Первая соперница Мирры на AO полтора года назад угодила в скандал. Кто такая Мари Боузкова

Женский чешский теннис переживает сейчас хорошие времена. Барбора Крейчикова и Маркета Вондроушова выигрывают турниры «Большого шлема», Каролина Мухова выходит в финалы, быстро прогрессирует 20-летняя Линда Носкова. В топ-50 рейтинга WTA находятся сразу семь представительниц этой небольшой страны. Столько же у США, больше — только у России (8). Одной из чешек, за выступлениями которой имеет смысл следить, является Мари Боузкова, первая соперница Мирры Андреевой на Australian Open — 2025.

Юной Боузкову уже не назовёшь, всё-таки ей уже 26 лет. Мари пребывает в тени тех же Крейчиковой и Вондроушовой, потому как выступает не столь успешно, как Барбора и Маркета, и в настоящий момент является 42-й ракеткой мира. Хотя нельзя исключать, что в любой момент в карьере той или иной теннисистки может случиться прорыв, особенно после блестящего сезона-2024 в исполнении 28-летней Жасмин Паолини. По юниорам-то Боузкова оправдывала ожидания и выиграла US Open — 2014 среди девушек.

В следующем сезоне Мари дебютировала в профессиональном туре, но тут уровень конкуренции неизмеримо выше, и прогресс, как это часто бывает, замедлился. В топ-100 Боузкова прорвалась лишь в 2019 году. Первый финал случился у неё в 2020-м, а первого титула пришлось ждать аж до июля 2022-го. Кстати, тот трофей, завоёванный в родной Праге, так пока и остаётся единственным во взрослой карьере Мари.

Мари Боузкова в 2022 году Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Специализация Боузковой — это всё-таки одиночный теннис. Однако в парном разряде она выступает, как ни странно, даже успешнее. В одиночке лучший результат чешки в рейтинге WTA — 24-я строчка, а в паре она была 15-й ракеткой мира. И парных титулов у неё целых пять, в том числе «тысячник» в Пекине в 2023 году. Эти пять трофеев Мари завоевала с тремя разными напарницами, что свидетельствует о её умении при необходимости перестраивать игру в зависимости от того, кто оказывается рядом на корте. Да и на «Шлемах» у Боузковой в паре уже имеется выход в полуфинал (Уимблдон-2023) и ещё три четвертьфинала, а в одиночке она лишь однажды добралась до четвертьфинала (Уимблдон-2022).

Но в матче с Андреевой парные навыки Боузковой вряд ли будут иметь значение. Сама чешка говорит, что считает своими сильными сторонами умение быстро двигаться по корту и мощные удары с отскока. Кроме того, Мари, по её словам, в состоянии успешно играть на любом покрытии, хотя предпочитает хард. А её кумиры в теннисе — Пит Сампрас и Рафаэль Надаль. «Мне всегда нравилась игра Пита Сампраса. А из нынешних игроков мне нравится игра Надаля из-за его великолепного движения на площадке и желания выкладываться на 100% в каждом матче», — цитирует спортсменку Tennis & Co.

Чем ещё известна Боузкова? Чешская теннисистка уже давно запомнилась болельщикам тем, что использовала огромную бутылку для питьевой воды. Тут уместнее не рассказывать, а просто показать:

Мари Боузкова и её бутылка Фото: Кадр из трансляции

История появления этого аксессуара весьма любопытна. Боузкова ещё в детстве, тренируясь в академии Ника Боллетьери во Флориде, попросила родителей купить ей такую бутылку, потому что она отлично справлялась с задачей охлаждения воды — точнее, не давала ей нагреваться. А в условиях жаркого и влажного климата Флориды это очень важно. «Да, мы купили её у какой-то девушки, которая просто тренировалась там. Я пила из этой бутылки около трёх лет, а потом, не знаю, всегда просто искала её на Amazon и просто покупала новую бутылку. Сейчас, честно говоря, не могу представить себе игру без бутылки. Она просто стала частью меня», — приводит слова Мари, сказанные в 2019 году, пресс-служба WTA.

