наши теннисисты.