Мирра vs Соболенко и Медведев vs Рублёв. 10 причин следить за Australian Open — 2025

Первый в сезоне «Шлем» стартует в воскресенье, 12 января. На нём традиционно собрались практически все сильнейшие теннисисты и теннисистки последних лет. Действующими чемпионами являются первые ракетки мира Янник Синнер и Арина Соболенко.

Три арены с раздвижными крышами

Australian Open – самый молодой из четырёх турниров «Большого шлема», но и он уже проводится в 113-й раз. И это без учёта двух перерывов на I и II Мировые войны. Первый розыгрыш был проведён в 1905 году, и поначалу турнир кочевал по разным городам Австралии и даже Новой Зеландии. Лишь в 1972 году Australian Open окончательно обосновался в Мельбурне. Поначалу это был пригород Мельбурна – Куйонг, где и сейчас проходят показательные турниры, а с 1988-го турнир проводится в нынешнем месте – Мельбурн-Парке, который ранее именовался Флиндерс-Парк. Сразу три главные арены комплекса оснащены раздвижными крышами – имени Рода Лэйвера (14 820 зрителей), Джона Кейна (10 300) и Маргарет Корт (7500). А это значит, что даже в самый дождливый и знойные день как минимум 12 матчей (по четыре на каждой из трёх арен) будут проведены в любом случае.

Арена турнира с раздвижной крышей Фото: Julian Finney/Getty Images

Особый австралийский хард

Организаторы Australian Open всегда старались идти в ногу со временем, применяя различные технологические новинки. В 1988 году турнир поменял покрытие с травы на хард, который стал полигоном для экспериментов. Поначалу хард получался тягучим и вязким, что приводило к затяжным розыгрышам и матчам. Но постепенно покрытие ускорялось, и по целому ряду специальных показателей оно уже обгоняет корты на US Open. Более всего австралийский хард подходил Новаку Джоковичу, который успел завоевать здесь титул аж 10 раз.

Последний шанс Джоковича догнать Маргарет Корт?

В Австралии никто не может сравниться по количеству побед с Маргарет Корт (11). Если же брать в расчёт только Открытую эру в теннисе – то тут вне конкуренции Новак Джокович (10). Причём серб теоретически мог сравняться с австралийской легендой уже сейчас, если бы его не депортировали в 2022 году с Зелёного континента за нарушение антиковидных правил, действовавших тогда. А в 2023-м серб и вовсе не завоевал ни одного «Шлема», остановившись на отметке 24. Столько же побед на мэйджорах у Корт. Причём некоторые эксперты предрекают Новаку скорое завершение карьеры на фоне быстро прогрессирующих молодых оппонентов – Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Но согласится ли с этим сам Джокович, который взял себе в тренеры ровесника и многолетнего конкурента – Энди Маррея?

Счастливое место для российских чемпионов

Australian Open – довольно удачный ТБШ для российских теннисистов. Здесь свои вторые мэйджоры выиграли Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). Мария Шарапова в 2008 году сделала третий шаг к карьерному «Шлему». Даниил Медведев трижды добирался до финала, правда, во всех случаях проиграл – Новаку Джоковичу (2021), Рафаэлю Надалю (2022) и Яннику Синнеру (2024). Всего россияне добирались до финалов одиночных разрядов аж 13 раз. В паре и миксте побед было тоже очень много. Отличились Анна Курникова, Светлана Кузнецова, Вера Звонарёва, Андрей Ольховский, Елена Бовина, Елена Лиховцева и Елена Веснина. По юниорам чемпионами Australian Open становились Ксения Первак, Елизавета Куличкова, Анастасия Павлюченкова, Роман Сафиуллин и Алина Корнеева.

Медведеву придётся защищать свои позиции

На ТБШ традиционно разыгрывается очень много рейтинговых очков, а следовательно, по итогам соревнований могут быть серьёзные подвижки в табели о рангах. Сложнее придётся тем, кто преуспел в прошлом году, особенно Даниилу Медведеву, которому предстоит защищать 1300 очков за финал. В случае неудачи россиянин может откатиться ближе к концу первой десятки. А при цепи случайных совпадений результатов у его преследователей Даниил даже в теории может выпасть из десятки. А вот лидерству Янника Синнера пока ничего не угрожает – уж больно большой отрыв он сформировал от всех остальных.

