Шнайдер получила неудобную соперницу на старте АО. Диана проигрывала ей три раза подряд

Диана Шнайдер сыграет в первом круге Australian Open с Элизабеттой Коччаретто. Соперница не самая приятная, тем более что россиянка трижды уступала ей, в том числе два раза – в прошлом году. Сначала итальянка выиграла в финале WTA-125 в Чарльстоне, который проводится на харде, затем взяла верх на траве, в четвертьфинале Бирмингема – и только после этого Диана смогла победить Элизабетту, оказавшись сильнее в первом круге олимпийского турнира. Олимпиада в 2024-м, напомним, проводилась на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». В одиночном разряде, кстати, Шнайдер там не преуспела, вылетев уже во втором круге, зато в паре с Миррой Андреевой дошла до финала, завоевав серебро.

Вообще, прошлый сезон стал прорывным для Дианы. Она встретила 2024 год в самом конце сотни, на 97-й строчке рейтинга, а к концу января даже выпала из топ-100 – а к завершению сезона поднялась так высоко, что с запасом отобралась бы на «малый» итоговый турнир (WTA Elite Trophy), если бы тот не прекратил своё существование. Шнайдер финишировала в ранге 12-й ракетки мира, завоевала титулы на всех покрытиях: Хуахин и Гонконг на харде, Бад-Хомбург на траве и Будапешт – на грунте. Ещё Диана выиграла WTA-125 в Париже незадолго до старта «Ролан Гаррос», причём в финале победила 22-ю ракетку мира Эмму Наварро – серьёзную соперницу для турнира такого ранга. По ходу сезона пошли вверх и результаты на «Шлемах» – от первого круга Australian Open до четвёртого раунда US Open. И, конечно, особняком стоит уже упомянутая серебряная медаль ОИ-2024, ставшая для российских спортсменов единственной на этих Играх. А ещё после этого успеха Диана и Мирра договорились играть вместе на всех крупных турнирах в 2025-м. Девушки уже стали чемпионками Брисбена на первой неделе года, и на Открытом чемпионате Австралии тоже выступят в паре.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Getty Images

При этом ещё в 2023 году Шнайдер сочетала профессиональные турниры с играми за колледж – она поступила на учёбу в США и выступала за Северную Каролину. В Америке это не такая уж редкая практика и, например, Джон Иснер сначала закончил обучение, до последнего играя в теннис на уровне колледжа, и только потом перешёл в профессиональный тур. Диана таким путём идти не стала и ограничилась одним сезоном в NCAA, а сейчас и вовсе поставила учёбу в США на паузу. Ну а рывок от выступлений за колледж до топ-15 за полтора года, безусловно, выглядит очень впечатляюще.

Игра Шнайдер довольно-таки нетипична. Её мощные удары сочетаются с желанием (и умением) придавать мячу неожиданные траектории, но нередко приводят и к ошибкам. Когда у Дианы плохой день, она мажет в простых ситуациях, зато в хороший день может обыграть фактически любую соперницу. Кстати, главная победа Шнайдер в прошлом сезоне с точки зрения рейтинга оппонентки – в Торонто над Кори Гауфф, которая тогда была второй ракеткой мира. При этом россиянка прилетела в Канаду без отдыха прямиком из Парижа, перейдя с грунта на хард и сменив шесть часовых поясов.

Диана Шнайдер Фото: Getty Images

Пожалуй, главный момент, вызывающий сейчас беспокойство – непонятная ситуация с тренером. В начале прошлого лета Диана начала сотрудничать с Игорем Андреевым, который после завершения игровой карьеры стал капитаном сборной России в Кубке Федерации и довёл её от Второго дивизиона до завоевания трофея. Шнайдер выиграла с ним и «пятисотник» в Бад-Хомбурге, и более мелкий турнир в Будапеште – но в самом конце сезона титул в Гонконге завоевала, будучи на соревнованиях вместе со своей семьёй. В Австралии Андреева со Шнайдер тоже не было, и, судя по всему, сейчас её тренирует папа. Может ли такой расклад способствовать дальнейшему прогрессу Дианы, пока сказать сложно, но в большинстве случаев союзы родителей с детьми в качестве теннисных тренеров работали не лучшим образом.

Если Шнайдер в прошлом году буквально взлетела на порог элиты мирового тенниса, то Коччаретто осталась на том же уровне, на котором была. В рейтинге итальянки практически ничего не изменилось – она начинала 2024-й на 45-й строчке, а закончила его на 52-й позиции (сейчас она 55-я). Из хороших результатов на «Шлемах» был только четвёртый круг «Ролан Гаррос», а по выступлениям на более мелких турнирах даже получилась «просадка» относительно 2023 года – тогда она выиграла Лозанну и стала финалисткой Хобарта (оба турнира входят в категорию WTA-250), а в 2024-м смогла победить только на WTA-125 в Чарльстоне, о чём уже упоминалось, поскольку в финале Коччаретто взяла верх как раз над Шнайдер.

В целом Элизабетта – крепкий середняк, типичный игрок уровня середины первой сотни. Итальянка может выстрелить на каком-либо турнире, но на один удачный старт у неё приходится три-четыре вылета в первом или втором круге. При этом она неплохо играет на харде и умеет противостоять атакам Шнайдер. Если у Дианы не полетит мяч, соперница может этим воспользоваться, но россиянка, безусловно, фаворит этого поединка – тем более что сама Коччаретто слабо начала сезон, получив в Хобарте «баранку» от Вероники Кудерметовой.

Все матчи Дианы Шнайдер с Элизабеттой Коччаретто Общий счёт – 3-1 в пользу Коччаретто Анталья-2022, грунт. Полуфинал 6:4, 4:6, 6:4 – победа Коччаретто Чарльстон-2024, хард. Финал 6:3, 6:2 – победа Коччаретто Бад-Хомбург-2024, трава. Четвертьфинал 5:7, 6:4, 6:2 – победа Коччаретто Олимпиада-2024, грунт. Первый круг 6:2, 7:5 – победа Шнайдер

Встреча Шнайдер с Коччаретто состоится в понедельник, 13 января. Начало – в 3:00 мск. За этим и другими матчами Australian Open – 2025 следите на «Чемпионате».