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Мирра Андреева, Потапова, Котов, Павлюченкова: онлайн-трансляция Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Мирра рвётся во второй круг Australian Open — 2025! Также играют Потапова и Котов. LIVE!
Даниил Сальников
Australian Open — 2025. LIVE
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На первом в сезоне «Шлеме» в воскресенье начинается первый круг. На кортах появятся и пятеро россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В воскресенье, 12 января, начнётся первый круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Мирра Андреева (14-й номер посева), Анастасия Павлюченкова (27), Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Павел Котов. Также в этот день проведут свои первые встречи несколько представителей топ-10 посева – Александр Зверев (2), Каспер Рууд (6), Арина Соболенко (1) и Чжэн Циньвэнь (5). Следите за подробностями!

Australian Open – 2025. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Australian Open (м). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Жайме Фария
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Тамара Зиданшек
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Сэвилл
Австралия
Дарья Сэвилл
Д. Сэвилл

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Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Расписание воскресенья

В воскресенье ожидается интересный игровой день, в котором среди прочих выступит и 5 россиян.

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