Битва Медведева и Рублёва близка. Какой путь россияне могут пройти на Australian Open?

До старта Australian Open – 2025 осталось всего ничего. Жеребьёвка проведена, потенциальные соперники известны, подготовка идёт полным ходом.

Лучшие российские теннисисты – Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (9) – по воле жребия и посева попали в одну четверть сетки. Но пути для них сложились совершенно по-разному.

Для Медведева Australian Open станет первым турниром с середины ноября: после Итогового Даниил взял паузу, отказался от участия на World Tennis League и ни разу не вышел на корт по ходу австралийской серии. Именно поэтому делать предположения о форме пятой ракетки мира сейчас непросто.

Ещё никогда Медведев не подходил к Australian Open без выступления на предшествующих ему турнирах: всегда был либо World Tennis League, либо ATP Cup, либо Брисбен, Аделаида или Эр-Рияд. Но в этом году у Даниила появились особые обстоятельства: родился второй ребёнок.

Появление в семье первенца – дочки Алисы – два года назад благоприятно сказалось на теннисисте. Тогда, сразу после появления на свет ребёнка, Медведев выиграл турнир серии ATP-500 в Вене. Может, то же самое он повторит и в Мельбурне в этом году? Всё-таки турнир для Даниила знакомый, в Австралии россиянин трижды доходил до финала.

Вдобавок к личным приятным обстоятельствам Медведеву повезло и с сеткой. В первых кругах уж точно. На старте турнира Даниил сразится с обладателем уайлд-кард и 414-й ракеткой мира Касидитом Самреем. Во втором круге россиянин, вероятно, поборется с финалистом молодёжного Итогового Лёнером Тином (120). Юный американец здорово проявил себя в Джидде, но, кажется, пока опасности для топ-игроков он не представляет.

В третьем круге Медведеву может повстречаться Алексей Попырин (25). Здесь задача для Даниила чуть усложняется. Да, он с комфортным преимуществом ведёт в этом противостоянии (3-1), но последнюю встречу с Алексеем на «Мастерсе» в Париже россиянин проиграл (4:6, 6:2, 6:7 (4:7)).

Даниил Медведев и Алексей Попырин Фото: Julian Finney/Getty Images

Однако самое сложное испытание может поджидать Медведева уже в четвёртом круге. Ведь предельно высока вероятность встретить там Андрея Рублёва.

Один нюанс – для Андрея сетка сложилась значительно тяжелее, чем для Даниила.

Уже в первом круге Рублёв сыграет с квалифаером Жоао Фонсекой. Всё могло бы казаться легко, если б мы не знали, что это за игрок.

Фонсеке 18 лет. Меньше месяца назад он без единого поражения завоевал титул на молодёжном Итоговом, после чего взял «челленджер» и квалификацию AO. Этот молодой и перспективный парень набрал такую космическую форму, что не проигрывает уже 13 матчей подряд! А вот Андрей провёл несколько «выставок» и с командой Falcons победил на World Tennis League, но в Гонконге в первом же круге уступил 57-му номеру рейтинга ATP Фабиану Марожану.

Так что с полной уверенностью ожидать победы Рублёва над Фонсекой пока сложно.

При этом Андрей даже не в лучшей игровой форме может вывезти матч на опыте и во втором круге сразиться с победителем встречи Лоренцо Сонего/Стэн Вавринка. Тоже не самые лёгкие соперники.

В третьем круге Рублёв может столкнуться с Фрэнсисом Тиафо, а вот в четвёртом – выйти на Медведева.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Поединки Андрея и Даниила всегда оказываются непростыми. Во-первых, оба теннисиста играют на топ-уровне и легко свои матчи не отдают. Во-вторых, парни дружат, оттого победа в их противостоянии всегда даётся любому из них чуть труднее, чем во встречах с другими соперниками.

На турнирах «Большого шлема» Рублёв и Медведев встречались трижды, и каждый раз – в четвертьфинале. Матчи на US Open – 2020 и 2023, а также на Australian Open – 2021 остались за Даниилом. Он в целом ведёт в противостоянии с Андреем: 7-2.

Как бы то ни было, встреча Медведева и Рублёва раньше четвертьфинала ТБШ звучит как преступление и неудачный жребий.

Дальше победителю этого матча четвёртого круга предстоит сразиться с Тейлором Фрицем в четвертьфинале, с Янником Синнером в полуфинале и с Александром Зверевым – в решающей битве. И тот, кто успешно пройдёт испытание поединком четвёртого круга, вполне может претендовать на проход до самого финала.

Матчи основной сетки Australian Open стартуют уже в это воскресенье, 12 января. За всеми событиями по ходу этих двух насыщенных недель следите на «Чемпионате».