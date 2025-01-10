«Мне дали еду с ядом». Джокович заявил об отравлении перед AO-2022, но где доказательства?

Новак утверждает, что три года назад в его организме нашли тяжёлые металлы. И при этом не показывает результаты медицинских исследований.

Седьмая ракетка мира Новак Джокович дал резонансную пресс-конференцию перед стартом Australian Open, где под руководством нового тренера Энди Маррея собирается побороться за 25-й титул на турнирах «Большого шлема» и 11-й – конкретно в Мельбурне.

Новак заявил, что три года назад в Австралии его отравили перед скандальной депортацией из страны. Серб по просьбе журналистов не привёл конкретных доказательств случившегося, но дал понять, что затаил обиду на то, как с ним тогда обходились.

Краткий пересказ «приключений» Джоковича перед Australian Open – 2022. Новак приехал в страну без прививки от коронавируса. Он утверждал, что у него есть медотвод от вакцинации. Серба какое-то время держали в лагере для беженцев, но затем на время выпустили оттуда и даже позволили тренироваться на арене Рода Лэйвера, включили в жеребьёвку турнира.

Позже выяснилось, что Новак в декларации путешественника при въезде в Австралию не указал, что в течение 14 дней летал из Сербии в Испанию. Кроме того, сам Джокович признал, что во второй половине декабря сдал положительный тест на коронавирус, но при этом вживую общался с журналистами L’Equipe и провёл с ними фотосессию, не надев маску. После этого власти Австралии вновь решили депортировать его из страны.

Новак Джокович на обложке GQ Фото: GQ

Перед стартом Australian Open – 2025 Новак появился на обложке журнала GQ. Он дал большое интервью изданию. Едва ли не наибольшее внимание привлекло его заявление об отравлении в Мельбурне три года назад.

«По возвращении домой у меня были проблемы со здоровьем. И я понял, что в мельбурнском отеле мне давали какую-то еду с ядом. Раньше никогда не говорил об этом публично, но результаты обследований показали, что у меня очень высокий уровень тяжёлых металлов: свинца и ртути. Перед этим я думал, что просто заболел, однако, когда прошло явно больше дней, чем должен длиться грипп, я вызвал домой бригаду скорой помощи. Затем мне сделали токсикологические тесты», — заявил Джокович.

Во время скандала трёхлетней давности Новак жил в гостинице Park Hotel. Она известна тем, что австралийские власти отправляют туда беженцев, прибывающих в страну. Закон позволяет держать их там в бессрочном заключении. В подобных центрах очень плохие условия содержания, в частности, по питанию и санитарии. В связи с этим возле Park Hotel часто проходят акции протеста борцов за права мигрантов.

Можно предположить, что Джоковича действительно кормили чем-то некачественным в данном заведении. Всё-таки это не элитный пятизвёздочный отель. Но Новак выдвинул очень серьёзные обвинения. На пресс-конференции перед стартом Australian Open – 2025 он отказался предоставлять какие-то конкретные факты, когда ему задали следующий вопрос: «У вас есть доказательства, которые связывают высокий уровень тяжёлых металлов в крови с едой, которой вас кормили в гостинице для задержанных?»

«Слушайте, статья GQ вчера вышла онлайн. Это февральский номер, так что в печати будет чуть позже. Я дал это интервью много месяцев назад. Я бы не хотел вдаваться в детали, потому что сейчас желаю сосредоточиться на теннисе. Если хотите узнать, что я сказал, и получить больше информации – всегда можете вернуться к той статье», – ответил Джокович.

Новак Джокович Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Интересно, продолжит ли Новак продвигать эту тему в дальнейшем. С одной стороны, он действительно мог отравиться некачественной едой в отеле для беженцев. С другой – прошло уже достаточно много времени, но Джокович заявил о наличии в организме тяжёлых металлов только сейчас и не привёл никаких доказательств. Например, он мог бы показать результаты медицинских исследований того периода.

Как бы то ни было, депортация из Австралии в 2022-м не прошла для Джоковича бесследно. Новак до сих пор переживает психологические проблемы из-за того случая.

«Когда последние несколько раз прилетал в Австралию и проходил паспортный и миграционный контроль, чувствовал, что у меня осталась небольшая психологическая травма после истории трёхлетней давности. Я ощущаю её отголоски, когда на паспортном контроле слежу, не идёт ли ко мне кто-то из миграционной зоны.

Проверка паспорта – меня снова задержат или всё же пропустят? Должен признаться, до сих пор об этом думаю. Я не держу обиду. Я вернулся на следующий же год и выиграл. На трибунах были мои родители и вся команда, и это одна из самых эмоциональных побед в моей жизни, если учитывать всё, что я пережил годом раньше», — признался Джокович на пресс-конференции.