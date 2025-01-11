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Australian Open 2025, что сказал россиянин Даниил Медведев о своей подготовке к турниру, кого выделил среди фаворитов

«Ощущение, что провёл одну из лучших предсезонок». Признания Медведева перед стартом АО
Кирилл Плышевский
Пресс-конференция Даниила Медведева
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А ещё Даниил дал комментарий о об игре в вечерней сессии, выделил фаворитов турнира, а также высказался о тандеме Джоковича и Маррея.

Второй год первая ракетка России Даниил Медведев начинает сезон на ТБШ в Мельбурне. Перед вылетом в Австралию чемпион US Open 2021 года в одиночном разряде сообщил о радостном событии: в его семье появился ещё один ребёнок. На старте турнира Даниил сразится с Касидитом Самреем из Таиланда. В преддверии AO-2025 россиянин дал большую пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о своей подготовке к мельбурнскому мэйджору, сравнил тренерское сотрудничество британца Энди Маррея и серба Новака Джоковича с футболистами Лионелем Месси и Криштиану Роналду, обозначил фаворитов соревнований, признался, что не собирается просить организаторов австралийского ТБШ ставить его на более раннее время, высказался о значимости своей позиции в рейтинге, а также ответил на вопрос о своём отношении к рукопожатиям после матчей.

— Добро пожаловать на пресс-конференцию Даниила Медведева. Поздравляем вас, Даниил, с рождением дочери.
— Спасибо.

— Как вы себя чувствуете после прибытия в Мельбурн?
— Чувствую себя отлично в этом прекрасном месте. Очень рад. Это жизнь в туре — в твоей семье родился ребёнок, а на следующий день ты почти сутки летишь в Австралию, где разница во времени 10 часов. Но меня это устраивает. Я всегда говорил, что мне нравится теннис. Люблю путешествовать. Чувствую себя прекрасно перед началом сезона и с нетерпением жду его.

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— Расскажите о своей подготовке в преддверии Открытого чемпионата Австралии — 2025.
— По правде говоря, подготовка была отличной. Не хочется делать слишком громких заявлений, но ощущение, что провёл одну из лучших предсезонок. У меня было довольно много времени. Мы тренировались пять недель, это очень много.

В прошлом году я сделал то же самое — не проводил никаких турниров перед Australian Open. По моему мнению, всё слишком рано начинается. Я не праздную Рождество 25 декабря, однако в России очень важна ночь с 31-го на 1-е — это время, когда приходит Дед Мороз и дарит подарки и т.д.

И в этот момент я хочу быть дома. Не думаю, что буду играть какие-либо турниры перед Australian Open, так как хочу проводить время с семьёй, которая растёт.

Да, сезон начинается слишком рано. Но я отлично себя чувствую, потому что у меня было дополнительное время на тренировочные занятия.

Тренировка Даниила Медведева

Тренировка Даниила Медведева

Фото: Daniel Pockett/Getty Images

— Вы известны в туре как один из лучших специалистов по решению трудных задач. Энди Маррей — тоже. Теперь британец решает их, находясь в тренерской ложе. Вы когда-нибудь задумывались, каково это — быть тренером и пытаться делать то, что вы делаете на корте, сидя в ложе, а не стоя на задней линии? Насколько велика разница? Как вы думаете, как Энди повлияет на Новака Джоковича?
— Влияние на Новака оценить трудно. Проблема быть тренером Новака — в том, что он сам очень силён. Представим, что он выиграет турнир. Это благодаря Энди или из-за силы Новака?

Я считаю, что это отличное партнёрство во всех аспектах, даже в плане энергии, СМИ, развития тенниса. Это здорово. Представьте, что Месси стал бы тренером Криштиану Роналду. Это было бы странно.

Что касается меня в роли тренера, то я понятия не имею, чем буду заниматься после того, как зачехлю ракетку. Это может быть как связанное, так и не связанное с теннисом занятие, что угодно.

Все говорят, что в ложе очень нервничаешь. Ты не можешь контролировать то, что твой игрок делает на корте. Из-за этого тебе тяжелее.

Я испытываю похожее чувство, когда участвую в командных состязаниях. Тебе очень хочется, чтобы сокомандник одержал победу. Когда он совершает ошибку, ты думаешь: «Давай, постарайся». Чувствуешь себя совсем не так, как на корте, поэтому может быть очень интересно.

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— В 2024 году вы много говорили о Яннике Синнере и Карлосе Алькарасе, однако всё равно добрались до финала на австралийском мэйджоре. Вы были довольны, что вам удалось вмешаться в борьбу за титул. Вы всё ещё считаете, что способны вмешаться, или вашу уверенность подорвали результаты в матчах с вышеупомянутыми парнями?
— Я бы сказал, что уверенности чуть меньше. Почему? Потому что в прошлом году, если не брать Australian Open, мне почти не удавалось вмешаться, ведь Карлос и Янник часто меня переигрывали. На многих соревнованиях я далеко проходил по турнирной сетке, однако не мог одержать победу над Синнером и Алькарасом.

Я бы хотел снова вмешаться в борьбу, ведь это означает, что я могу доходить до поздних стадий соревнований и на них побеждать.

На данный момент Синнер и Алькарас явно фавориты, и это нормально. Я пытаюсь что‑то придумать, и посмотрим, получится ли это. В прошлом году было недостаточно то, что я делаю в матчах с ними, так что я постараюсь что‑то улучшить.

