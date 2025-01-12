«Спросил у Медведева, как он смог измениться». Рублёв преодолел депрессию и готов брать AO

Девятая ракетка мира Андрей Рублёв – один из лучших теннисистов современности. Он провёл более 220 недель своей карьеры в топ-10 рейтинга ATP. Андрей также 10 раз добирался до стадии четвертьфинала на турнирах «Большого шлема», но никогда не преодолевал её.

Основную причину несспособности пройти дальше на мэйджорах 27-летний россиянин видит в ментальных проблемах. Не секрет, что Андрей известен своим эмоциональным поведением на корте. Порой оно выглядит излишне агрессивным и даже заканчивается причинением физического вреда самому себе. Перед стартом Australian Open – 2025 Рублёв дал интервью The Guardian, в котором рассказал о частых срывах на корте и борьбе с ними, а также ответил на ряд других вопросов о своей жизни.

В начале разговора Рублёв подчеркнул, что его текущее эмоциональное состояние всё ещё далеко от идеала, но постепенно он движется к этой точке. Переломный момент случился после поражения в первом круге Уимблдона-2024 от 122-й ракетки мира аргентинца Франсиско Комесаньи, который до этого не выиграл ни одного матча в ATP-туре.

«Определённо чувствую себя намного лучше. Я всё ещё не в том месте, где бы хотелось быть, но наконец-то у меня появилась база. Мне есть от чего отталкиваться, потому что полгода назад я достиг худшего момента в своей жизни с точки зрения того, как я себя чувствую. После Уимблдона был худший момент, с которым я столкнулся в отношении себя. Это было не из-за тенниса. Это было связано с самим собой, как будто после этого момента я не видел смысла жить. Ради чего? Это звучит слишком драматично, но мысли в моей голове просто убивали меня, создавая много беспокойства. Я больше не мог с этим справляться. У меня в некотором смысле началось биполярное расстройство. Не знаю, можно ли так выразиться. Но тот, кто положил этому начало, — это я. Теперь я чувствую себя лучше. Я понимаю, что происходит», — признался Рублёв.

Андрей Рублёв Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Российский теннисист изначально принимал таблетки с целью преодоления психологического кризиса, но они не помогли. После этого Андрей решил обратиться за советами к именитому соотечественнику – двукратному чемпиону турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракетке мира Марату Сафину.

«После Уимблдона кое-что изменилось. Я принимал таблетки от депрессии, но они совсем не помогали. В конечном счёте я сказал: «Больше ничего не хочу принимать». Я перестал принимать все таблетки. Марат Сафин очень помог мне обычным разговором. Он заставил меня осознать многие вещи, а затем я начал работать с психологом и многое узнал о себе. Сейчас я не чувствую себя в счастливом настроении или в том счастливом месте, в котором мне бы хотелось быть, но при этом больше не ощущаю безумной тревоги и стресса от непонимания, что делать со своей жизнью. У вас может быть всё в жизни: благополучная семья, все материальные вещи, самые здоровые отношения, но, если с вами происходит что-то, чего вы не хотите видеть, вы никогда не будете счастливы. Если вы это обнаружите и примете, то будете чувствовать себя всё лучше и лучше», — заявил Рублёв.

Андрей столкнулся с небывалыми психологическими проблемами по ходу прошлого сезона, но его талант никуда не делся. Рублёв является единственным игроком мужского тура, который в 2024 году обыграл забравших все «Шлемы» итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса одновременно. Это стало очередным свидетельством того, что россиянин способен очень многого добиться на корте, если полностью решит ментальные трудности. Победа на турнирах «Большого шлема» остаётся целью для Андрея.

«Я не собираюсь лгать и говорить, что не хочу выиграть ТБШ. Это мечта, и я сделаю всё возможное, чтобы попытаться её осуществить. Но если я выиграю «Шлем», изменит ли это мою жизнь или что-то в ней компенсирует? Конечно, нет. Это только даст мне облегчение, что я хотел этого с детства и смог выиграть одно из самых важных событий. Это не сделает меня более или менее счастливым. Раньше я чувствовал, что это изменит мою жизнь — но это не изменит её вообще», — констатирует Рублёв.

Андрей Рублёв Фото: Julian Finney/Getty Images

В октябре после поражения от аргентинца Франсиско Серундоло на «Мастерсе» в Париже Рублёв накричал на зрителей и семь раз ударил ракеткой по своему левому колену, откуда вскоре потекла кровь. Андрей понимает, что со стороны его срывы выглядят некрасиво, но в моменты ярости ничего не может с собой поделать. Россиянин стал более спокойно относиться к восприятию таких ситуаций окружающими.

«Поначалу, конечно, я чувствовал себя плохо, мне было неловко, когда смотрел эти видео. Потому что я не такой человек. Это неприятно видеть. Теперь, понимая больше о себе, я отношусь к этому более спокойно. Я в гораздо лучшем состоянии. Когда смотрю эти видео, это как будто я в прошлой жизни. Это больше не я. Что чувствует моя семья, когда видит такие моменты? Это сложный вопрос, потому что, очевидно, моя семья и мои родители действительно заботятся обо мне. Но мы никогда не делимся своими чувствами, поэтому ответить непросто. Они на 100% любят меня, а я люблю их, но мы никогда не говорим об этом. Они говорят мне, что самое главное — это то, что я стал счастливее», — утверждает Рублёв.

