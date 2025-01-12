«Я стала лучше во всём». Откровения 17-летней Мирры после выхода во второй круг AO

Мирра Андреева первой среди всех участников Открытого чемпионата Австралии вышла во второй круг. В первый день турнира Мельбурн накрыло дождём, и после этого стало ясно, что наверняка удастся доиграть лишь те матчи, проведение которых было запланировано на крытых кортах (таких арен на Australian Open три — больше, чем на любом другом турнире «Большого шлема»). Некоторые поединки перенесли на понедельник. Матч 17-летней россиянки поставили на один из крытых кортов, и Андреева-младшая не стала затягивать игру, уложившись в два сета — 6:3, 6:3 во встрече с чешкой Мари Боузковой.

В интервью на корте после матча Мирра рассказала о самом сложном моменте поединка. «Мне было довольно тяжело, когда начали закрывать крышу. Я начала подавать и почувствовала, что что-то не так. Мы решили подождать. Было нелегко, но это всё равно в три раза лучше, чем ждать, уходить, потом возвращаться. Очень рада, что сегодня я играла на корте с крышей. Спасибо, что пришли посмотреть, это много значит для меня. Надеюсь, вы все придёте на следующий матч», — сказала она.

— Твой тренер Кончита Мартинес была спокойной как игрок. Спокойна ли она как тренер?

— Нет (все смеются). Зависит от её настроения, от того, хорошо ли я справилась со своей работой. Она хороший тренер (смеётся). Ох, у меня проблемы (смущается).

— Что самое лучшее из того, чему тебя научила Кончита?

— Я сделала шаг в направлении к бесстрашию. Раньше я никогда не выходила бы к сетке на матчболе. А здесь решила: почему нет? Я так устала, Мари возвращала мне каждый мяч. И такая: да что же это такое? Так что я решила пойти вперёд и самой это решить. Я сказала себе: я подаю, и если это не сработает, то попытаюсь заполучить ещё один шанс. Я решила попробовать, и это сработало.

— А ты сама чему-то научила Кончиту?

— Ничему (все смеются). Ну, теперь у неё стало лучше с чувством юмора (все смеются). Теперь, когда она со мной, все смеются над её шутками — благодаря мне, да! Но это и всё, если честно.

Мирра Андреева и Кончита Мартинес Фото: Darrian Traynor/Getty Images

После этого Андреева пообщалась с журналистами в пресс-центре. «Первая победа на ТБШ — всегда особенная. Я очень довольна тем, как сегодня сыграла. Очень рада, что мне ещё удастся сыграть в Мельбурне», — начала Мирра.

— Отличается ли для тебя эта победа от той, что была в первом круге год назад?

— Я бы сказала, что нет. У меня те же самые эмоции. Очень рада, что выиграла матч. Эти эмоции всегда такие. Думаю, я всегда буду так радоваться после каждого матча, если побеждаю. Так что для меня в этом смысле почти ничего не изменилось в сравнении с прошлым годом.

— В чём ты стала лучше как игрок за последние 12 месяцев?

— Я бы сказала, что прибавила во всех компонентах. Везде по чуть-чуть. Мы улучшили подачу, мои форхенд и бэкхенд. Теперь мне нравится выходить вперёд и заканчивать розыгрыш у сетки. Я не боюсь входить в корт, идти вперёд, стараться играть более агрессивно. Мы улучшили всё. Мы усердно поработали над этими элементами моей игры. Я могу видеть разницу. Надеюсь, что и вы тоже.

Права на видео принадлежат Tennis Australia.

— А в смысле питания что-то изменилось?

— Да. В этом смысле со мной сложно работать. Если я начинаю турнир и ем курицу с рисом, то изменить это уже не могу, не могу перейти на спагетти, на что-то другое, буду есть то же самое. И ещё один особый момент: я люблю рис, посыпанный сыром. Никогда не видела, чтобы кто-то делал так же. Но мне нравится. Так что если я так начала турнир, то и продолжать буду — даже если я устала, всё равно у меня нет выбора, буду есть то же самое.

— А во время матча?

— Стараюсь есть сушёные фрукты. А если игра затягивается, могу съесть желе. Но начинаю с сушёных фруктов. Обычные фрукты вроде дыни или арбуза… Зависит от того, чего мне хочется. Но сегодня я начала с сушёных фруктов, так что в Мельбурне буду есть их.

— Это суеверие?

— Да. Я обсуждала это с Кончитой, и она сказала: в этом году всё, прекращаем. В Брисбене был момент, я выиграла первый матч, и она, когда готовила мне напиток для восстановления, рассыпала порошок. После каждой встречи, которую я выигрывала, она нарочно рассыпа́ла порошок. Я не знала об этом. Мне рассказали об этом, и я такая: а она же сказала мне прекратить, а сама делает это. Считаю, пора положить этому конец. Но не в этом году — может, в следующем, думаю.

Мирра Андреева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

— Насколько важно, что Кончита понимает и принимает твои шутки?

— Мне нравятся наши взаимоотношения. Я люблю пошутить. Мне не нравится быть излишне серьёзной. Всегда стараюсь улыбнуться, посмеяться. Просто так легче. Поначалу я была несколько удивлена тем, что в этом смысле она почти как я. С тех пор как мы начали работать, я заметила, что она всегда старается пошутить, посмеяться. Я самого начала это подметила. Мне очень нравится, что наши взаимоотношения крепнут с каждым днём. А ещё мне нравится, что все эти вещи остаются в стороне, когда мы на корте. Там мы серьёзны, настроены на работу. Но когда мы покидаем корт, мы шутим, смеёмся. Атмосфера не такая серьёзная, не строгая.

— Ты раньше говорила, что тебе нравится игра Мартины Хингис, Штеффи Граф.

— Да, мне всегда нравилось, как играла Мартина. Я вижу схожие моменты… Она играла умно, и я играю умно, как она. Стараюсь играть умно. А разница в том, что она никогда не боялась входить в корт и стараться закончить розыгрыш, быть более агрессивной. Сейчас я только учусь делать это. С первых матчей сезона я заставляю себя заканчивать розыгрыш у сетки, входить в корт. Я смотрела, как она играет, и, как только у неё появлялась такая возможность, она всегда входила в корт и старалась закончить розыгрыш с ещё большей агрессией. Штеффи Граф — она была очень непростым игроком со своими резаными ударами. Она играла в значительной степени так, как Кончита. Вот тут есть разница. Я не так часто исполняю резаные. А в игре Мартины Хингис и в моей есть схожие моменты.

— Чувствуешь себя новичком в туре? Или уже постоянным игроком?

— Сейчас я уже не чувствую себя новичком. А вот раньше, на «Ролан Гаррос», на Уимблдоне-2024 я всё ещё старалась доказать, что я не просто так здесь, что буду с вами играть, это моё место. Сейчас мне кажется, что все уже знают это. Я чувствую, что стала игроком WTA. Я здесь, делаю свою работу, мне это нравится.

— Когда тебе хочется узнавать, кто станет твоей следующей соперницей?

— Стараюсь не смотреть на то, с кем мне играть. Конечно, после жеребьёвки я смотрю, с кем мне играть в первом круге. Ну и посмотрю, кто может быть во втором раунде, это довольно близко. Но сейчас я даже не знаю — знала лишь, что в первом круге мне играть с Мари. Не хочу знать, кто дальше. Я и сейчас не знаю. Спрошу Кончиту, знает ли она. Обычно я смотрю, кто там в первом-втором кругах. И уже после матча узнаю, с кем играть дальше.