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— Если возвращаться снова к прошлому году, можно вспомнить, как вы начали турнир с невероятно позднего завершения поединка. С учётом этого факта и того, что это означало для вас в течение следующих нескольких дней или даже, возможно, до конца Australian Open, будете ли вы просить не ставить ваши встречи последним запуском в вечерних сессиях?
— Нет, для меня так нормально. Наверное, мне больше нравится играть чаще вечером, чем утром. Предпочту даже выйти вторым запуском после семи вечера, чем начинать в 11 часов. Мне очень не повезло с тай-брейком. Счёт на решающем тай-брейке был, по-моему, 22-20 (речь идёт о матче второго круга AO-2024 между Еленой Рыбакиной и Анной Блинковой. — Прим. «Чемпионата»). Это было что-то безумное. Я даже не помню точный счёт. Это было похоже на 40-минутный тай-брейк. Мне очень не повезло. Мой поединок тоже был затяжным, что могло быть и случилось.

Для меня нормально играть вторым запуском после семи вечера. Моё личное мнение: вечерние противостояния должны начинаться в шесть, в таком случае не будет данной проблемы, тогда я закончил бы не в 3.30, а в 2.30 — это большая разница. Но это нормально. Я не буду просить, потому что не хочу играть в 11 утра, лучше вечером.

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— Порассуждайте на тему значимости своей позиции в рейтинге ATP. Вы ставите себе цели относительно того, где хотите оказаться к концу года?
— Я где-то посередине. Рейтинг важен, потому что он буквально показывает, как вы выступили в году. У Янника был невероятный прошлый сезон, и он номер 1, заслуженно.

Мой рейтинг показывает, что в прошлом году я был не в лучшей форме, потому что в некоторые годы я финишировал выше, а другие ребята были лучше меня. Мне всё равно, буду ли я после этого турнира четвёртым, третьим или шестым. Даже если я выйду в финал, я, вероятно, буду только четвёртым.

Я стараюсь делать всё возможное, и рейтинг это покажет. Но я не гонюсь за ним, потому что иначе я бы играл больше турниров в прошлом году, возможно, набрал бы больше очков на турнирах категории ATP-250 или ATP-500. Нужно лучше играть, чтобы быть выше в рейтинге.

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— Ник Кирьос активно критикует Янника Синнера после того, как по ходу минувшего сезона стало известно о допинговом деле итальянца. Разрушают ли гармонию в раздевалке подобные противостояния игроков?
— Мне трудно сказать, так как я здесь полтора дня, а все, кто встречался со мной до этого момента, поздравляли меня, так что у меня сплошная гармония в раздевалке (улыбается).

И я ещё не видел Ника. На самом деле будет интересно посмотреть, если они пересекутся с Янником, как это пройдёт и какой будет обстановка. А если нет, думаю, это зависит в итоге от того, что с какими-то теннисистами ты общаешься больше, с какими-то – меньше.

Знаете, с кем-то вы улыбаетесь и дружите, с кем-то просто обмениваетесь приветствием. Не думаю, что из-за такого, давайте назовём это претензиями или разногласиями между двумя, тремя или четырьмя игроками, изменится атмосфера всей раздевалки. Я не видел никаких изменений.

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— Расскажите, что вы думаете о недружелюбных рукопожатиях после матчей и напряжении в игре между противниками.
— Во время матча я об этом не думаю. Не думаю об этом в игре (улыбается).

Конечно, такое порой случается при рукопожатии, может проявиться или нет какая-то реакция с твоей или другой стороны.

Я считаю, что все мы, теннисисты, должны быть, наверное, чуть более открытыми к таким холодным рукопожатиям, пусть лично мне и импонирует стиль Новака. Когда я был моложе, я всегда восхищался им. На корте он может быть коварным, даже немного жёстким по отношению к своей команде.

Но не к сопернику. Как только матч заканчивается, он говорит себе: всё сделано, битва окончена. Он всегда поздравляет соперника, независимо от того, выиграл или проиграл, всегда улыбается. Мне это нравится.

В то же время я могу понять некоторых людей. Когда проигрываешь, то расстраиваешься, не хочешь улыбаться своему сопернику, который только что тебя победил.

Нормально отношусь к обеим ситуациям, но я предпочитаю обмениваться тёплыми рукопожатиями.

Новак Джокович и Даниил Медведев

Новак Джокович и Даниил Медведев

Фото: Sarah Stier/Getty Images

— Почему вам не нравится играть в 11 утра по местному времени? Вы сказали, что предпочли бы выйти на корт в два часа?
— Я больше вечерний человек. Мне не нравится рано вставать. Я много делаю для тренировок, потому что это не делает ваш день короче, но, если ваша тренировка в 12:00, вы знаете, что ваш день будет до восьми вечера. Если ваша первая тренировка в 10:00, по крайней мере, это всё ещё 6:00 вечера. Это важно для вечернего времени, времени с семьёй и так далее.

Когда это теннисный матч, это другая история. Я на самом деле играю хуже, когда выхожу на корт в 11:00 по местному времени. Это снова то, о чём я тоже думал в этом году, постараюсь это изменить, но я определённо чувствую себя лучше, когда играю вечером.

Соревнования в основных сетках Australian Open начнутся 12 января. У мужчин титул защищает Янник Синнер, у женщин действующей чемпионкой является Арина Соболенко. Турнир завершится 26 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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