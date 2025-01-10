Мирра и Соболенко могут сыграть друг с другом в 4-м круге AO: какой у них путь по сетке

По окончании жеребьёвки болельщики и эксперты сразу же начинают прикидывать, кто с кем может сыграть на поздних стадиях. Жеребьёвка одиночных сеток Открытого чемпионата Австралии — 2025 дала немало пищи для размышлений. В женской сетке намечается интересное противостояние с участием первой ракетки мира Арины Соболенко, которая защищает титул, и 17-летней россиянки Мирры Андреевой, имевшей 14-й номер при посеве. Вероятность того, что Андреева попадёт в одну «восьмушку» к Соболенко, составляла 25%.

Впрочем, до возможной очной встречи россиянка и белоруска должны выиграть по три матча. В каждом из этих поединков Мирра и Арина (особенно последняя), скорее всего, будут фаворитами. Но заранее гарантировать успех, само собой, никто не может.

Андреева начнёт турнир матчем с Мари Боузковой, 42-й ракеткой мира. Ранее теннисистки не играли друг с другом. Титул, завоёванный два с половиной года назад на турнире WTA-250 в Праге, так пока и остаётся единственным в карьере 26-летней чешки. С тех пор она трижды доходила до финалов, но всякий раз уступала.

Мари Боузкова Фото: Chris Hyde/Getty Images

Если Мирра пройдёт Боузкову, то во втором круге сыграет либо с полькой Магдой Линетт, либо с японкой Моюкой Учижимой. Эти теннисистки идут в рейтинге 38-й и 63-й соответственно. С Учижимой Андреева-младшая ещё не играла. А вот с Линетт уже успела накопиться довольно приличная история. В первой очной встрече, состоявшейся в Мадриде-2023, победила Мирра — 6:3, 6:3. Через год с небольшим польская теннисистка выбила россиянку из сетки Олимпиады в Париже — 6:3, 6:4. Наконец, в Пекине-2024 Андреева вновь одолела соперницу — 6:1, 6:3.

В случае выхода в третий круг Андреева сразится там с кем-то из четвёрки Магдалена Френх (23) — Анна Блинкова — Полина Кудерметова (Q) — Дарья Сэвилл (WC). По рейтингу вроде как должна проходить Френх, однако нам хотелось бы видеть на этой стадии Блинкову либо Кудерметову-младшую. Из этой четвёрки Мирра играла с Блинковой и с Кудерметовой. В обеих встречах Андреева-младшая не отдала ни сета. В квалификации «Ролан Гаррос» — 2023 Мирра победила Полину (6:1, 6:4), а совсем недавно, в Брисбене-2025, одолела Анну (6:4, 6:4).

Анна Блинкова Фото: Getty Images

Что касается Соболенко, то ей уже в первом круге досталась очень интересная соперница: чемпионка US Open 2017 года, бывшая третья, а ныне 84-я ракетка мира Слоан Стивенс. Американка после того триумфа на домашнем для себя Открытом чемпионате США выиграла лишь один крупный титул, победив в Майами в 2018 году. После этого Стивенс взяла ещё два трофея на турнирах WTA-250: Гвадалахару-2022 и Руан-2024. В личных встречах очевидный перевес у Соболенко: 4-0. Правда, ни один из матчей Слоан не отдала без борьбы. В первых трёх встречах понадобилось играть все три сета, а в последней игре, на «Ролан Гаррос» — 2023, Арине хватило двух партий, но тоже было сложно — 7:6 (7:5), 6:4.

Слоан Стивенс Фото: Getty Images

В случае победы над Стивенс Соболенко во втором круге сыграет либо с Сонай Картал, либо с Джессикой Бузас Манейро. Ни британка, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, ни испанка, 87-я ракетка мира, не должны представлять опасности для белоруски, если, конечно, она будет в форме. С этими теннисистками Арина ещё не встречалась на корте. В третьем круге уже возможна встреча с сеяной, и по жребию потенциальной соперницей Соболенко на этой стадии стала перспективная чешка Линда Носкова, которой всего 20 лет. Два года назад белорусская теннисистка встретилась с Носковой как раз в Австралии, в финале первого турнира в Аделаиде. И завоевала титул — 6:3, 7:6 (7:4).

Линда Носкова Фото: Sarah Reed/Getty Images

Как было сказано, если Андреева и Соболенко выиграют по три матча, то выйдут друг на друга в 1/8 финала. Здесь уже тоже есть своя история. Из предыдущих четырёх встреч с Миррой Арина победила в трёх, не отдав в них ни сета, — дважды на «тысячнике» в Мадриде и совсем недавно — в полуфинале Брисбена (6:3, 6:2). Зато в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 юная россиянка одержала волевую победу — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Наверное, пока это вообще главный успех в карьере Андреевой-младшей — выход в полуфинал «Шлема» дорогого стоит.

Мирра Андреева и Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Начиная с этого момента, сетка у Андреевой и Соболенко становится общей. Тот, кто выиграет вышеописанную «восьмушку», в четвертьфинале может сразиться с Чжэн Циньвэнь (5), с Дианой Шнайдер (12). А может, там окажется Анастасия Павлюченкова (27) или Анастасия Потапова? Есть здесь, наконец, Маркета Вондроушова. Она сейчас не имеет посева на «Шлемах», но не упомянуть её нельзя — чемпионка Уимблдона-2023 всё-таки.

Если Мирра/Арина дойдёт до полуфинала, то там наиболее вероятные соперницы — Кори Гауфф (3) и Джессика Пегула (7). Есть во второй четверти и другие теннисистки, способные выстрелить: Паула Бадоса (11), Елена Остапенко (16), Белинда Бенчич (последние две сойдутся уже в первом круге), Наоми Осака, Каролин Гарсия (и эти две сыграют на старте!). А наиболее вероятные кандидаты на выход в финал из нижней части — Ига Швёнтек (2), Жасмин Паолини (4), Елена Рыбакина (6), Эмма Наварро (8). Здесь же находится и Дарья Касаткина (9), первая ракетка России. Но заглядывать настолько далеко не имеет смысла — сейчас важно правильно настроиться на стартовые матчи.