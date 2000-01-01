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Суперкомпьютер назвал победителя AO — 2025
Суперкомпьютер назвал победителя AO — 2025
Перед стартом Australian Open — 2025 суперкомпьютер Opta сделал прогноз на победителя мужского турнира. У кого больше всех шансов на титул?
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Новак Джокович
Новак Джокович
Шансы серба на победу оцениваются в 3,54%, а на выход в финал — в 7,27%.
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Вероятность россиянина взять титул — 3,87%, а попасть в финал — 6,75%.
Джек Дрейпер
Джек Дрейпер
Шансы британца на победу — 3,92%, а на выход в финал — 7,93%.
Тейлор Фриц
Тейлор Фриц
Вероятность американца взять титул — 4,94%, а попасть в финал — 8,53%.
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас
Шансы испанца на победу — 5,35%, а на выход в финал — 9,84%.
Александр Зверев
Александр Зверев
Вероятность немца взять титул — 7,30%, а попасть в финал — 13,44%.
Янник Синнер
Янник Синнер
Шансы итальянца на очередную победу — 24,08%, а на выход в финал — 32,35%.
Суперкомпьютер сделал прогноз на победителя Australian Open — 2025
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