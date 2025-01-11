Титулы Шараповой, Сафина, Кафельникова, драмы Медведева: рейтинг финалов россиян на AO

За всю историю Открытого чемпионата Австралии было 13 финалов, в котором принимали участие российские теннисисты и теннисистки. Кто-то, как Евгений Кафельников, с первой попытки добивался успеха. Кому-то, как Марии Шараповой, понадобилось два финала, чтобы завоевать титул. Даниил Медведев уже трижды боролся за титул в Мельбурне, но главного трофея у него пока нет. А какой из финалов действительно лучший, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Финалы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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2005 — Марат Сафин (титул)
В 2005-м Сафин завоевал свой второй и последний титул на мэйджорах — после US Open 2000 года. И это после двух досадных поражений в финалах Мельбурна 2002 и 2004 годов! В первом круге россиянин, имевший четвёртый номер посева, разгромил 6:0, 6:2, 6:1 Новака Джоковича, тогда всего лишь 17-летнего квалифаера. Самую знаковую свою победу на том турнире Марат одержал в полуфинале, отыграв 0:1, 1:2 по сетам и матчбол в сумасшедшем противостоянии с Роджером Федерером (1) — 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7. А в решающем матче Сафин одержал ещё одну волевую победу, на сей раз над Ллейтоном Хьюиттом (3) — 1:6, 6:3, 6:4, 6:4.
2008 — Мария Шарапова (титул)
На Australian Open — 2008 Шарапова, которой тогда было 20 лет, завоевала свой третий титул ТБШ из пяти. За весь турнир российская теннисистка не отдала ни сета и повесила соперницам три «баранки», несмотря на то что уровень оппозиции был ого-го какой. О чём говорить, если Марии во втором круге попалась Линдсей Дэвенпорт, которая тогда, правда, уже прошла пик карьеры. После Дэвенпорт Шарапова, имевшая пятый номер посева, не заметила особого сопротивления со стороны Елены Весниной и Елены Дементьевой (11), а в решающих матчах под натиском россиянки пали Жюстин Энен (1), Елена Янкович (3) и Ана Иванович (4) — её Мария обыграла со счётом 7:5, 6:3.
2022 — Даниил Медведев (финал)
Вновь Медведев в финале ТБШ — и вновь в соперниках у него Рафаэль Надаль. На тот момент россиянин, выигравший US Open 2021 года, уже имел победный опыт в финале мэйджора. Путь Медведева (2) по сетке не был простым. Даниилу уже во втором круге достался Ник Кирьос, которого он прошёл в четырёх партиях (7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2). В четвертьфинале Медведев одержал сверхволевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом (7) — 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. В полуфинале пришлось посражаться со Стефаносом Циципасом (4) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Финал с Надалем (6) начался для Медведева лучше не придумаешь: Даниил выиграл первые две партии. Но Надаль невесть откуда нашёл в себе силы перевернуть ситуацию и не пустил соперника к титулу — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
1999 — Евгений Кафельников (титул)
Второй и последний титул Кафельникова на турнирах «Большого шлема» — после «Ролан Гаррос» 1996 года. На Australian Open — 1999 российский теннисист имел 10-й номер посева и за семь матчей лишь раз встретился с сеяным. Было это в четвертьфинале с Тоддом Мартином (15), выигранном Евгением в трёх сетах. При этом тяжелее всего Кафельникову пришлось в 1/8 финала, когда он лишь в пяти партиях прошёл Андрея Павела. А в финале турнира Евгений одержал волевую победу над Томасом Энквистом — 4:6, 6:0, 6:3, 7:6 (7:1).
2004 — Марат Сафин (финал)
Два года спустя Сафин вновь добрался до финала Australian Open, но, как и в 2002-м, уступил в титульном матче. Россиянин не был сеяным, и в турнирной сетке ему попадались почти исключительно американцы. В четвертьфинале Марат выбил Энди Роддика (1) — 2:6, 6:3, 7:5, 6:7 (0:7), 6:4. В полуфинале остановил Андре Агасси (4) — 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 1:6, 6:3. Да и вообще во всех шести матчах Сафин проигрывал как минимум сет и, как следствие, проводил на корте много времени. В финале с Роджером Федерером (2), затратившим значительно меньше сил, шансов не было — 7:6 (7:3), 6:4, 6:2 в пользу швейцарца.
2015 — Мария Шарапова (финал)
Последний финал на турнирах «Большого шлема» в карьере Шараповой, пятикратной чемпионки мэйджоров. Российская теннисистка, имевшая второй номер при посеве, уверенно шла по сетке, отдав за шесть матчей только одну партию. В четвертьфинале Мария не встретила особого сопротивления со стороны Эжени Бушар (7) — 6:3, 6:2. В полуфинале с таким же счётом была обыграна Екатерина Макарова (10). А вот в решающем поединке Шарапова снова не справилась с Сереной Уильямс (1) — 6:3, 7:6 (7:5) в пользу американки.
