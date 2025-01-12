Мирра Андреева первой среди всех вышла во второй круг AO. Мельбурн накрыло дождём

В воскресенье, 12 января, в Мельбурне начался очередной розыгрыш Открытого чемпионата Австралии, первого турнира «Большого шлема». Одним из матчей, поставленных первым запуском, стала встреча с участием 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, имевшей 14-й номер посева при жеребьёвке. Соперницей Андреевой стала 26-летняя чешка Мари Боузкова, 42-я ракетка мира.

Год назад юная россиянка дебютировала в основной сетке Australian Open. Она с первой же попытки дошла до четвёртого круга. Боузкова же начиная с сезона-2020 регулярно присутствует на мэйджоре в Мельбурне. Однако за всё это время чешка лишь раз, в 2022 году, смогла выиграть хотя бы один матч. Ранее Мари никогда не играла с Миррой, однако, учитывая эту статистику и другие факторы, эксперты считали, что фаворитом противостояния является Мирра.

В первый игровой день Мельбурн накрыло дождём, поэтому по расписанию проходили лишь те матчи, проводить которые запланировали на крытых кортах. В числе этих встреч был и поединок Андреевой. Россиянка начала с брейка, но поначалу довольно часто ошибалась, и поэтому ей не удалось удержать преимущество — 1:1. Инициатива могла перейти к Боузковой, которая, взяв третий гейм, в следующем гейме добралась до брейк-пойнта. Но Мирра его отыграла и не дала сопернице повести с брейком — 2:2.

После этого теннисистки взяли ещё по гейму на подаче, а дальше на корте доминировала Андреева. Боузкова больше не выиграла ни одного гейма — Мирра дважды брала её подачу и, таким образом, выиграла четыре гейма подряд, превратив 2:3 в 6:3. Россиянку не сбило то, что как раз на этом отрезке начался дождь, вследствие чего возникла небольшая пауза, во время которой закрывали крышу.

Во второй партии Андреева особо не стала ничего менять в своей игре. Агрессивная игра в чужих геймах, как и прежде, приносила плоды, и россиянка быстро повела 3:0 с брейком.

На подаче, правда, получалось не всё, особенно тогда, когда дело доходило до второй подачи. Был отрезок, на протяжении которого теннисистки брали геймы только на приёме, — с пятого по восьмой гейм. Но Мирра вполне могла себе это позволить, учитывая ранний брейк. Как только Боузкова сравнивала счёт по брейкам, россиянка тут же выходила вперёд. В итоге Андреева удержала преимущество и в девятом гейме подала на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 36 минут. Количество невынужденных ошибок у россиянки совпало с числом ударов навылет — 25 против 25. А вот у её чешской соперницы, которая собрала всего 11 виннеров, оказалось 27 невынужденных.

После победы Мирра оставила на камере забавную роспись.

Мирра Андреева расписалась на камере Фото: Кадр из трансляции

Во втором раунде AO Мирра Андреева, которая первой среди всех (и мужчин, и женщин) вышла в 1/32 финала, сыграет с победительницей противостояния Моюка Учижима (Япония) — Магда Линетт (Польша).

По состоянию на 15:00 в Мельбурне (7:00 мск) помимо матча Андреевой удалось закончить лишь два поединка. В мужской сетке первым участником второго круга стал 20-летний француз Артюр Фис (20), одержавший волевую победу над Отто Виртаненом — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4, 6:4.

А в женской сетке к дальнейшим сражениям уже может готовиться олимпийская чемпионка — 2024 Чжэн Циньвэнь (5), которая со счётом 7:6 (7:3), 6:1 обыграла румынку Анку-Алексию Тодони (Q). Сегодня своей очереди ожидают Павел Котов, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова. Наверняка сыграет Блинкова, чей матч поставили на один из крытых кортов. В отношении других теннисистов ясности нет. Подробности — в нашем «лайве».

Australian Open завершится 26 января. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».