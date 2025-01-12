Блинкова сотворила классный камбэк! Анна «обидела» хозяйку кортов на старте AO-2025

В воскресенье, 12 января, в Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису. Это первый турнир «Большого шлема» в сезоне-2025. Защиту титула на хардовом мэйджоре в последний день уходящей недели начинала и лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко. В соперницах у неё была чемпионка US Open — 2017 Cлоан Стивенс из США, ныне занимающая лишь 84-е место в женской мировой табели о рангах.

За последние 28 матчей в Австралии статистика побед/поражений первой ракетки мира составляла внушительные 27-1. При этом сама Соболенко не раз отмечала, что Австралия благодаря своей неповторимой атмосфере является для неё особенным местом.

«Здесь потрясающая публика. Я ощущаю огромную поддержку и считаю, что это лучшее, что есть в Австралии: местные люди очень любят теннис. И если они сильно за тебя болеют, ты это почувствуешь. Мне это нравится», — цитирует лидера рейтинга WTA официальный сайт организации.

А ещё Арина рассказала, может ли победа на Australian Open в прошлом году помочь ей в борьбе за титул в 2025-м.

«Не знаю, но мне кажется, что каждый год — это новый опыт. В прошлом году не думала о том, что являюсь действующей чемпионкой, скорее концентрировалась на матче за матчем, и всё прошло хорошо. Так будет и сейчас», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

А что же Слоан Стивенс? Американка после того триумфа на домашнем для себя Открытом чемпионате США выиграла лишь один крупный титул, победив в Майами в 2018 году. После этого Стивенс взяла ещё два трофея на турнирах WTA-250 — Гвадалахару-2022 и Руан-2024. В личных встречах очевидный перевес у Соболенко — 4-0. При этом ни один из матчей Слоан не отдала без борьбы. В первых трёх встречах понадобилось играть все три партии, а в последнем противостоянии, на «Ролан Гаррос» — 2023, Арине хватило двух сетов, но тоже было непросто — 7:6 (7:5), 6:4.

Cоболенко здорово начала новое очное сражение со Стивенс. Белорусская спортсменка повела с двумя брейками — 4:0. Однако затем у неё наступил спад. Слоан зацепилась и отыграла оба брейка, сократив отставание до минимума — 4:3 в пользу Арины. Ключевым моментом партии стал её восьмой гейм. У Стивенс были все шансы сравнять цифры на табло, однако её противница с пятого брейк-пойнта всё же сумела забрать чужую подачу, а затем выиграла и свою — 6:3. Статистика сета: 12/13 у белоруски по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 6/6 — у американки.

Арина Соболенко Фото: Hannah Peters/Getty Images

Вторая партия сложилась для Соболенко намного проще. У неё уже не было у неё такого спада, как в середине стартового сета, и, хотя в отдельных розыгрышах Слоан была хороша, в целом Арина всё контролировала. В итоге лидер рейтинга WTA одолела оппонентку со счётом 6:3, 6:2 за 1 час 11 минут.

Эта победа оказалась для белоруски 15-й подряд на Australian Open. Таким образом, Соболенко стала первой теннисисткой со врёмён соотечественницы Виктории Азаренко, которая выиграла как минимум 15 матчей подряд на австралийском ТБШ. В период с 2012 по 2014 год Азаренко одержала 18 (!) таких побед.

Из российских теннисисток, кроме Мирры Андреевой, сегодня на корт в Мельбурне выходила лишь 75-я ракетка мира Анна Блинкова. Она проводила свой стартовый поединок на АО-2025 с хозяйкой кортов Дарьей Сэвилл. Напомним, Дарья сменила российское гражданство на австралийское и переехала на Зелёный континент в 2014 году. Организаторы поставили этот матч последним, четвёртым запуском на арене Маргарет Корт.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Сэвилл. Дарья переиграла Анну год назад в первом круге WTA-250 в Хобарте — 3:6, 6:4, 6:4.

Австралийка забрала и третий сет подряд в матче с россиянкой — 6:1. При этом он был более упорным, чем кажется по счёту, но практически все важные очки выиграла именно местная любимица. Она спасла один свой гейм с 0:30, другой — с трёх брейк-пойнтов, а сама чётко распорядилась шансами на приёме. Статистика партии: 9/4 у Сэвилл по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 7/7 — у Блинковой.

Примечательно, что на протяжении длительного периода времени наша соотечественница не могла взять больше одного очка за гейм на приёме. Но Анна боролась, держала свои подачи и дождалась своего шанса в итоге. Ключевым моментом партии стал седьмой гейм. Его россиянка вытащила с четырёх брейк-пойнтов и повела со счётом 4:3. Затем девушки выиграли по гейму на своих подачах, а в самой концовке Блинкова приняла на сет — 6:4. Статистика партии: 11/12 у Анны по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 8/8 — у Дарьи.

Анна Блинкова Фото: SteveBell/Getty Images

Решающий сет получился очень напряжённым и нервным. На старте партии у обеих девушек было по одному шансу взять чужую подачу, однако они ими не воспользовались — 1:1. Далее Сэвилл с третьей попытки сделала брейк, а впоследствии и подтвердила его — 3:1 в пользу австралийки. Но Блинкова, известная своим бойцовским характером, не сдалась. Она вернулась в игру, сравняв цифры на табло — 3:3. Далее девушки забирали свои подачи, и казалось, что победительница противостояния определится на супер-тай-брейке, однако Анна имела другое мнение на этот счёт. В 12-м гейме сета она оформила решающий брейк и, таким образом, добилась победы над экс-россиянкой со счётом 1:6, 6:4, 7:5 за 2 часа 32 минуты. Далее Блинкова ждёт лучшую из пары Магдалена Френх (Польша) — Полина Кудерметова (Россия).

Australian Open завершится 26 января. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».