2024 — Даниил Медведев (финал)
В сезоне-2024 Медведев в третий раз за последние четыре года дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии. В общей сложности россиянин, посеянный третьим, провёл на корте на соревновании более 24 часов. Это рекорд в истории всех турниров «Большого шлема». Финал с Янником Синнером (4) стал четвёртым пятисетовым матчем Даниила на австралийском мэйджоре. До этого он провёл аналогичные встречи с Эмилем Руусувуори, с Хубертом Хуркачем и с Александром Зверевым. В титульном поединке Медведев отчаянно боролся, выиграл первые две партии, но, как и два года назад в финале с Рафаэлем Надалем, уступил — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера.
2021 — Даниил Медведев (финал)
Этот финал стал вторым для Медведева на турнирах «Большого шлема» — после US Open 2019 года. Как и тогда, россиянин потерпел поражение в титульном матче, только в соперниках у него был не Рафаэль Надаль, а Новак Джокович. Россияне вообще сверкнули на том турнире: Андрей Рублёв дошёл до четвертьфинала, где проиграл Медведеву, а квалифаер Аслан Карацев сенсационно пробился в полуфинал. Что касается Медведева, четвёртого сеяного, то он за шесть поединков, предшествовавших финалу, отдал лишь две партии, причём обе — в третьем круге Филипу Краиновичу (28). В полуфинале Даниил не оставил шансов Стефаносу Циципасу (5). Однако в решающем сражении сказался гигантский опыт Джоковича (1) — 7:5, 6:2, 6:2 в пользу серба.
2000 — Евгений Кафельников (финал)
Второй подряд и последний финал Кафельникова на Australian Open. Россиянин, получивший второй номер посева, начал турнир с поражения в первом сете в 1/64 финала, однако затем выиграл 19 партий подряд, включая стартовый сет в титульном матче. В полуфинале Евгений уверенно разобрался с Магнусом Норманом (12) — 6:1, 6:2, 6:4. Однако в финале с Андре Агасси (1) немного не хватило сил — 3:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу американца.
2012 — Мария Шарапова (финал)
Шестой финал ТБШ для Шараповой и третий — на AO. На ранних стадиях Мария, посеянная четвёртой, громила соперниц, однако в четвертьфинале с Сабиной Лисицки (14) наметились небольшие проблемы — 3:6, 6:2, 6:3. В полуфинале с Петрой Квитовой (2) россиянка также проиграла один сет — 6:2, 3:6, 6:4. А вот в финале, в котором соперницей Шараповой была Виктория Азаренко (3), Мария потерпела поражение, причём довольно болезненное — 3:6, 0:6.
2002 — Марат Сафин (финал)
Финал Australian Open 2002 года стал для Сафина вторым на турнирах «Большого шлема» (после победного US Open — 2000). Марат, девятый сеяный, мощно шёл по сетке: в первых трёх встречах он не отдал ни партии, а в четвёртом круге одолел самого Пита Сампраса (8) — 6:2, 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). В четвертьфинале россиянин фактически взял паузу, поскольку Уэйн Феррейра снялся в ходе первого сета, а вот в полуфинале пришлось выложиться на все 100 в матче с Томми Хаасом (7) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 3:6, 6:0, 6:2. В финале Сафин забрал первую партию, но Томасу Юханссону (16) удалось перевернуть ход игры — 3:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:4).
2009 — Динара Сафина (финал)
Сафина трижды играла в финалах турниров «Большого шлема», но до заветного трофея так и не добралась. Второй раз это случилось с ней на Australian Open — 2009. На пути к финалу россиянка, посеянная под третьим номером, провела три трёхсетовых матча, в том числе с Еленой Докич в четвертьфинале (6:4, 4:6, 6:4). В полуфинале Динара обыграла другую россиянку Веру Звонарёву (7) — 6:3, 7:6 (7:4). Однако в финале с Сереной Уильямс (2) у неё не было шансов — 6:0, 6:3 в пользу американки.
2007 — Мария Шарапова (финал)
К Australian Open 2007 года Шарапова подходила в статусе двукратной чемпионки ТБШ, выиграв до этого Уимблдон-2024 и US Open — 2006. Россиянка, посеянная первой, лишь в стартовой игре имела проблемы, но всё же дожала малоизвестную француженку Камиль Пэн — 6:3, 4:6, 9:7. В дальнейшем Мария шла без потери партий, в том числе в полуфинале с Ким Клейстерс (4) — 6:4, 6:2. А вот в решающем противостоянии Серена Уильямс, которая даже не была сеяной, оказалась на голову сильнее — 6:1, 6:2.