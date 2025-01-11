Рыбакина скучает по скандальному тренеру и крайне возмущена, что её за это осуждают

Шестая ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина в начале года удивила теннисную общественность сообщением о возвращении в свою команду скандального тренера Стефано Вукова. Елена уволила Вукова перед US Open – 2024, после чего хорвата обвиняли в жёстком обращении с теннисисткой.

Недавно The Athletic сообщил, что WTA продолжает расследование в отношении Вукова, которому сейчас не выдают аккредитации на турниры женской ассоциации и «Большие шлемы». При этом Елена просит снять все санкции со Стефано и даже думает о возможном бойкоте, если хорвату не позволят с ней работать.

Рыбакина публично вступилась за Вукова на пресс-конференции перед стартом Australian Open, где её тренером пока будет Горан Иванишевич.

«Что я могу сказать о ситуации с Вуковым, его роли в команде и возможностях работы с ним в будущем? Не хочу много рассказывать о будущем. Как я и говорила раньше, я не согласна с многими вещами, которые WTA делает касательно моих отношений со Стефано. Я никогда на это не жаловалась. Всегда говорила, что он никогда не обращался со мной плохо. Вот и всё. Сейчас я не хочу больше об этом говорить. Хочу сконцентрироваться на матчах здесь», — заявила Рыбакина.

Елена Рыбакина на пресс-конференции перед Australian Open Фото: Robert Prange/Getty Images

Елена действительно никогда не жаловалась на абьюз со стороны Вукова. Но теннисистка из Казахстана уволила хорвата без объяснения причин, а затем не играла более двух месяцев. Официально – из-за травмы спины, однако СМИ писали о тяжёлом психологическом состоянии Рыбакиной. Назначение на пост нового тренера Горана Иванишевича, ранее выигравшего девять турниров «Большого шлема» с Новаком Джоковичем, выглядело свидетельством того, что Елена хочет начать всё с чистого листа и забыть о предыдущем наставнике.

Рыбакина в течение нескольких месяцев не опровергала резонансные публикации о Вукове, а WTA явно не просто так открыла расследование и отстранила хорвата. Елену в сложный период поддерживали легенды тенниса Крис Эверт, Энди Роддик, Ренне Стаббс, Ким Клейстерс, Пэм Шрайвер и другие. Теннисистка долгое время не просила их замолчать, но, вероятно, сейчас она уладила все разногласия с Вуковым и хочет вернуть его в свою команду.

На пресс-конференции перед AO довольно жёстко прошлась по 22-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» в паре и миксте ныне работающей с Донной Векич тренером Пэм Шрайвер.

«Понимаю ли я, почему тренеры комментируют мою ситуацию и почему они ей обеспокоены? Я знаю, что один из тренеров – это Пэм Шрайвер. Я не знакома с ней лично, она никогда ко мне не подходила и не говорила со мной. Я знаю её историю, это грустно, но это не значит, что другие игроки сталкиваются с теми же проблемами. Она меня не знает, а я не знаю её. Не думаю, что честно давать такие комментарии. Особенно когда ты действующий тренер, комментатор, журналистка и так далее. Конечно, это неидеальная ситуация. Я не рада происходящему.

Особенно когда некоторые тренеры продолжают давать комментарии. И люди, которые не так близки к миру тенниса, видят их, подхватывают и делают из всего еще большее шоу. Это нечестно. А моя цель здесь – сосредоточиться на матчах. Этим я и займусь. Какая будет роль у Стефано на этом турнире? Я не буду больше об этом говорить, потому что со стороны WTA нет ясности по ситуации», — подчеркнула Рыбакина.

Пэм Шрайвер Фото: Roy Rochlin/Getty Images

Шрайвер критиковала Вукова ещё до его скандального увольнения из команды Рыбакиной прошлым летом. В частности, американка выражала недовольство, когда тот периодически грубо кричал на Елену прямо во время матчей. А после ухода Стефано американка вовсе едва ли не чаще остальных негативно о нём высказывается. Сейчас Рыбакина ясно дала понять, что поддержка со стороны Шрайвер ей не нужна и она вообще не считает её слова помощью, а наоборот, скорее воспринимает как помеху для снятия бана с Вукова и возвращения хорвата в свою команду.

Рыбакина сказала, что «знает историю» Шрайвер. Вероятно, речь о том, что у американки во время игровой карьеры были непростые отношения с её австралийским тренером Доном Кэнди. Пэм начала работать с Кэнди, когда ей было девять. В 17 лет она закрутила с роман с тренером, хотя тот был старше на 33 года. Кэнди изменял своей жене с подопечной. Шрайвер не обвиняла Кэнди в домогательствах, но признала, что связь с ним оказала на неё влияние в психологическом плане, она испытывала чувство вины перед его женой Элейн.

«Это создало определённые модели поведения, которые впоследствии повторялись: моё постоянное влечение к мужчинам постарше и трудности в понимании того, как поддерживать здоровые границы. Я считаю, что ненормальные отношения с тренерами распространены в спорте в целом. Но особенно хорошо мне известна ситуация в теннисе. Я видела десятки случаев за четыре с небольшим десятилетия в качестве игрока и комментатора. Каждый раз, когда я слышу о теннисистке, которая встречается со своим тренером, или вижу, как мужчина-физиотерапевт работает над женским телом в спортзале, это заставляет меня насторожиться. Лучший способ защитить своих подопечных — провести с ними образовательный процесс до того, как они придут в тур. То же самое касается и других обладателей сертификатов: физиотерапевтов, фитнес-тренеров и так далее.

Необходимо очень чётко обозначить: такие отношения недопустимы, и для тех, кто перейдёт черту, будут последствия», — говорила Шрайвер в интервью Daily Telegraph в 2022 году.

18-летняя Пэм Шрайвер со своим тренером Доном Кэнди в 1980 году Фото: Antonin Cermak/Getty Images

Шрайвер уволила Кэнди, когда ей исполнился 31 год. При этом продолжала поддерживать связь с ним в качестве консультанта. И даже после окончательного разрыва с австралийцем Пэм действительно обращала внимание на более возрастных мужчин. Её первый муж адвокат Джо Шапиро был старше на 16 лет, а второй актёр Джордж Лезенби (известен по роли Джеймса Бонда в фильме «На секретной службе Её Величества) и вовсе на 23 года.

Случай Рыбакиной нельзя назвать идентичным, поскольку нет свидетельств романтических отношений Елены и Вукова, кроме теорий в Сети. Хотя какая-то схожесть просматривается. Рыбакина убрала Стефано из своей команды, но продолжила с ним общаться. А теперь вообще требует у WTA закрыть расследование, чтобы он мог вернуться в её команду.

Дело 37-летнего Вукова далеко от завершения, так что Рыбакиной предстоит пережить ещё много непростых моментов. Но одно можно сказать точно – Елена в 25 лет сама понимает, что лучше для неё. Она прямо сказала, что не нуждается в поддержке Пэм Шрайвер и других легенд, к чему те должны отнестись с уважением.