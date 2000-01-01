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Суперкомпьютер сделал прогноз на женский AO-2025
Суперкомпьютер сделал прогноз на женский AO-2025
Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на победительницу Australian Open — 2025. У кого из теннисисток больше всех шансов на титул?
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Мирра Андреева
Мирра Андреева
Шансы россиянки на титул — 2,58%, а на выход в финал — 4,94%.
Каролина Мухова
Каролина Мухова
Вероятность чешки выиграть турнир — 4,78%, а попасть в финал — 7,57%.
Паула Бадоса
Паула Бадоса
Шансы испанки на титул — 4,87%, а на выход в финал — 8,37%.
Коко Гауфф
Коко Гауфф
Вероятность американки выиграть турнир — 6,11%, а попасть в финал — 9,73%.
Чжэн Циньвэнь
Чжэн Циньвэнь
Шансы китаянки на титул — 6,47%, а на выход в финал — 10,18%.
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина
Вероятность казахстанской теннисистки выиграть турнир — 6,67%, а попасть в финал — 12,17%.
Ига Швёнтек
Ига Швёнтек
Шансы польки на титул — 8,33%, а на выход в финал — 14,28%.
Арина Соболенко
Арина Соболенко
Вероятность белоруски выиграть турнир — 14,66%, а попасть в финал — 21,44%.
Суперкомпьютер назвал фаворитов в борьбе за титул Australian Open — 2025 у женщин
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