Последний шанс Медведева? Россиянин трижды был в шаге от титула на Australian Open

Australian Open – второй по значимости мэйджор для Даниила Медведева. Россиянин трижды играл в финале главного для себя «Шлема» – US Open, единожды одолев Новака Джоковича и по разу уступив сербу и Рафаэлю Надалю. Также три раза Медведев добирался до решающих матчей в Мельбурне, но не победил ни в одном из них. И если финал Джоковичу в 2021 году проигран без шансов, то с Надалем в 2022 году и Синнером в 2024-м Даниил отдал свои встречи, ведя в обеих матчах 2:0 по сетам.

В феврале нынешнего года Медведеву исполнится 29 лет – возраст для теннисиста далеко не критический, но намекающий на то, что времени на раскачку уже нет, так что разбрасываться возможностями наконец-то выиграть в Австралии попросту нельзя. Алькарас, Синнер объективно уходят в отрыв: они молоды, хорошо готовы физически и обладают огромным талантом. В ближайшее время может выстрелить юный Фонсека с потрясающим форхендом, на подходе есть и другие перспективные атлеты.

Даниил объективно недотягивает по таланту и уровню физической подготовки до праймовых Джоковича, Федерера или Надаля, которые выигрывали «Шлемы» в зрелом возрасте и долгое время держались на теннисном олимпе. Недотягивает он и до Алькараса с Синнером – новых звёзд современности на долгие годы вперёд. Именно поэтому своё россиянину надо забирать прямо сейчас, без замедлений и отлагательств.

«По правде говоря, подготовка была отличной. Не хочется делать слишком громких заявлений, но это была одна из моих лучших предсезонок. У меня было довольно много времени. Мы тренировались пять недель, это очень много. В прошлом году я сделал то же самое — не проводил никаких турниров. На мой взгляд, сезон начинается чересчур рано. Но я чувствую себя прекрасно, потому что это даёт мне добавочное время для тренировок. Думаю, мы увидим много интересного от меня», — рассказал сам Медведев о подготовке к стартующему турниру.

Даниил Медведев на Australian Open Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Россиянин, без сомнений, спортсмен топ-уровня, но на завершающей стадии ему регулярно чего-то не хватает. Он может сыпать двойными, сильно просесть физически при длительном матче (вспомните прошлогодний финал с Синнером), начать нервничать и срываться на судьях или тренере. Важно быть максимально готовым ментально и физически, уверенно подавать первым мячом, показывать свой класс на задней линии: только так получится взять вожделенный титул на Australian Open.

Теннисные болельщики заметили интересную деталь: Даниил, в отличие от других отечественных теннисистов, пропустил всю австралийскую серию турниров до стартующего в Мельбурне «Шлема». Причин здесь сразу несколько.

Конечно, команда Медведева, прекрасно зная про слабые стороны игрока, постаралась исключить всю лишнюю физическую нагрузку, чтобы подвести человека к важному соревнованию в максимальной готовности, а не тратить силы и, не дай бог, не получить повреждение где-нибудь в Брисбене. Вторая причина – недавнее пополнение в семье Дани, который теперь вместе с супругой Дашей будет воспитывать двух детей.

Кстати, вполне возможно, что именно из-за ожидания второго ребёнка (эмоции и мысли направлялись по большей части в это русло) прошлый сезон получился для Медди неудачным: ни одного выигранного турнира. Теперь пришло время возвращать утерянные ранее позиции. Главное, не создавать самому себе лишние трудности: сетка достаточно непростая, а уже в 1/16 финала маячит встреча с хозяином австралийских кортов Алексеем Попыриным.