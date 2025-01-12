Мирра рвётся во второй круг Australian Open — 2025! Также играют Потапова и Котов. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В воскресенье, 12 января, начнётся первый круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Мирра Андреева (14-й номер посева), Анастасия Павлюченкова (27), Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Павел Котов. Также в этот день проведут свои первые встречи несколько представителей топ-10 посева – Александр Зверев (2), Каспер Рууд (6), Арина Соболенко (1) и Чжэн Циньвэнь (5). Следите за подробностями!
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Расписание воскресенья
В воскресенье ожидается интересный игровой день, в котором среди прочих выступит и 5 россиян.
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