Нас ждёт российское дерби! Самсонова и Рахимова сыграют на старте Australian Open — 2025

Девушки давно не виделись друг с другом на корте. Время выходить вперёд по счёту личных встреч.

Australian Open – 2025 набирает обороты! Первый игровой день позади, но впереди ещё много ярких и интригующих матчей стартового круга. Один из них – российское дерби между Людмилой Самсоновой (21) и Камиллой Рахимовой (62).

История встреч россиянок насчитывает всего два матча. Первый – в далёком 2019 году. Тогда в квалификации Кубка Кремля сошлись ещё 18-летняя Камилла и 21-летняя Людмила. Победа осталась за последней – 6:4, 3:6, 6:2.

Второй их поединок прошёл в Бад-Хомбурге в сезоне-2022. В этой встрече, на траве, победу одержала Рахимова – 7:6 (8:6), 6:4. Но с того момента Камилла наконец ворвалась и освоилась в топ-100, а Людмила поборола травму и стала увереннее чувствовать себя в двадцатке лучших.

Людмила Самсонова Фото: Mark Brake/Getty Images

Однако подготовка к Australian Open сложилась для Самсоновой неоднозначным образом. Людмила по делу уступила Полине Кудерметовой в первом круге Брисбена (7:6, 3:6, 2:6), а следом отправилась в Аделаиду, где здорово проявила себя и добралась до полуфинала, одолев по пути Мари Боузкову, Белинду Бенчич и вторую сеяную турнира Эмму Наварро.

Всё бы ничего, однако в полуфинальной встрече с Мэдисон Киз россиянке пришлось несладко. Она взяла первый сет (7:5), затем уступила второй с тем же счётом, а в третьем – снялась. Всему виной стала какая-то травма. Что именно потревожило Людмилу – неизвестно. Но в Мельбурне она готова сражаться.

Рахимова же по ходу австралийской серии заявилась только в Брисбен, однако там в первом же круге уступила Сюзан Ламенс (2:6, 4:6). Так что форма обеих теннисисток пока остаётся небольшой загадкой. У Людмилы – в силу здоровья, а у Камиллы – из-за совсем небольшой игровой практики на старте сезона.

Несмотря ни на что, российское дерби, особенно на старте турнира «Большого шлема» – это всегда интересно.

Лучшим результатом Рахимовой и Самсоновой в одиночке AO был второй круг. За улучшение результата и выход вперёд по счёту личных встреч Камилла с Людмилой и поборются.

Кроме того, девушки сыграют ещё и в парном разряде. Правда, не друг с другом. Рахимова в дуэте с Сарой Соррибес-Тормо встретится с Анной Данилиной/Ириной Хромачёвой, а Самсонова в тандеме с Элизабеттой Коччаретто сыграет с Анной Бондарь/Моюкой Учижимой.

Одиночная встреча Камиллы и Людмилы запланирована на 13 января, 3:00 моск. За этим и другими матчами Australian Open не забывайте следить на «Чемпионате»!