Вот ещё характерный штрих, не имеющий отношения к теннису, но довольно показательный. Боузкова понимает, что теннисная карьера рано или поздно завершится, и потому ответственно относится к образованию. В 2022 году Мари получила степень бакалавра в Восточном университете Индианы в области делового администрирования со специализацией в области спортивного маркетинга и менеджмента. «Меня интересовала эта программа, потому что я считаю, что она полезна в самых разных профессиях. Это оставляет дверь открытой для всего, чем я хотела бы заниматься в будущем.

Мари Боузкова Фото: Chris Hyde/Getty Images

Одна из моих мотиваций в карьере — вдохновлять и общаться с детьми посредством тенниса. Поэтому я хотела бы однажды открыть собственную теннисную академию, в которой я смогу использовать свои знания, полученные в процессе обучения. Я изучала спортивный маркетинг и менеджмент, потому что мне была интересна эта тема. Но на данный момент у меня нет конкретных целей в этой области», — приводит слова Боузковой официальный сайт университета.

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Полтора года назад, на «Ролан Гаррос» — 2023, Боузкова оказалась вовлечена в скандальную историю. В парном матче 1/8 финала одна из соперниц случайно попала мячом в болгёрл. Девочка испугалась и расплакалась, судья на вышке вынес предупреждение, однако чешку и её напарницу Сару Соррибес-Тормо это не устроило. Они стали настаивать на дисквалификации. Вскоре на корте появился супервайзер, и после долгих обсуждений соперницы Боузковой и Соррибес-Тормо были дисквалифицированы.

Боузкова впоследствии рассказала, как относится ко всей этой истории. «Я бы сказала, что и сейчас бывают эмоциональные дни, когда ты делишься чем-то, а потом люди гонят хейт насчёт того инцидента. Мне всё ещё очень тяжело, потому что я никогда не была в такой ситуации, когда чувствую, что я плохой человек.

Мы не хотели, чтобы наши соперницы получили дисквалификацию. Вот почему всё это так печально. Люди думают, что ты на чём-то настаиваешь, в то время как речь идёт всего лишь о соблюдении правил. Нам, спортсменам, тяжело. Мы выставляем себя напоказ в социальных сетях, и очень легко неправильно истолковать, когда что-то становится вирусным. Повлиять на это мы не в состоянии», — цитирует Мари Tennis.com.

Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA) выпустила тогда заявление, в котором фактически заступилась за дисквалифицированных спортсменок, упомянув некие «внешние влияния», то есть в данном случае призывы Боузковой и Соррибес-Тормо дисквалифицировать соперниц, хотя впрямую так не утверждалось. «Они не имели в виду меня и Сару. Они хотели сказать, что, если бы мяч попал в девушку или парня постарше, он бы не плакал; именно это они пытались донести.

Никто не сделал заявления относительно нас и реакции, которую мы испытали. Мы пошли к судье после матча, и он сказал нам, что матч не мог закончиться по-другому, что многим людям трудно принять. И он сказал нам, что, если у кого-то есть вопросы, они могут поговорить с ним. Но какой фанат тенниса может обратиться напрямую к судье «Ролан Гаррос»? Его нет в соцсетях.

Сейчас очень легко сказать, что я не должна была ничего говорить или смеяться, даже на секунду. Хотя наш смех не имел никакого отношения к их дисквалификации… Очень просто сидеть в телефоне и комментировать: почему ты так себя вела? То, что она [соперница] сделала, противоречило правилам. Я бы никогда не желала, чтобы они получили дисквалификацию, но так уж вышло», — рассуждает чешка.

В матче Боузковой и Андреевой-младшей, надеемся, обойдётся без скандалов. Россиянке более чем по силам пройти чешку. Эксперты считают, что вероятность победы 17-летней теннисистки составляет примерно 74%. Пожелаем Мирре удачи перед новым стартом на ТБШ!

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 12 по 26 января. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».