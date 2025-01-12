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Сможет ли Даниил Медведев выиграть на Australian Open 2025, всё главное о россиянине

Последний шанс Медведева? Россиянин трижды был в шаге от титула на Australian Open
Павел Панышев
Даниил Медведев
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Даниилу давно пора завершить начатое дело.

Australian Open – второй по значимости мэйджор для Даниила Медведева. Россиянин трижды играл в финале главного для себя «Шлема» – US Open, единожды одолев Новака Джоковича и по разу уступив сербу и Рафаэлю Надалю. Также три раза Медведев добирался до решающих матчей в Мельбурне, но не победил ни в одном из них. И если финал Джоковичу в 2021 году проигран без шансов, то с Надалем в 2022 году и Синнером в 2024-м Даниил отдал свои встречи, ведя в обеих матчах 2:0 по сетам.

В феврале нынешнего года Медведеву исполнится 29 лет – возраст для теннисиста далеко не критический, но намекающий на то, что времени на раскачку уже нет, так что разбрасываться возможностями наконец-то выиграть в Австралии попросту нельзя. Алькарас, Синнер объективно уходят в отрыв: они молоды, хорошо готовы физически и обладают огромным талантом. В ближайшее время может выстрелить юный Фонсека с потрясающим форхендом, на подходе есть и другие перспективные атлеты.

Медведев — о своём положении в туре:
Даниил Медведев — о рейтинге: я где-то посередине. Нужно играть лучше, чтобы быть выше

Даниил объективно недотягивает по таланту и уровню физической подготовки до праймовых Джоковича, Федерера или Надаля, которые выигрывали «Шлемы» в зрелом возрасте и долгое время держались на теннисном олимпе. Недотягивает он и до Алькараса с Синнером – новых звёзд современности на долгие годы вперёд. Именно поэтому своё россиянину надо забирать прямо сейчас, без замедлений и отлагательств.

«По правде говоря, подготовка была отличной. Не хочется делать слишком громких заявлений, но это была одна из моих лучших предсезонок. У меня было довольно много времени. Мы тренировались пять недель, это очень много. В прошлом году я сделал то же самое — не проводил никаких турниров. На мой взгляд, сезон начинается чересчур рано. Но я чувствую себя прекрасно, потому что это даёт мне добавочное время для тренировок. Думаю, мы увидим много интересного от меня», — рассказал сам Медведев о подготовке к стартующему турниру.

Даниил Медведев на Australian Open

Даниил Медведев на Australian Open

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Россиянин, без сомнений, спортсмен топ-уровня, но на завершающей стадии ему регулярно чего-то не хватает. Он может сыпать двойными, сильно просесть физически при длительном матче (вспомните прошлогодний финал с Синнером), начать нервничать и срываться на судьях или тренере. Важно быть максимально готовым ментально и физически, уверенно подавать первым мячом, показывать свой класс на задней линии: только так получится взять вожделенный титул на Australian Open.

Теннисные болельщики заметили интересную деталь: Даниил, в отличие от других отечественных теннисистов, пропустил всю австралийскую серию турниров до стартующего в Мельбурне «Шлема». Причин здесь сразу несколько.

В семье Медведева родился второй ребёнок:
Медведев стал отцом во второй раз! После рождения первого ребёнка он взял крупный титул
Медведев стал отцом во второй раз! После рождения первого ребёнка он взял крупный титул

Конечно, команда Медведева, прекрасно зная про слабые стороны игрока, постаралась исключить всю лишнюю физическую нагрузку, чтобы подвести человека к важному соревнованию в максимальной готовности, а не тратить силы и, не дай бог, не получить повреждение где-нибудь в Брисбене. Вторая причина – недавнее пополнение в семье Дани, который теперь вместе с супругой Дашей будет воспитывать двух детей.

Кстати, вполне возможно, что именно из-за ожидания второго ребёнка (эмоции и мысли направлялись по большей части в это русло) прошлый сезон получился для Медди неудачным: ни одного выигранного турнира. Теперь пришло время возвращать утерянные ранее позиции. Главное, не создавать самому себе лишние трудности: сетка достаточно непростая, а уже в 1/16 финала маячит встреча с хозяином австралийских кортов Алексеем Попыриным.

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Новости. Теннис
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