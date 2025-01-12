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Теннисные матчи понедельника 13 января 2025 на Australian Open: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка

7 топ-матчей понедельника в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и дерби на Australian Open — 2025
Даниил Сальников
Теннисные матчи 13 января 2025 года
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За кем следить 13 января на кортах Мельбурна.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Диана Шнайдер (Россия, 12) — Элизабетта Коччаретто (Италия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Интрига: повторит ли Диана Шнайдер свой лучший результат на Australian Open?

20-летняя россиянка Диана Шнайдер начинает своё третье выступление на Australian Open. В 2023 году она добралась до второго круга, и теперь, чтобы повторить свой лучшее выступление в Мельбурне, 12-й ракетке мира необходимо справиться на старте с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Девушки ранее встречались трижды. На W25 в Анталье-2022 и в Бирмингеме-2024 сильнее была итальянка, а на Олимпиаде-2024 в Париже первенствовала Диана. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Айла Томлянович — Эшлин Крюгер.

Диана отлично подготовилась к сезону и пытается набрать игровой практики:
«Андреева и Шнайдер могут выиграть AO». Расклады на первый ТБШ от Андрея Чеснокова
Эксклюзив
«Андреева и Шнайдер могут выиграть AO». Расклады на первый ТБШ от Андрея Чеснокова

🎾 3:00*: Людмила Самсонова (Россия, 25) — Камилла Рахимова (Россия), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Интрига: чем завершится первое российское дерби на турнире?

В женской сетке Australian Open оказалось 13 россиянок, и две из них встретятся уже в рамках первого круга — Людмила Самсонова и Камилла Рахимова. Теннисистки ранее пересекались на корте дважды. В квалификации Кубка Кремля — 2019 сильнее была Самсонова, а в Бад-Хомбурге-2022 не было равных Рахимовой. Победительница новой встречи далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Аранча Рус — Ольга Данилович.

Людмила добралась в Аделаиде до полуфинала:
Самсонова — мимо финала Аделаиды. Россиянка в 5-й раз подряд уступила неудобной американке
Самсонова — мимо финала Аделаиды. Россиянка в 5-й раз подряд уступила неудобной американке

🎾 4:30*: Тамара Зиданшек (Словения, Q) — Анастасия Потапова (Россия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 04:30 МСК
Тамара Зиданшек
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: доберётся ли Потапова до Павлюченковой?

Этот поединок не состоялся в воскресенье из-за дождя. 23-летняя Анастасия Потапова начинает путь на Australian Open матчем с хорошо ей знакомой словенкой Тамарой Зиданшек. Девушки ранее встречались трижды. На Moscow River Cup — 2018 и в Монтеррее-2020 сильнее была россиянка, а в Монастире-2022 успех уже праздновала Зиданшек. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Анастасия Павлюченкова — Юань Юэ.

Анастасия набирает обороты в Австралии:
Хачанов уступил в Гонконге финалисту ТБШ. А Потапова впервые одолела скандальную украинку
Хачанов уступил в Гонконге финалисту ТБШ. А Потапова впервые одолела скандальную украинку

🎾 4:30*: Магдалена Френх (Польша, 23) — Полина Кудерметова (Россия, Q), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 04:30 МСК
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Интрига: улучшит ли Полина свой рекорд на ТБШ?

Младшая сестра Вероники Кудерметовой — 21-летняя Полина — оказалась единственной россиянкой, пробившейся в основу Australian Open — 2025 через квалификацию. Её первой соперницей станет Магдалена Френх из Польши. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была Френх — в квалификации Санкт-Петербурга-2021 и квалификации Рима-2023. Победительница новой встречи далее померится силами с россиянкой Анной Блинковой. Отметим, что ранее Полина лишь раз играла на ТБШ — на Australian Open — 2023 он уступила в первом же круге.

Кудерметова-младшая успешно преодолела отборочное соревнование:
Полина Кудерметова — в основе AO! Она — единственная россиянка, прошедшая квалификацию
Полина Кудерметова — в основе AO! Она — единственная россиянка, прошедшая квалификацию

🎾 6:00*: Танаси Коккинакис (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:00 МСК
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: справится ли Сафиуллин с любимцем местной публики?

Россиянин Роман Сафиуллин начинает Australian Open матчем с любимцем местной публики Танаси Коккинакисом. Теннисисты ранее друг с другом на уровне ATP не играли, а вот на «челленджере» в Кассисе-2021 сильнее оказался австралиец. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Джек Дрейпер — Мариано Навоне.

Роман в конце сезона выглядел не лучшим образом:
Как обидно! Сафиуллин не подал на матч и проиграл в Алма-Ате 36-летнему французу
Как обидно! Сафиуллин не подал на матч и проиграл в Алма-Ате 36-летнему французу

🎾 6:30*: Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Юань Юэ (Китай), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Интрига: справится ли Павлюченкова с крепкой китаянкой?

Этот поединок не состоялся в воскресенье из-за дождя. Анастасия Павлюченкова начинает своё 17-е по счёту выступление на Australian Open. Россиянка ранее трижды доходила тут до 1/4 финала (2017, 2019, 2020). Сейчас первой соперницей Анастасии станет крепкая китаянка Юань Юэ. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Тамара Зиданшек — Анастасия Потапова.

Анастасия пытается выйти на пик формы:
Павлюченкова последней из россиянок завершила борьбу в Цинциннати. Она уступила Бадосе
Павлюченкова последней из россиянок завершила борьбу в Цинциннати. Она уступила Бадосе

🎾 8:00*: Жайме Фария (Португалия, Q) — Павел Котов (Россия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 08:00 МСК
Жайме Фария
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

Интрига: дойдёт ли Котов в Мельбурне до Джоковича?

Россиянин Павел Котов в прошлом году на Australian Open сумел дойти до второго круга. Теперь, чтобы повторить свой рекорд, ему необходимо справиться с квалифаером из Португалии Жайме Фарией. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель далее встретится с кем-то из пары Новак Джокович — Нишеш Басаваредди.

Павлу немного не повезло на старте US Open:
Котов проиграл на тай-брейке 5-го сета. А Самсонова и Медведев — во 2-м круге US Open.
Live
Котов проиграл на тай-брейке 5-го сета. А Самсонова и Медведев — во 2-м круге US Open.
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