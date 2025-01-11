Титулы Шараповой, Сафина, Кафельникова, драмы Медведева: рейтинг финалов россиян на AO

Наши теннисисты и теннисистки 13 раз доходили до решающего матча в Мельбурне. Какой из них запомнился вам больше всего?

За всю историю Открытого чемпионата Австралии было 13 финалов, в котором принимали участие российские теннисисты и теннисистки. Кто-то, как Евгений Кафельников, с первой попытки добивался успеха. Кому-то, как Марии Шараповой, понадобилось два финала, чтобы завоевать титул. Даниил Медведев уже трижды боролся за титул в Мельбурне, но главного трофея у него пока нет. А какой из финалов действительно лучший, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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