Швёнтек готова обогнать Арину Соболенко

Прошлогодняя чемпионка Арина Соболенко может пропустить на первое место Игу Швёнтек из Польши. После сгорания прошлогодних рейтинговых баллов белоруска будет отставать на 300 с лишним очков, и её спасёт только титул или ранний сход соперницы. Есть теоретические шансы стать первой ракеткой мира и у Кори Гауфф, но для этого американка должна завоевать титул, а её соперницы – дружно провалиться.

Арина Соболенко Фото: Kelly Defina/Getty Images

Битва за рекордный призовой фонд

Australian Open в очередной раз увеличил призовой фонд – на сей раз – до 96,5 млн австралийских долларов. Это на 10 млн больше, чем год назад. Прибавка составила 11,56%. Любопытно, что по сегодняшнему курсу призовой фонд равен US $ 59,77, а год назад он был почти таким же – US $ 58,13 млн. Чемпионы в одиночном разряде, мужском и женском, получат по AUS $ 3,5 млн (около US $ 2,17 млн или 218,57 млн рублей), а финалистам достанется по AUS $ 1,9 млн. Но это всё же далеко от рекордных показателей 2020 года – AUS $ 4,12 млн и AUS $ 2,065 млн соответственно. Тогда, в доковидный период, призовые распределялись совсем в другом процентном соотношении – с уклоном в сторону тех, кто прошёл далеко по сетке.

Две пары сестёр из России

Россию в одиночных сетках Australian Open – 2024 представляют 18 игроков. У мужчин участников пять – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (9), Карен Хачанов (19), Роман Сафиуллин и Павел Котов. У женщин сыграют 13 россиянок – Дарья Касаткина (9), Диана Шнайдер (12), Анна Калинская (13), Мирра Андреева (14), Людмила Самсонова (25), Екатерина Александрова (26), Анастасия Павлюченкова (27), Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова, Эрика Андреева и Полина Кудерметова (Q). Отметим, что Россию в сетке представляют сразу две пары сестёр – Андреевы и Кудерметовы. Причём для Эрики это дебют на Australian Open.

Медведев может сразиться с Рублёвым уже в четвёртом круге

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (5) попал в половину сетки к Яннику Синнеру (1) и в четверть с американцем Тейлором Фрицем (4). С Синнером в четвертьфинале может сыграть Алекс де Минор (8). В нижней части могут образоваться такие сочетания: Новак Джокович (7) – Карлос Алькарас (3) и Каспер Рууд (6) – Александр Зверев (2). Ещё один россиянин – Андрей Рублёв (9) – оказался в одной восьмушке с Медведевым, так что нас может ждать российское дерби уже в четвёртом круге. На а в стартовом раунде Медведев встретится с Касидитом Самреем из Таиланда (WC), Рублёв – с бразильцем Жоао Фонсекой (Q), Карен Хачанов (19) – с Адрианом Маннарино, Павел Котов – с португальцем Жайме Фарией (Q), а Роман Сафиуллин – с Танаси Коккинакисом из Австралии.

Мирра Андреева идёт на Арину Соболенко

Представительницы топ-8 посева в женской сетке распределились так: Арина Соболенко (1) – Чжэн Циньвэнь (5), Кори Гауфф (3) – Джессика Пегула (7), Елена Рыбакина (6) – Жасмин Паолини (4), Эмма Наварро (8) – Ига Швёнтек (2). Отметим, что из 13 россиянок только двум достались сеяные соперницы: Полина Кудерметова (Q) сыграет с Магдаленой Френх (23) из Польши, а Камилла Рахимова в российском дерби померится силами с Людмилой Самсоновой (25). Отметим, что юной Мирре Андреевой (14) досталась непростая чешка Мари Боузкова.

Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open – 2025. Турнир пройдёт в Мельбурне с 12 по 26 января. Все подробности – на «Чемпионате».