Андрей дружит со своим соотечественником пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым. Он является крёстным отцом дочери Даниила, который порой тоже срывается на корте. Рублёв получил некоторые ценные советы от Медведева по поводу того, как сдержать себя в трудные моменты.

«Наши срывы в чём-то похожи, но очень мало. Я спрашивал у Даниила, как он смог измениться, потому что по юниорам тоже был невероятно сумасшедшим. Но когда он побеждал и постоянно играл в финалах крупных турниров, то был чрезвычайно спокойным. Всё сводится к тому, чтобы быть честным с самим собой. Когда что-то заводит и делает вас эмоциональным, агрессивным или напряжённым, происходит что-то глубоко внутри, что вы не принимаете. Как только вы станете честны с собой, то сможете сдерживаться», — сказал Рублёв.

В мае прошлого года Рублёв выиграл турнир в Мадриде и взял второй титул категории «Мастерс» за карьеру. Всё это происходило на фоне серьёзных проблем со здоровьем. Андрей проиграл четыре матча подряд до прибытия в Мадрид. В придачу к этому теннисисту не слишком оперативно диагностировали абсцесс горла, что повлияло на его дыхание и глотание. Андрею пришлось употреблять детское питание, а на корте – проявлять феноменальные волевые качества, чтобы выиграть шесть матчей и завоевать один из крупнейших для себя титулов. Через несколько месяцев Рублёв перенёс срочную операцию, чтобы спасти яичко от ампутации. Эти проблемы со здоровьем помогли Андрею многое осознать и сделали его сильнее.

«Мадрид спас меня, потому что если бы я не победил, то вылетел бы из топ-20. Мадрид сохранил меня в десятке. Я сильно заболел. Эта болезнь заставила меня отбросить все другие мысли. Я отдал всю свою энергию игре — и, когда все остальные мысли ушли, это принесло мне огромное облегчение. Я играл намного лучше, чем когда был здоров. Одна из многих вещей, которые я узнал из этих проблем, заключается в том, что они часто возникают из-за эмоциональных проблем. Вот почему я начал чувствовать себя намного лучше. Теперь я точно знаю, откуда это берётся», — заявил Рублёв.

Андрей Рублёв Фото: Julian Finney/Getty Images

В прошлом году Андрей расторг контракт с Nike и создал собственный бренд одежды Rublo, который, по его словам, «не про одежду», а про распространение «равенства, доброты, надежды». Он хотел, чтобы вся прибыль шла на помощь тяжелобольным детям.

«С детства я много путешествовал по юниорским турнирам, видел мир и то, как живут разные дети. У многих из них не было того, что было у меня. Это заставило меня задуматься: почему некоторым детям повезло меньше? Это важно, поскольку дети очень чисты и честны в своей энергии и отношении. Поэтому я хотел помочь тем, кто в этом нуждался. Бренд одежды — это не бизнес-проект, и это сложно, когда вы хотите использовать его в благотворительных целях. У всех есть вопросы. Почему вы хотите помочь? Откуда берутся эти деньги? Я не чувствовал, что деньги пойдут по правильному назначению. Хотел, чтобы они шли напрямую в клиники, и это стало проще сделать, когда мы создали свой фонд. С брендом одежды вы ограничены, но с фондом я могу делать разные вещи, и это намного проще. Фонд теперь — главное для меня», — признался Рублёв.

Очень скоро Андрею в первом круге Australian Open предстоит сыграть с чемпионом молодёжного Итогового 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой. Рублёв утверждают, что обрёл душевную гармонию и с большим волнением смотрит в новый сезон, а также думает о своей жизни в долгосрочной перспективе.

«Я начинаю быть более уравновешенным, потому что честен с собой. Я вижу свою ситуацию более реалистично. Она менее драматична, чем раньше, поэтому у меня немного более здоровые отношения с собой. Может быть, я стал добрее, потому что более здоров. Год назад я бы солгал и не отдал должное пребыванию в топ-10. Теперь отдаю этому должное, потому что я был немного не в себе морально, но всё ещё в состоянии выступать на высоком уровне и закончить сезон в топ-10. Думаю, что это моя личная заслуга, и горжусь этим. Надеюсь, буду играть ещё лучше, если стану лучше в психологическом плане.

Я очень взволнован перед сезоном, потому что чувствую себя намного лучше, чем полгода назад. Заинтригован тем, что он может принести – особенно потому, что теперь я понимаю, как это может повлиять на мой теннис. Что я буду делать со своей бесконечно интересной, хотя и сложной, жизнью через 10 лет? Пять месяцев назад я бы избежал ответа на этот вопроса, постарался бы не думать об этом. Но сейчас я пытаюсь узнать, какой будет моя жизнь через 10 лет. Пока я не знаю. Однако я учусь и хотел бы узнать поскорее. В этом смысле я тоже немного взволнован», — заключил Рублёв.