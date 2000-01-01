Суперкомпьютер сделал прогноз на женский AO-2025
Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на победительницу Australian Open — 2025. У кого из теннисисток больше всех шансов на титул?
Мирра Андреева
Шансы россиянки на титул — 2,58%, а на выход в финал — 4,94%.
Каролина Мухова
Вероятность чешки выиграть турнир — 4,78%, а попасть в финал — 7,57%.
Паула Бадоса
Шансы испанки на титул — 4,87%, а на выход в финал — 8,37%.
Коко Гауфф
Вероятность американки выиграть турнир — 6,11%, а попасть в финал — 9,73%.
Чжэн Циньвэнь
Шансы китаянки на титул — 6,47%, а на выход в финал — 10,18%.
Елена Рыбакина
Вероятность казахстанской теннисистки выиграть турнир — 6,67%, а попасть в финал — 12,17%.
Ига Швёнтек
Шансы польки на титул — 8,33%, а на выход в финал — 14,28%.
Арина Соболенко
Вероятность белоруски выиграть турнир — 14,66%, а попасть в финал — 21,44%.
Суперкомпьютер назвал фаворитов в борьбе за титул Australian Open — 2025 у женщин
Читайте также
Суперкомпьютер назвал победителя AO-2025
Австралийка сыграла на AO-2025 в платье Шараповой
Крутые трюки от теннисиста-фристайлера. Видео
5 лучших спортсменов года в Европе
Синнер сфотографировался с тремя игроками РПЛ
Шарапова учит сына русскому алфавиту. Видео
Синнер и Соболенко посетили Гран-при Формулы-1
Топ-8 теннисистов по заработку за час в 2024 году
Топ-5 теннисисток WTA по призовым за сезон
Медведев и Квят посетили матч Головина в ЛЧ. Фото
Шнайдер и Потапова побывали в гостях у клубов РПЛ
Все достижения Елены Весниной
Италия догнала Россию по титулам женской сборной
Надаль ушёл из спорта. Как его проводил весь мир?
Главные рекорды Рафаэля Надаля
Синнер — рекордсмен по трофеям в 2024-м