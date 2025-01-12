За кем следить 13 января на кортах Мельбурна.

7 топ-матчей понедельника в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и дерби на Australian Open — 2025

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Диана Шнайдер (Россия, 12) — Элизабетта Коччаретто (Италия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Диана Шнайдер свой лучший результат на Australian Open?

20-летняя россиянка Диана Шнайдер начинает своё третье выступление на Australian Open. В 2023 году она добралась до второго круга, и теперь, чтобы повторить свой лучшее выступление в Мельбурне, 12-й ракетке мира необходимо справиться на старте с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Девушки ранее встречались трижды. На W25 в Анталье-2022 и в Бирмингеме-2024 сильнее была итальянка, а на Олимпиаде-2024 в Париже первенствовала Диана. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Айла Томлянович — Эшлин Крюгер.

🎾 3:00*: Людмила Самсонова (Россия, 25) — Камилла Рахимова (Россия), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится первое российское дерби на турнире?

В женской сетке Australian Open оказалось 13 россиянок, и две из них встретятся уже в рамках первого круга — Людмила Самсонова и Камилла Рахимова. Теннисистки ранее пересекались на корте дважды. В квалификации Кубка Кремля — 2019 сильнее была Самсонова, а в Бад-Хомбурге-2022 не было равных Рахимовой. Победительница новой встречи далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Аранча Рус — Ольга Данилович.

🎾 4:30*: Тамара Зиданшек (Словения, Q) — Анастасия Потапова (Россия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Потапова до Павлюченковой?

Этот поединок не состоялся в воскресенье из-за дождя. 23-летняя Анастасия Потапова начинает путь на Australian Open матчем с хорошо ей знакомой словенкой Тамарой Зиданшек. Девушки ранее встречались трижды. На Moscow River Cup — 2018 и в Монтеррее-2020 сильнее была россиянка, а в Монастире-2022 успех уже праздновала Зиданшек. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Анастасия Павлюченкова — Юань Юэ.

🎾 4:30*: Магдалена Френх (Польша, 23) — Полина Кудерметова (Россия, Q), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: улучшит ли Полина свой рекорд на ТБШ?

Младшая сестра Вероники Кудерметовой — 21-летняя Полина — оказалась единственной россиянкой, пробившейся в основу Australian Open — 2025 через квалификацию. Её первой соперницей станет Магдалена Френх из Польши. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была Френх — в квалификации Санкт-Петербурга-2021 и квалификации Рима-2023. Победительница новой встречи далее померится силами с россиянкой Анной Блинковой. Отметим, что ранее Полина лишь раз играла на ТБШ — на Australian Open — 2023 он уступила в первом же круге.

🎾 6:00*: Танаси Коккинакис (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Сафиуллин с любимцем местной публики?

Россиянин Роман Сафиуллин начинает Australian Open матчем с любимцем местной публики Танаси Коккинакисом. Теннисисты ранее друг с другом на уровне ATP не играли, а вот на «челленджере» в Кассисе-2021 сильнее оказался австралиец. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Джек Дрейпер — Мариано Навоне.

🎾 6:30*: Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Юань Юэ (Китай), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Павлюченкова с крепкой китаянкой?

Этот поединок не состоялся в воскресенье из-за дождя. Анастасия Павлюченкова начинает своё 17-е по счёту выступление на Australian Open. Россиянка ранее трижды доходила тут до 1/4 финала (2017, 2019, 2020). Сейчас первой соперницей Анастасии станет крепкая китаянка Юань Юэ. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Тамара Зиданшек — Анастасия Потапова.

🎾 8:00*: Жайме Фария (Португалия, Q) — Павел Котов (Россия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: дойдёт ли Котов в Мельбурне до Джоковича?

Россиянин Павел Котов в прошлом году на Australian Open сумел дойти до второго круга. Теперь, чтобы повторить свой рекорд, ему необходимо справиться с квалифаером из Португалии Жайме Фарией. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель далее встретится с кем-то из пары Новак Джокович — Нишеш Басаваредди.